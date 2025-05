Mesmo com Hamilton, Leclerc assume protagonismo na Ferrari

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Leclerc assume protagonismo na Ferrari; time quer evolução do SF-25

Lewis Hamilton acertou com a Ferrari, e o mundo todo imaginou que ele seria o protagonista da equipe. Mas bastou o início da temporada 2025 para que Charles Leclerc mostrasse que ele é quem ocuparia esse posto.

Diante disso, as casas de apostas reagem à fase de Leclerc na Ferrari, que assume como protagonista mesmo com um heptacampeão como companheiro. Saiba quando apostar e quando parar.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, com ousadia, o piloto assumiu uma direção própria na equipe, ao lado de seus engenheiros, em busca de evoluir o SF-25 e se tornar competitivo.

Para isso, precisou comunicar diretamente a Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, que tomaria seu próprio caminho no desenvolvimento do carro.

Chefe da Ferrari aposta em desenvolvimento da equipe



Frédéric Vasseur está confiante de que a Ferrari ainda poderá extrair o melhor do SF-25, mas destacou que é necessário misturar os ingredientes no momento certo.

“Os ingredientes estão todos lá, mas é como cozinhar: precisam ser misturados na hora certa. Tenho a sensação de que não extraímos o melhor do carro até agora — talvez em algumas ocasiões, em algumas sessões”, afirmou Vasseur.

O dirigente destaca, no entanto, que essa não é uma exclusividade da Ferrari, fazendo um comparativo até com a McLaren, líder geral dos Construtores.

“Mas diria que essa é a verdade para nós e para os outros. Mesmo a McLaren, com a vantagem que tem em relação ao restante do grid, às vezes tem um dos carros com um pouco mais de dificuldade. É assim. Há alguns anos, era possível ir para o Q1 com um conjunto de pneus médios, fazer uma volta e já estar no Q2.

Hoje, até as equipes de ponta precisam, às vezes, colocar dois sets de macios”, completou.

Com essa linha de pensamento, a Ferrari de Leclerc pode surpreender palpites na Estrela Bet, principalmente com um companheiro como Hamilton ao lado, o que é bom para a equipe.

Portanto, uma das equipes mais tradicionais do mundo do esporte e da Fórmula 1 reconhece a necessidade de evoluir e sabe que conta com pilotos qualificados para contribuir no processo.

“O grid está muito, muito apertado, e cada vez que se comete um erro, cinco ou seis posições podem ser perdidas. Para quem vê do lado de fora, é um drama. Estamos mais focados no desempenho puro, e 0s5 não é um drama. Significa que precisamos analisar com calma se quisermos melhorar. Acho que uma das habilidades da equipe no ano passado foi conseguir capitalizar centésimos de segundo de cada vez. Espero que sigamos o mesmo caminho este ano", finalizou Vasseur.

Situação atual na classificação

Após cinco provas, a Ferrari está apenas na quarta colocação do Mundial de Construtores, com 78 pontos e um único pódio, conquistado por Charles Leclerc, responsável por 47 pontos contra 31 de Lewis Hamilton.

Os pilotos estão na 5ª e 7ª posição na classificação geral, respectivamente, o que coloca em Leclerc o papel de destaque no momento.