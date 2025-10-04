Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Surpresa

Mercedes surpreende em Singapura e Russell larga na pole position; Bortoleto sai em 16º

Estreante no circuito urbano de Marina Bay, Gabriel Bortoleto foi apenas o 16º

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

04/10/2025 - 14h15
Disposta a confirmar o título mundial de construtores neste domingo, a McLaren precisou se contentar com a segunda fila no treino de classificação deste sábado. A equipe inglesa foi surpreendida pelo ótimo desempenho da Mercedes, que emplacou George Russell na pole position do GP de Singapura, neste domingo - Max Verstappen ficou na segunda posição e Oscar Piastri, líder do Mundial, na terceira.

Estreante no circuito urbano de Marina Bay, Gabriel Bortoleto foi apenas o 16º e não passou do Q1 pela primeira vez desde o GP da Inglaterra, no início de julho. O brasileiro parecia ter melhorado ao longo do fim de semana - havia sido o 17º colocado no primeiro treino livre, na sexta-feira, e fechou a terceira atividade, neste sábado, em 12º, mas acabou prejudicado por uma bandeira amarela durante sua volta rápida no fim do Q1.

Vencedor das duas últimas etapas e líder na última sessão de treinos livres, Max Verstappen voltou a mostrar a força de sua Red Bull e iniciou o Q1 do treino de classificação superando a McLaren de Lando Norris e os demais concorrentes, com 1min30s - Bortoleto fechou sua volta 0s731 atrás.

Hadjar, conduzindo o carro da equipe satélite da Red Bull, surpreendeu a escuderia principal e assumiu a liderança a 7 minutos do fim. Na reta final da sessão, porém, Lewis Hamilton cravou 1min29s765 e deu à Ferrari na liderança do Q1, à frente de Russell, Norris e Verstappen e Antonelli.

Nos segundos finais, Gasly bateu no muro, após a direção de sua Alpine travar, e provocou a bandeira amarela. Bortoleto precisou tirar o pé do acelerador enquanto tentava sua volta rápida e não conseguiu a vaga no top 15, terminando em 16º - foi eliminado ao lado de Stroll, Colapinto, Ocon e Gasly.

Assim como no Q1, Verstappen logo fez a melhor volta e passou a maior parte do Q2 à frente dos concorrentes, mas viu a aproximação dos carros da McLaren, que estavam se poupando até então - Piastri vinha apenas 0s076 atrás. Ao término da sessão, a Mercedes mostrou sua força e Russell tomou a liderança, com 1min29s562, à frente de Verstappen e Antonelli. Hülkenberg, Albon, Sainz, Lawson e Tsunoda acabaram eliminados.

Nos 12 minutos derradeiros do Q3, Russell aproveitou o ótimo ritmo da Mercedes e abriu em vantagem, com 1min29s165, estabelecendo o recorde da pista de Marina Bay, mais de 0s175 à frente de Verstappen, o segundo colocado até então.

Na última tentativa de buscar a pole, Russell melhorou ainda mais seu tempo, com 1min29s158, e superou Verstappen, que completa a primeira fila. Piastri e Norris não conseguiram alcançar a Mercedes e ficaram, respectivamente, na 3ª e 5ª posições.

O GP de Singapura, 18ª etapa do Mundial de Fórmula 1, será realizado neste domingo, a partir das 9h (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP de Singapura de Fórmula 1:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s158

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s340

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s524

4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s537

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s586

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min29s688

7º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s784

8º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min29s846

9º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min29s868

10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s955

Q2

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min30s141

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s202

13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min30s235

14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min30s320

15º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min30s353

Q3

16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min30s820

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min30s949

18º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min30s982

19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min30s989

20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s261
 

Esportes

Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste e Copa Verde: veja como vão funcionar os regionais em 2026

Cabe ressaltar que os times classificados para Libertadores e Sul-Americana não disputam os regionais

01/10/2025 14h00

Foto: Divulgação CBF

Uma das principais novidades anunciadas pelo Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira durante a apresentação do calendário do futebol brasileiro para o quadriênio de 2026 a 2029. Foi a criação da Copa Sul-Sudeste.

As demais competições regionais (Copa do Nordeste e Copa Verde) sofreram alterações para se adequar melhor à distribuição de datas. Cabe ressaltar que os times classificados para torneios da Conmebol (Libertadores e Sul-Americana) não disputam os regionais.

