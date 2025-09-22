Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Brasileirão

Mirassol vence Juventude com gol de "talismã" de MS

Cristian Renato marcou gol que selou vitória do clube leonino, que segue de olho na Libertadores

Alison Silva

Alison Silva

22/09/2025 - 16h35
Com um golaço de fora da área, o ponta-poranense Cristian Renato (25), selou a vitória do Mirassol diante do Juventude, confronto realizado neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, triunfo que recolocou o clube paulista de volta na briga por uma vaga na Libertadores de 2026.

O atacante que vive fase de "talismã" e conta com quatro gols no certame, saiu do banco de reservas e com apenas três minutos em campo, ampliou a vantagem mirassolense aos 48' da primeira etapa, momento em que o clube já vencia os gaúchos por 1 a 0.

Pouco antes do intervalo, o camisa 17 recebeu belo passe em transição de Negueba, dominou, invadiu a área e soltou uma pancada de perna direita. A bola bate no travessão e entrou na meta de Jandrey.

Video: Reprodução / Premiere

Durante a pausa, Cristian comentou sobre o lance: "Infelizmente minha entrada foi por conta da lesão do Chico da Costa. Pude entrar e, graças a Deus, fiz esse gol", disse o autor do segundo gol do Mirassol. Com o triunfo, o clube paulista soma 42 pontos na competição. 

Em julho, foi à loucura após receber mensagem de Neymar por ter feito um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro de 2025 até aqui, justamente contra o Santos. Os outros gols do atacante foram marcados contra Fortaleza e Bahia. 

Trajetória - Cristian Renato

Nascido em 18 de fevereiro de 2000, em Ponta Porã, Cristian Renato Gonçalves Riquelme passou por inúmeros clubes paulistas nas categorias de base, sendo eles: CA Lemense (sub-15); XV de Jaú (sub-17); Grêmio Osasco (sub-17); Marília (sub-19); e Juventus (sub-20). Este último seria a equipe onde faria sua estreia profissional, em 2020, e ficaria até 2022, quando o Mirassol o adquiriu, ainda quando estavam na Série B do Brasileiro.

No 'Terror do Interior', o ponta-poranense não recebeu muitas oportunidades de início e foi emprestado para times como Boavista (RJ), Figueirense (SC) e Joinville (SC). Nos primeiros meses de 2025, disputou o Campeonato Catarinense pelo Joinville, onde atuou por 13 jogos, marcou cinco gols e distribuiu uma assistência, terminando na vice-artilharia da competição. Parou na semifinal, eliminado pela Chapecoense por perder de 2 a 1, fora de casa.

Com o fim do empréstimo, retornou ao Mirassol e, desde então, vem recebendo chances de mostrar seu futebol na primeira divisão do futebol brasileiro. Com contrato até 31 de dezembro deste ano, Cristian já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Segundo o site Transfermarkt, especializado no mercado de transferências, o atacante é avaliado em 800 mil euros (R$ 5 milhões na cotação atual).

Volta do Público

Torcida é liberada para assistir jogos da Série B em Campo Grande

Palco dos principais jogos de futebol, o Estádio Municipal Jacques da Luz teve a presença de torcedores liberada pelo MPMS

17/09/2025 13h23

Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após ser alvo de inquérito civil que investigou as condições de segurança, a 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande autorizou a presença de até 3.500 torcedores no Estádio Municipal Jacques da Luz.

A liberação, para o popularmente conhecido Estádio das Moreninhas, será válida durante a disputa dos jogos da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional.

O promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida explicou que a decisão ocorreu após avaliação minuciosa apresentada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que incluiu certificados de prevenção e combate a incêndio e pânico, com validade até 12 de outubro de 2025, e certificado de funcionamento do sistema de segurança, válido até setembro de 2026.

Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), os documentos não apontaram qualquer impedimento à realização de partidas com público até o dia 12 de outubro — quando uma das licenças perde a validade.

