Melhor central da Superliga, atleta de MS é convocado por Bernardinho para a Liga das Nações

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em apenas cinco meses de 2025, o campo-grandense Judson Nunes já pode dizer que este ano já é um dos melhores da carreira e de sua vida. Após ter sido eleito o melhor central da Superliga 24/25, o atleta foi lembrado por Bernardinho, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, e foi chamado para compor o elenco que vai disputar a Liga das Nações, que começa em junho.

No último domingo (4), o central ficou com a prata da competição nacional, após perder por 3 sets a 1 para o Sada Cruzeiro. Mesmo assim, sua atuação foi expressiva, marcando 10 pontos, sendo três provenientes de bloqueio e um de saque, aos olhares de Bernardinho, que assistiu ao jogo da arquibancada.

Porém, Judson não foi destaque apenas na grande decisão, mas também durante toda a temporada da Superliga. Ele liderou a liga no quesito de pontos de bloqueio, com 81, ficou em segundo lugar em aces (pontos de saque), com 32, e em terceiro em bloqueio mais eficiente, com 73,64%, e o oitavo com ataque mais eficiente.

Todos esses números colocados "à mesa" de Bernardinho fizeram com que o central de Campo Grande fosse convocado, nesta quinta-feira (8), para compor o elenco que disputará a Liga das Nações de 2025, entre 11 de junho e 3 de agosto. Além dele, Brasília, Alê Elias, Adriano e Léo Andrade também foram lembrados pelo técnico.

No dia 24 de abril, uma primeira lista com 15 nomes foi anunciada, mas apenas Geovane Kuhnen (Guarulhos), Matheus Pinta (São José-BRA) e Thiery (Sesi Bauru) apareciam como centrais. Confira a lista completa:

Alan (oposto)

Chizoba (oposto)

Darlan (oposto)

Cachopa (levantador)

Rhendrick (levantador)

Brasília (levantador)

Arthur Bento (ponteiro)

Honorato (ponteiro)

Lukas Bergmann (ponteiro)

Paulo (ponteiro)

Adriano (ponteiro)

Geovane Kuhnen (central)

Matheus Pinta (central)

Thiery (central)

Judson (central)

Léo Andrade (central)

Maique (líbero)

Alê Elias (líbero)

Agora, Judson terá sua chance de cravar seu nome na seleção, principalmente meses antes do Mundial, que será disputado entre 12 e 28 de setembro, nas Filipinas.

Trajetória - Judson Nunes

Nascido no dia 05 de dezembro de 1998, Judson contou ao Correio do Estado que começou a praticar o esporte na equipe da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo Grande, durante o Ensino Médio.

"Iniciei minha trajetória no vôlei quando eu estava no 2º ano do Ensino Médio. Minha irmã indicou para os meus pais para eu poder estudar e jogar na escola dela, o Maria Constança", disse.

No colégio, Judson ficou um ano e meio treinando e jogando pela equipe escolar, pela qual disputava competições em Campo Grande, chegando até a final dos jogos escolares.

O interesse do atleta pela modalidade aumentou a ponto de se mudar de Campo Grande e iniciar uma carreira no Paraná, ainda no vôlei de base, no qual Judson chamou atenção das equipes paulistas, conquistando a Taça Paraná de Voleibol.

"Minha primeira oportunidade de jogar em São Paulo foi após o título do campeonato de base, da Taça Paraná. Recebi um contrato para jogar pela equipe juvenil Suzano", declarou o atleta.

O central também chegou a atuar, aos 18 anos, no clube campo-grandense Radio Clube/AVP, em que jogou pela primeira vez a Superliga B de 2017.

Após a disputa da Superliga, Judson seguiu a sua carreira no vôlei no interior paulista, onde foi atleta do Sesi Bauru Sub-21(2018), Vôlei Itapetininga (2018/2019) e Pacaembu Ribeirão Preto (2019/2020).

Em ascensão na carreira, Judson foi contratado em 2020 pelo Montes Claros América, para disputar a Superliga. Judson ainda jogou pelo Vôlei Renata (2021/2022), pelo Suzano Vôlei (2022 a 2024) e voltou ao clube campinense no início da atual temporada.

Em 2023, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira, para a disputa da Liga das Nações, na qual esteve com o grupo que disputou a primeira etapa em Ottawa, no Canadá, do dia 7 até o dia 11 de junho.

*Colaborou Judson Marinho

Assine o Correio do Estado