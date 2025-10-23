Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Messi pode chegar ao milésimo gol com renovação; saiba quando ele deve atingir marca histórica

Desde que iniciou no Barcelona, Messi soma 895 gols em 1.152 jogos como profissional - que leva em consideração sua carreira por clubes e seleção argentina

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/10/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lionel Messi disputará ao menos mais três temporadas até encerrar sua carreira e, com isso, pode chegar ao gol de número 1.000 como profissional. Nesta quinta-feira, o Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS), anunciou que chegou a um acordo com o camisa 10 para estender seu vínculo na Flórida até 2028, o que afasta a possibilidade de o atacante pendurar as chuteiras após a Copa do Mundo de 2026.

Das últimas vezes em que foi questionado sobre aposentadoria, Messi foi sincero ao admitir que este momento se aproxima. Em setembro, disputou pela última vez uma partida das Eliminatórias na Argentina, em duelo com a Venezuela no Monumental de Núñez. Com isso, após a Copa do Mundo, deverá centrar sua carreira somente no Inter Miami.

Desde que iniciou no Barcelona, Messi soma 895 gols em 1.152 jogos como profissional - que leva em consideração sua carreira por clubes e seleção argentina. Uma média de 0,78 por jogo. Com isso, é preciso que Messi marque, ao menos, 105 gols nos próximos três anos para chegar ao milésimo tento antes de pendurar as chuteiras.

Messi e Inter Miami voltam aos gramados já nesta sexta-feira, contra o Nashville, pela primeira rodada dos playoffs da MLS - intitulado MLS Cup, e que define o campeão nacional. Será a primeira partida do craque argentino desde o acerto da renovação e mais uma oportunidade de estender o número de gols marcados. Existe a possibilidade de que, até o fim de 2025, o argentino chegue à marca de 900 gols na carreira.

O novo contrato de Messi com o Inter Miami se estenderá até o fim da temporada de 2028 da MLS. Portanto, caso chegue à final com sua equipe no último ano de contrato, o argentino pendurará as chuteiras em dezembro. Para se calcular quando o camisa 10 poderá chegar ao milésimo gol é preciso levar em consideração o número de partidas a serem disputadas e sua média de gols.

Cada temporada da MLS é composta por uma fase regular, com 34 jogos, e a pós-temporada, em que serão disputadas quatro fases até a decisão. Os finalistas podem disputar até seis partidas adicionais, o que aumenta o número de jogos em cada temporada para 40.

Desde que chegou ao Inter, em 2023, Messi disputou 82 partidas e marcou 71 gols - uma média de 0,86 gol por partida. Com isso, sem considerar a fase de playoffs e com uma projeção de que ele mantenha a mesma forma até 2028, o camisa 10 marcaria 89 gols somente na temporada regular da MLS. Se chegar a todas as finais nos três próximos anos, somaria mais 16 tentos para as suas estatísticas pessoais.

Esse desempenho na MLS, em teoria, já seria o suficiente. Entretanto, vale ressaltar que, nas três temporadas em que defendeu o Inter Miami até hoje, a franquia Flórida nunca chegou à decisão do campeonato nacional. Há outras competições que podem fazer com que Messi chegue ao milésimo gol, por outro lado: Leagues Cup e Concachampions.

A Leagues Cup reúne todas as equipes dos Estados Unidos e do México em um torneio curto, no início da temporada. Ele também garante vaga à Concachampions, por exemplo. Cada equipe disputa, no mínimo, três partidas em cada temporada. Esse número pode subir para seis, caso chegue às semifinais - que garante, ao mínimo, a disputa da partida do terceiro lugar.

Messi pode disputar entre nove e 18 partidas da Leagues Cup até 2028. Na Concachampions, é necessário garantir a classificação, mas a franquia disputou a competição em 2025 e, pela League Cup, já assegurou a vaga em 2026. Em formato mata-mata, com partidas de ida e volta, a competição reúne equipes da América do Norte, Central e Caribe.

Se conseguir se classificar também em 2027 e 2028, Messi disputará no mínimo seis partidas - duas em cada temporada e considerando que a equipe será eliminada na primeira rodada. Esse número pode ser ampliado caso o Inter Miami consiga avançar no mata-mata. Nesta temporada, chegou às semifinais, tendo sido eliminado pelo Vancouver Whitecaps.

Considerando apenas o mínimo de partidas possíveis nessas competições, Messi poderia mais 15 jogos até 2028. Seguindo a média de gols pelo Inter Miami, pode marcar outros 13 gols que, somados àqueles marcados na temporada regular da MLS, seriam suficientes para fazer Messi superar a marca de 1.000 gols.

A tendência, com base na média de gols do Inter Miami, é que Messi chegue ao milésimo gol em 2028, no último ano de contrato, durante a temporada regular da MLS. Vale ressaltar, no entanto, que Messi ainda terá a Copa do Mundo de 2026 para disputar com a seleção argentina.

A partir do próximo Mundial, as finalistas disputarão oito partidas, ao somar fase de grupos e mata-mata. Pela Argentina, a média de gols do camisa 10 é de 0,58 por jogo. Assim, na projeção, marcaria entre um e quatro gols na Copa do Mundo. Ainda há seis amistosos até lá, mas não é certeza quanto à sua convocação. Se for chamado para todos, incluindo nesta próxima Data Fifa, de novembro, serão mais três gols para o camisa 10.

Os gols da seleção argentina fazem com que, no cenário otimista - em que o Inter Miami e a Argentina cheguem a todas as finais possíveis -, Messi termine o ano de 2027 com o milésimo gol. No cenário realista, isso ocorreria em 2028, mas se a equipe da Flórida for eliminada em todas as competições logo na primeira fase, a tendência é que este caminho seja mais tortuoso: o craque argentino chegaria ao milésimo tento em dezembro de 2028, com poucas semanas restantes no contrato.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3517, segunda-feira (20/10)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

20/10/2025 19h21

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3517 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Os números da Lotofácil 3517 são:

17 - 19 - 07 - 03 - 12 - 08 - 21 - 01 - 22 - 02 - 24 - 14 - 20 - 11 - 18

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3518

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 21 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3518. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 761, segunda-feira (20/10)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/10/2025 19h18

Compartilhar

Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 761 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,8  milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 761 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 4
  • Coluna 2: 7
  • Coluna 3: 4
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 6
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 2

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 762

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 762. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)

4

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 15 horas

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

5

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 1 dia

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público