Passado esse período, a partir de 13 de outubro, os jogos da Série B só poderão abrir os portões para a torcida mediante apresentação de um laudo atualizado sobre segurança contra incêndio e pânico, que deverá ser submetido à análise do MPMS.

Avaliação

Após análise, e com os laudos técnicos atestando conformidade estrutural, foram feitas recomendações de ajustes em sinalização, escadas e mobiliário urbano.

Segundo avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o estádio atende 53% dos critérios sanitários. Já os sistemas elétrico e de combate a incêndio foram considerados regulares, com observações pontuais.

Em relação à acessibilidade, o local possui rampas de acesso, sanitários adaptados e espaços reservados para pessoas com deficiência, embora ainda haja melhorias a serem feitas.

A infraestrutura de apoio, como bilheterias, vestiários, estacionamento e áreas de embarque e desembarque, foi considerada adequada, com pequenas limitações.

A Federação de Futebol de MS já foi oficialmente comunicada sobre a liberação temporária, com a devida cópia do despacho que embasou a decisão.

Segurança do Estádio

Como acompanhou o Correio do Estado, desde janeiro deste ano, faltando poucos dias para o início do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o MPMS instaurou um inquérito civil para apurar as condições de segurança do estádio.

Segundo o documento do órgão fiscalizador, apresentado naquele período, os motivos para a abertura do inquérito foram, principalmente, a “proteção e defesa do consumidor” e a “necessidade de garantir condições gerais de segurança”, salientando que o Campeonato Sul-Mato-Grossense começaria em menos de uma semana.

AMARGO

Santos busca empate heroico com Atlético-MG e times mantém situação dramática no Brasileirão

Com um a menos, o time paulista conseguiu o empate com gol de pênalti de Tiquinho Soares, que não marcava desde abril, enquanto Igor Gomes abriu o placar para os mandantes.

14/09/2025 23h00

Tiquinho Soares foi o autor do gol de empate do Santos

Tiquinho Soares foi o autor do gol de empate do Santos Foto: Reprodução/X

Em um jogo com o segundo tempo extremamente movimentado, Atlético-MG e Santos ficaram no 1 a 1 na Arena MRV neste domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão. Com um a menos, o time paulista conseguiu o empate com gol de pênalti de Tiquinho Soares, que não marcava desde abril. Igor Gomes abriu o placar para os mandantes.

A igualdade é ruim para os dois oponentes, que não mudam suas situações no Campeonato Brasileiro. Ambos ficam bem próximos à zona de rebaixamento, com o Santos estacionando nos 22 pontos, e o Atlético nos 24. O Vitória, que neste sábado (13) perdeu para o Fortaleza, abre o Z-4 com a mesma pontuação santista.

A primeira etapa foi claramente mais favorável ao Santos. Apesar de ter tido mais posse de bola, o Atlético pouco - ou nada - fez para ameaçar o goleiro Gabriel Brazão. O técnico Juan Pablo Vojvoda avançou as linhas santistas, o que dificultou consideravelmente a criação de jogadas dos mandantes.

Enquanto isso, do outro lado, Jorge Sampaoli recuou seu time, optando por defender antes da linha de meio-campo. Resultado: uma maior liberdade para o setor ofensivo do Santos. Nas poucas vezes que o Atlético chegou à frente, nada fez além de inflamar a torcida.

O bom primeiro tempo do Santos teve um protagonista: Neymar. O astro começou o jogo preocupando seu torcedor: com uma entorse de tornozelo no primeiro minuto, que o fez voltar a campo com expressão de dor. Aos 5 minutos, ele chutou sozinho para a defesa de Everson, mas tomou um carrinho de Scarpa e foi ao chão mais uma vez. O segundo lance de perigo também veio com camisa 10, mas novamente sem eficácia.

Os dois times foram aos vestiários mantendo um incômodo jejum de gols. A última vez que o Santos marcou foi em 10 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Para o Atlético, a última vez que balançou as redes foi em 21 de agosto, no 1 a 0 sobre o Godoy Cruz pela Sul-Americana.

