Mundial de Atletismo: provas, favoritos e a caça a recordes históricos

09/09/2025 - 10h40
Entre os dias 13 e 21 de setembro, o mundo esportivo terá como centro das atenções o Campeonato Mundial de Atletismo 2025. Considerado o maior evento da modalidade fora dos Jogos Olímpicos, o torneio reúne os melhores atletas do planeta em uma disputa que atravessa corridas, saltos, lançamentos e provas combinadas. É o momento em que histórias se encontram: favoritos defendem hegemonias, novos talentos buscam espaço e recordes históricos podem ser quebrados diante de milhões de espectadores.

A expectativa é alta não apenas pelo desempenho esportivo, mas pela forma como o Mundial se consolidou como produto global. Transmissões em diferentes plataformas, cobertura digital intensa e acesso instantâneo a estatísticas transformam cada prova em um espetáculo multicanal. A experiência dos fãs também se expande para além das arquibancadas e telas, com iniciativas que aumentam a interação. Muitos torcedores, inclusive, encontram ainda mais emoção ao explorar os Melhores sites de apostas com bônus, conectando-se ao torneio de maneira mais imersiva e personalizada.

O Brasil chega ao Mundial com uma delegação forte em provas específicas e nomes capazes de competir de igual para igual em finais. Ao lado de potências tradicionais como Estados Unidos, Jamaica e Noruega, a seleção brasileira busca reforçar sua presença em modalidades nas quais já conquistou espaço, como a marcha atlética e o arremesso de peso. A soma de estrelas internacionais e talentos nacionais cria um cenário promissor para nove dias de pura intensidade esportiva.

As provas de velocidade: 100m e 200m como vitrines globais

A disputa dos 100m e 200m rasos continua sendo a principal vitrine do atletismo. No masculino, o norte-americano Noah Lyles chega como grande favorito, sustentado por temporadas em alto nível e pela capacidade de decidir nos momentos mais importantes. No feminino, a jamaicana Shericka Jackson mantém sua hegemonia e busca ampliar a coleção de títulos em um ciclo que já a coloca entre as maiores velocistas da história.

O Brasil estará representado por Felipe Bardi, nome em ascensão no cenário sul-americano e que encara o Mundial como oportunidade de consolidar seu lugar no alto nível. Embora ainda distante dos favoritos ao ouro, sua evolução técnica e a experiência adquirida em competições internacionais são pontos que podem levá-lo a brigar por resultados consistentes. Nessas provas, cada centésimo conta — e qualquer detalhe pode transformar finalistas em lendas.

Meio-fundo e fundo: a resistência que encanta

As provas de meio-fundo e longa distância seguem sendo dominadas por estratégias e resistência. O norueguês Jakob Ingebrigtsen é o nome a ser batido nos 1500m, carregando não só resultados recentes expressivos, mas também a responsabilidade de representar a tradição europeia frente ao domínio africano. Já nas provas de fundo, a expectativa é de ver novos protagonistas surgindo e confirmando a riqueza técnica da modalidade.

Pelo Brasil, Thiago André será o representante nos 800m, trazendo consistência e experiência para encarar adversários de elite. O objetivo é avançar para fases finais e mostrar que o país também pode competir em alto nível fora de suas provas mais tradicionais. O duelo entre tática e explosão segue como o grande atrativo dessas corridas.

Saltos: a busca pela perfeição

Os saltos prometem espetáculo e emoção. No salto com vara, o sueco Armand Duplantis continua como grande referência mundial, capaz de transformar cada prova em um show à parte. No salto em distância, a norte-americana Tara Davis-Woodhall aparece como favorita, aliando técnica refinada a resultados consistentes.

O Brasil também chega com nomes fortes. Almir Júnior é presença aguardada no triplo salto, trazendo consigo a ambição de transformar boas marcas em resultados de destaque em competições globais. No salto em altura, Thiago Moura representa o país em busca de evolução internacional, enquanto Gabriela Silva Mourão se coloca como promessa entre as mulheres. Ainda que o favoritismo esteja em outros países, a presença brasileira nessas provas reforça a tradição de revelar talentos na área dos saltos.

Lançamentos: força e precisão em disputa

O setor de lançamentos será mais uma vez palco de performances históricas. Ryan Crouser, dos Estados Unidos, segue como nome dominante no arremesso de peso, e o esloveno Kristjan Čeh mantém a expectativa de ampliar seu domínio no lançamento de disco. Ambos chegam ao Mundial com marcas consistentes que os credenciam a continuar escrevendo história.

No Brasil, todas as atenções estarão voltadas para Darlan Romani. Campeão mundial em 2022 e ainda em grande forma, o catarinense é um dos atletas mais respeitados do circuito. Sua técnica, aliada à experiência, o coloca como candidato a lutar por medalha mais uma vez, reforçando o protagonismo brasileiro em provas de força.

Provas combinadas: versatilidade em alto nível

O heptatlo feminino terá como grande destaque a belga Nafissatou Thiam, referência da modalidade e atleta que já acumulou títulos mundiais e olímpicos. Sua presença eleva o nível técnico e atrai a atenção para uma das provas mais complexas do atletismo, em que a consistência em diferentes disciplinas é decisiva.

Ainda que o Brasil não conte com representantes diretos na briga por medalhas, acompanhar atletas desse nível inspira jovens talentos e fortalece a visibilidade da modalidade. O heptatlo simboliza a essência do atletismo: a capacidade de unir diferentes habilidades em busca da excelência.