A Copa Sul-Sudeste será realizada entre 25 de março e 7 de junho, com 42 partidas no calendário. A competição abrange os times das federações de SP, RJ, MG, PR, SC e RS. Ao todo 12 clubes vão disputar a competição e as vagas vão ser distribuídas da seguinte maneira:

  • - Seis vagas através do resultado dos campeonatos estaduais de 2025;
  • - Seis vagas através do resultado dos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025.

Com relação ao formato de disputa, a Copa Sul-Sudeste será dividida em três etapas:

  • - Quartas de final: 2 grupos de 6 clubes jogam em turno único contra times da outra chave (36 partidas no total)
  • - Semifinais: 2 grupos de 2 clubes em jogos de ida e volta (4 partidas no total)
  • - Finais: 2 clubes disputam o troféus em jogos de ida e volta (2 partidas no total)

O campeão vai ter acesso à terceira fase da Copa do Brasil e os clássicos locais preservados no confronto entre grupos.

COPA DO NORDESTE

A Copa do Nordeste passou por alterações significativas. O número de clubes na disputa aumentará de 16 para 20 com a extinção das fases preliminares. Serão 60 partidas ao todo com um mínimo de 5 jogos para os participantes.

A CBF vai distribuir 18 vagas para campeões e vice-campeões estaduais e mais duas vagas para as federações melhores colocadas no ranking nacional. O torneio será realizado de 25 de março a 07 de junho no seguinte formato:

  • - Fase de grupos: 4 grupos de 5 clubes jogam em turno único contra times da outra chave (50 partidas no total)
  • - Quartas de final: 4 grupos de 2 clubes em jogos únicos (4 partidas no total)
  • - Semifinais: 2 grupos de 2 clubes em jogos ida e volta (4 partidas no total)
  • - Finais: 2 clubes disputam o troféus em jogos de ida e volta (2 partidas no total)

COPA VERDE

Apesar da manutenção de 24 clubes, a Copa verde teve um aumento significativo no número de jogos, passando de 30 para 70 partidas. A competição vai unir antiga Copa Norte com a inédita Copa Centro Oeste.

A Copa Verde será realizado de 25 de março a 7 de junho e as vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

  • - Critério 1: 12 vagas para os campeões estaduais de 2025
  • - Critério 2: 10 vagas para os vice-campeões estaduais de 2025 ou os campeões de torneios seletivos
  • - Critério 3: 2 vagas, via Ranking Nacional de Clubes da CBF; considerando a Federação maior ranqueada da Copa Norte (1 vaga) e da Copa Centro-Oeste (1 vaga)

A competição será disputada no seguinte formato:

  • - Fase de grupos: 4 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 60 partidas nesta fase - Copa Norte (Grupos A e B) e Copa Centro-Oeste (Grupos C e D)
  • - Quartas de final: Correspondem à semifinal da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 4 grupos de 2 clubes em partidas únicas
  • - Semifinais: Correspondem à final da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 2 grupos de 2 clubes em partidas de ida e volta para cada Copa
  • - Finais: Decisão do título em jogos de ida e volta entre os campeões da Copa Norte e Copa Centro-Oeste

Esportes

A Nova geração do tênis mundial e a transição Pós-Big Three

01/10/2025 09h35

Wikimedia Commons

O tênis mundial vive um dos momentos mais marcantes de sua história. Após quase duas décadas dominadas por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, o circuito passa por uma transição inevitável: a chegada de uma nova geração de talentos que já não apenas desafia, mas também conquista os maiores títulos. Essa mudança de cenário vem redefinindo o esporte, alterando rivalidades e apontando para um futuro cheio de novas narrativas.

O interesse do público por essa renovação é enorme. Torcedores e analistas acompanham de perto cada torneio, tentando identificar quem serão os nomes capazes de carregar o peso de suceder os gigantes. Nesse contexto, muitos usuários buscam novas formas de interação e acompanham as casas de apostas como a bet365 Brasil de forma mais envolvente os torneios e palpitar sobre quem pode vencer em uma final. Esse movimento mostra como o tênis atual transcende a quadra e se conecta diretamente com a experiência dos fãs em todo o mundo.

Essa transição não é apenas técnica, mas também emocional. O Big Three não representava apenas vitórias e recordes, mas uma era inteira marcada por rivalidades históricas, estilos de jogo contrastantes e uma legião de torcedores apaixonados. A nova geração, por sua vez, chega com o desafio de construir sua própria identidade, trazendo frescor, intensidade e novas formas de atrair a atenção global.