Na volta do intervalo os papéis se inverteram. Sampaoli mexeu no seu time para melhorar a qualidade no meio-campo, enquanto Vojvoda voltou com a mesma equipe, visto que esteve melhor na primeira etapa. O segundo tempo começou mais movimentado, com os dois goleiros tendo de trabalhar com menos de 3 minutos de bola rolando.

O jogo foi paralisado pela primeira vez para atendimento de Gabriel Brazão, que teve um grande inchaço na testa após colisão com Igor Gomes dentro da área. O arqueiro continuou em campo com uma touca de proteção.

Alguns lances depois do atendimento médico, Zé Ivaldo foi expulso após falta em Hulk. Como ele já tinha cartão amarelo, acabou sendo punido com o vermelho e foi para os vestiários mais cedo. Vojvoda se viu então obrigado a mudar pela primeira vez, colocando o defensor Adonis Frías no lugar do atacante Guilherme

A ausência de um zagueiro não demorou para fragilizar o Santos, que não conseguiu balancear sua defesa a tempo. Igor Gomes arrancou após belo passe de Gustavo Scarpa e abriu o placar aos 14 minutos. Novamente cara a cara com Brazão, desta vez o meia atleticano não teve problemas para marcar e acabar com o incômodo jejum de gols da equipe mineira.

Aos 19 minutos, Brazão voltou a preocupar. A ambulância entrou em campo depois que os jogadores sinalizaram quando o goleiro santista foi ao chão mais uma vez. O arqueiro foi imediatamente atendido pela equipe médica, imobilizado e encaminhado para a unidade de saúde mais próxima ao estádio. O reserva Diógenes foi a campo, sendo uma substituição pelo protocolo de concussão da CBF.

Uma vez protagonista da primeira etapa, Neymar sumiu no segundo tempo. É bem verdade que, com um jogador a menos, Vojvoda recuou sua equipe, adotando uma postura completamente diferente à apresentada anteriormente. O camisa 10 saiu aos 35 minutos bastante vaiado pela torcida na Arena MRV.

Neymar, que é bastante crítico aos gramados sintéticos, teve sua primeira experiência com o campo artificial desde que retornou ao Brasil. Ele ainda não teve a oportunidade de encarar o Palmeiras no Allianz Parque, e nem o Botafogo no Nilton Santos, duas arenas com este tipo de solo.

Lyanco fez pênalti em Tiquinho Soares e deu ao Santos a oportunidade de empatar o marcador. O camisa 9 já tinha feito Everson trabalhar logo que saiu do banco de reservas. Desta vez, o goleiro do Atlético até acertou o canto, mas não conseguiu evitar a igualdade. O atacante encheu o pé para encerrar os dois tabus de gols: seu e do time paulista. Tiquinho não ia às redes desde 20 de abril.

Foram 16 minutos de acréscimos por conta dos dois atendimentos a Gabriel Brazão. Diógenes chegou a trabalhar mais de uma vez e conseguiu evitar o triunfo mineiro, que subiu pro ataque para o tudo ou nada. Porém, o apito final veio e nenhum dos dois treinadores argentinos conseguiu ainda vencer no segundo compromisso de ambos diante das suas respectivas equipes.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 1 SANTOS

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco (Júnior Santos) e Gustavo Scarpa (Reinier); Cuello (Dudu), Hulk e Rony (Igor Gomes). Técnico: Jorge Sampaoli.

SANTOS - Gabriel Brazão (Diógenes); Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Thaciano), Zé Rafael, Neymar (Robinho Jr) e Victor Hugo (Caballero); Guilherme (Adonis Frías) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Igor Gomes, aos 14 minutos, e Tiquinho Soares, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo 2x, Escobar e Igor Vinícius (Santos); Hulk, Alexsander (Atlético).

CARTÕES VERMELHOS - Zé Ivaldo (Santos).

JUIZ - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

PÚBLICO - 38.262 torcedores.

RENDA - R$ 2.039.408,79.

LOCAL - Arena MRV (MG).

