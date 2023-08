Mega-Sena não tem ganhadores e acumula em R$ 37 milhões

LOTERIA

A pessoa sortuda é de Ivinhema e apostou sete números e acertou os cinco premiados

Mato Grosso do Sul tem um novo milionário, isso porque uma pessoa sortuda apostou sete números, dentre esses, os cinco que foram sorteados na Quina, da Caixa Econômica Federal, e vai receber o prêmio de R$ 8.060.490,90.

O sortudo é de Ivinhema, no interior do Estado, e fez uma aposta simples, de uma cota, na Lotérica Bambina. O Correio do Estado tentou entrar em contato com o local, mas está fechado aos domingos.

Além do sul-mato-grossense, uma outra pessoa do Guarujá, no litoral de São Paulo, também acertou os cinco números sorteados na Quina, e faturou R$ 8 milhões. Essa aposta também foi simples, e o sortudo paulista apontou seis números na tentativa única.

As dezenas sorteadas foram: 04-06-27-60-62. Além da Quina, também há premios para os acertadores da 4, 3 e 2 números. Além disso, também há chances de ganhar com a mesma aposta por até 24 concursos consecutivos, com a Teimosinha.

O sorteio foi do Concurso 6226, realizado na noite desse sábado (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Quina tem seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, às 20h.