Carlos Alcaraz e o peso da responsabilidade

Nenhum nome simboliza tanto esse momento quanto Carlos Alcaraz. Aos 22 anos, o espanhol já acumula conquistas expressivas, incluindo dois títulos de Grand Slam no US Open (2022) e em Wimbledon (2023), além do bicampeonato de Roland Garros. Sua combinação de força física, técnica apurada e mentalidade competitiva impressiona especialistas, que já o apontam como o líder natural dessa nova fase do tênis.

Mais do que títulos, Alcaraz representa esperança. Ele prova que a transição pode ser feita de forma sólida, sem que o tênis perca apelo global. O espanhol tem carisma, estilo de jogo vibrante e a capacidade de conquistar não apenas vitórias, mas também corações. Se Nadal marcou uma era com sua intensidade e Djokovic com sua resiliência, Alcaraz pode se tornar o rosto de uma geração que alia espetáculo e consistência.
 

Jannik Sinner e a consolidação italiana

Se Alcaraz abriu as portas, Jannik Sinner mostrou que não está atrás. O italiano conquistou seu primeiro título de Grand Slam no Australian Open de 2024, um marco que representou não apenas sua consagração pessoal, mas também a afirmação de que novos nomes têm espaço para brilhar. Sua trajetória combina regularidade com um estilo agressivo de fundo de quadra, que desafia adversários e encanta torcedores.

Nesta temporada, Sinner também quebrou marcas históricas no US Open. Ao vencer Lorenzo Musetti, entrou para a lista dos italianos com mais triunfos em Grand Slams e se tornou o mais jovem a alcançar 25 vitórias em grandes torneios em um único ano, superando marcas que duravam décadas. Esses feitos reforçam a consistência do italiano e consolidam sua imagem como um dos protagonistas da nova era.
 

Sinner é a prova de que o tênis atual não é uma narrativa de um só protagonista. Sua evolução no saque e a frieza em momentos decisivos fazem dele um rival à altura de Alcaraz. Essa rivalidade emergente pode ser a semente de uma nova era dourada para o tênis, capaz de manter vivo o interesse do público em um esporte acostumado a narrativas épicas.

Outros nomes que pedem passagem

Além de Alcaraz e Sinner, o circuito vê surgir uma safra de talentos que pode garantir competitividade para os próximos anos. Holger Rune, com sua ousadia e mentalidade desafiadora, já mostrou capacidade de enfrentar adversários mais experientes sem se intimidar. Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev, embora mais rodados, ainda carregam a expectativa de transformar talento em títulos de Grand Slam.

Esses nomes mostram que o tênis vive um leque mais aberto de possibilidades. A previsibilidade que marcou parte da era do Big Three começa a dar lugar a torneios mais equilibrados, nos quais diferentes jogadores têm chance real de chegar longe. Para o fã, isso significa mais emoção, mais imprevisibilidade e novas histórias a cada torneio.

O desafio de suceder o Big Three

Substituir Federer, Nadal e Djokovic é uma missão quase impossível. Juntos, eles acumularam mais de 60 títulos de Grand Slam e protagonizaram algumas das maiores rivalidades da história do esporte. A nova geração sabe que não será comparada apenas pelo número de conquistas, mas também pela capacidade de criar momentos inesquecíveis que transcendam a quadra.

Nesse sentido, o desafio é tanto esportivo quanto simbólico. Os novos campeões precisam provar que podem sustentar a relevância do tênis global em uma era em que o público está mais disperso, com múltiplos esportes e plataformas competindo pela atenção. O sucesso dessa transição dependerá da capacidade de construir novas rivalidades e de manter o espetáculo vivo em cada torneio.

Um novo ciclo para o tênis mundial

O cenário atual é de renovação, mas também de otimismo. O tênis mostra que é capaz de se reinventar, trazendo novas histórias, protagonistas e estilos de jogo. O legado do Big Three jamais será esquecido, mas a próxima geração já escreve suas próprias páginas. Alcaraz, Sinner e companhia carregam a responsabilidade de manter o esporte vibrante, competitivo e relevante em escala global.

Mais do que nunca, o tênis mundial está em movimento. O presente já é diferente do passado recente, e o futuro se mostra promissor. Se a era do Big Three foi de domínio e previsibilidade, a nova fase promete ser de diversidade, equilíbrio e emoção renovada. Para o fã, isso significa que as próximas décadas continuarão sendo de espetáculo, com novos ídolos e rivalidades prontas para ocupar o centro do palco.

