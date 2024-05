Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 28 milhões

SÉRIE D

Próximo adversário do Crec será a Inter de Limeira, que trocou ontem de técnico

No primeiro jogo na Série D, o Costa Rica conseguiu empatar sem gols com São José fora de casa Foto: Divulgação

Vindo de um empate sem gols em São Paulo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Costa Rica estreia em casa nesta semana, contra a Inter de Limeira (SP). A partida será disputada no Estádio Laertão, neste domingo (5), às 16h (de MS).

Com um elenco formado com apenas 23 jogadores, o Costa Rica conseguiu, sem muito tempo para treinamentos, um empate diante do São José (SP) no último sábado (27), resultado que colocou a equipe na quinta colocação do Grupo 7.

Entre os destaques do jogo, estão o goleiro Rodolfo Fagundes, que é bicampeão Estadual pelo CREC e ídolo do clube. Ele realizou diversas defesas durante a partida, impedindo a vitória do clube do interior paulista.

Outro destaque no meio campo da equipe sul-mato-grossense foi o recém-chegado Roberto Baggio, que fez uma boa estreia pelo Costa Rica, ligando as jogadas ofensivas da equipe que criou em alguns momentos perigo de gol contra o São José.

O jogador, que têm nome de craque italiano, disputou a Série D no ano passado pelo Bahia de Feira, chegando até as quartas de final com o clube nordestino. Nos primeiros meses do ano, Baggio disputou o Paulista A3 pelo Sertãozinho.

Ao final da partida em São José dos Campos, o goleiro Rodolfo falou sobre a importância do primeiro ponto somado na Série D.

“O grupo todo está de parabéns, estávamos bem focados e estamos felizes com o resultado. Até terça-feira, o grupo estava com apenas 14 atletas, e mesmo assim o grupo entendeu o que o treinador passou para nós, que podemos evoluir a cada jogo”, declarou.

Sobre o próximo confronto contra o Inter de Limeira, Rodolfo acredita que o Costa Rica terá novamente um grande adversário a enfrentar.

“Nós teremos outra partida difícil, desta vez na nossa casa, mas estamos trabalhando durante a semana e esperamos fazer novamente um grande jogo, contando com o apoio da nossa torcida”, declarou.

INTER DE LIMEIRA

Vindo de vitória na primeira rodada contra o Pouso Alegre, por 1 a 0, a Inter de Limeira anunciou ontem em nota que o técnico Júnior Rocha pediu o desligamento do clube e não comandará mais a equipe paulistana na quarta divisão.

Júnior Rocha esteve à frente da equipe na boa campanha da Inter de Limeira no Paulistão 2024, onde o clube foi eliminado nas quartas de final pelo Red Bull Bragantino.

O treinador, que também publicou nas redes sociais a sua despedida do clube, foi anunciado oficialmente como o novo comandante do Guarani Futebol Clube, que contratou Júnior Rocha para substituir Claudinei Oliveira, demitido após duas derrotas em duas rodadas do Brasileiro Série B.

Na sequência da nota, a Inter de Limeira informou que o auxiliar técnico Elton Macaé comandará o time na partida contra o Costa Rica e depois também se desligará.

Para substituir o treinador Júnior Rocha, a Inter anunciou a contratação do técnico Felipe Conceição, 44 anos, que comandou o Uberlândia no Campeonato Mineiro.

O novo treinador do leonino possui em seu currículo as conquistas do Troféu do Interior conquistado em 2020 pelo Red Bull Bragantino e uma Copa Verde em 2021 conquistada pelo Remo.

Felipe deve iniciar seu trabalho na Inter de Limeira na segunda-feira (6), após o jogo contra o Costa Rica.

GRUPO 7

Além do São José e da Inter de Limeira, o Costa Rica enfrenta no Grupo 7 as equipes do Água Santa (SP), Maringá (PR), Patrocinense (MG), Pouso Alegre (MG) e Santo André (SP).

O grupo é liderado pelo Água Santa, Maringá e Inter de Limeira com três pontos, seguidos pelo São José e Costa Rica ambos com um ponto somado. Santo André, Pouso Alegre e Patrocinense estão nas últimas colocações sem pontuar.

SAIBA

O Brasileiro Série D conta com 64 clubes divididos em oito grupos. Em 14 rodadas a serem disputada, passam para a próxima fase os quatro melhores colocados de cada chaveamento.

ASSINE O CORREIO DO ESTADO