Ministério Público libera estádios para receber torcedores na 1ª rodada do Estadual

De última hora, todos os estádios com partidas agendadas para o domingo (21), na estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, receberam o aval do Ministério Público de Mato Grosso do Sul para abrir os portões e receber torcedores. As partidas serão em Campo Grande, Dourados, Coxim e Ivinhema e a autorização só veio no final da tarde desta sexta-feira (19).

Destes estádios, apenas o de Coxim estava previamente autorizado.

O atual campeão, o Costa Rica, vem a Campo Grande pegar o Náutico no estádio Jacques da Luz, às 15h. No mesmo horário jogam Coxim e Portuguesa e Ivinhema e Novo. Já às 16h começa Dourados e Corumbaense.

"Os clubes é que demoraram para entregar os laudos, só o Dourados tinha todos os documentos. A responsabilidade de buscar e entregar esses laudos são dos clubes que vão jogar no estádio, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul só entrega para as promotorias", disse o vice-presidente da federação, Marco Tavares.

"A demora na liberação se deu porque a legislação suscitou dúvidas e a federação entendeu que dois laudos eram desnecessários, mas nós entendemos que era preciso, então eles tiveram que conseguir esses documentos de quarta-feira para cá", disse o promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida, da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

Além de Dourados, os estádio de Ivinhema e Coxim foram autorizados a receberem partidas nesta sexta-feira (19). O mais atrasado foi o Jacques da Luz, em Campo Grande, que só foi liberado no apagar das luzes. O último laudo foi entregue na promotoria perto das 18h. O documento que faltava era da Polícia Militar.

"A PM havia solicitado que fossem feitas algumas adequações de segurança no estádio para que ele recebesse público. Como a vistoria mostrou que foram feitas essas mudanças, nós estamos liberando com público", explicou o promotor.

Outros estádios, porém, seguem sem autorização para receberem partidas do Estadual, como o caso do Laertão, em Aquidauana, e o Arthur Marinho, em Corumbá. Segundo Marco Tavares, como os jogos nestes locais só serão realizados na próxima quarta-feira (24), ainda "há prazo" para a entrega da documentação. "Até terça-feira devemos entregar o que falta de documentação desses estádio", promete.