Marcha atlética: tradição e esperança brasileira

A marcha atlética é um dos pontos fortes do Brasil no cenário internacional. Caio Bonfim, um dos principais nomes da modalidade no mundo, chega embalado por resultados consistentes e com reais chances de lutar por pódio. Sua experiência em grandes competições e o respeito que conquistou ao longo da carreira o colocam como um dos favoritos da torcida brasileira.

Além de Bonfim, a marcha atrai atenção global por sua exigência física e mental. É uma prova em que estratégia, ritmo e resistência se misturam, criando narrativas de superação que marcam a história de cada Mundial. Para o Brasil, é a chance de reforçar sua tradição e, quem sabe, voltar para casa com medalhas.

Atletismo em 2025: quando recordes se tornam possíveis

O Mundial de Atletismo 2025 representa um momento crucial para a modalidade. Mais do que um torneio, é a celebração da diversidade atlética, em que diferentes provas revelam a amplitude do talento humano. Entre favoritos globais e brasileiros em busca de afirmação, o evento promete ser um espetáculo de técnica, emoção e superação.

Cada prova traz consigo a expectativa de uma quebra de recorde ou de uma nova história inspiradora. Para torcedores e atletas, o Mundial é a lembrança de que o atletismo continua sendo a essência do esporte, onde o limite humano é testado a cada largada, salto ou lançamento. De 13 a 21 de setembro, o palco estará montado para que novas páginas gloriosas sejam escritas.

Independiente repudia eliminação e detona Conmebol por 'condenação injusta e política'

O clube de Avellaneda reclama da postura distinta direcionada às duas equipes envolvidas na confusão

05/09/2025 23h00

Briga entre torcedores do Independiente e da Universidade do Chile

Foto: Alejandro PAGNI / AFP

Um dia após ser eliminado da Copa Sul-Americana após graves incidentes entre sua torcida e a da Universidad de Chile durante o embate de volta das oitavas de final, em Avellaneda, na Argentina, com cenas brutais de violência nas arquibancadas, o Independiente resolveu declarar guerra à Conmebol. Em carta oficial enviada para o presidente Alejandro Dominguez, o clube detonou o dirigente e lamentou uma "condenação injusta e política."

"De nossa maior consideração: o clube Atlético Independiente, associação civil sem fins de lucro com mais de 120 anos de história e mais de 170 mil sócias e sócios, se dirige a você para manifestar seu mais enérgico repúdio frente à decisão proferida pela entidade que preside, que ignora suas normas vigentes e condena injustamente nossa instituição", iniciou a carta endereçada para Alejandro Domínguez.

O clube de Avellaneda reclama da postura distinta direcionada às duas equipes envolvidas na confusão. "O contraste é evidente: enquanto o Independiente representa a essência do futebol sul-americano como instituição social e esportiva, sustentada por seus sócios e sócias, a Universidade do Chile mudou para um modelo de sociedade anônima, orientado para a rentabilidade e a especulação empresarial. Ao decidir a seu favor, a Conmebol não apenas viola seu próprio estatuto e jurisprudência, mas também confirma uma trajetória em que os lucros superam a verdade esportiva", disparou.

A Conmebol não apenas anunciou a exclusão do Independiente como ainda o condenou a pagar multa de US$ 150 mil (aproximadamente R$ 815 mil). Ainda o puniu com sete jogos caseiros com portões fechados e outros sete sem torcida como visitante, punição também aplicada ao time chileno, já garantido nas quartas de final da Copa sul-americana.

O Independiente, totalmente revoltado com a "decisão política" da Conmebol, também ataca o oponente e joga a culpa da briga aos chilenos, que na volta do intervalo começaram a atirar pedras em direção aos locais. Foram ao menos 195 feridos, 10 com gravidade após os torcedores mandantes conseguirem acessar a área dos visitantes e encurralar dezenas de chilenos.

"Esta decisão não constitui um erro jurídico de um tribunal: é uma decisão política que expõe a preferência por estruturas privadas por meio das quais é mais fácil projetar acordos, negócios e benefícios futuros", acusou os argentinos. "O futebol de clubes, sustentado por mais de um século pelo sacrifício de milhões de torcedores, é, portanto, relegado a um modelo alheio aos valores sociais que deram origem às nossas instituições."

A diretoria argentina ainda prevê um precedente perigoso para o futuro das competições do continente caso a Conmebol não reveja sua decisão. "A decisão da Conmebol estabelece um precedente desastroso: um time que estava à frente na série (fez 1 a 0 na ida e segurava o empate), mas enfrentou a possibilidade real de ser ultrapassado em campo, recorreu à violência mais brutal contra a torcida adversária, teve a partida cancelada e recebeu a classificação como "recompensa" de um escritório. Em outras palavras, a violência tornou-se um atalho para evitar competir esportivamente até o final", continuou o protesto argentino.

Ainda questionou palavras que são sempre usadas pela entidade da América do Sul para promover suas competições. "O Independiente sempre defendeu uma crença inabalável: as partidas devem ser decididas em campo e nunca sob a pressão daqueles que tentam distorcer a história com golpes. É incrível que suas próprias palavras, em outro momento da história, tenham sido: "O futebol não se ganha com pedras ou agressões, se ganha pelos jogadores no jogo". Essa decisão contradiz essa visão e envia uma mensagem devastadora e contraditória para toda a América do Sul: os violentos sempre podem se safar."

Ciente que nada vai mudar a decisão da Conmebol sob o comando de Alejandro Domínguez, o Independiente optou por um pedido inusitado: que a entidade retire tudo o que é relacionado ao clube de seu museu.

"É inaceitável, então, que tentem usar a história e a glória do Independiente - com nossos títulos, nossos jogadores e até mesmo nossas contribuições materiais ao Museu da Conmebol - para continuar legitimando uma liderança que abandonou o espírito do futebol sul-americano", frisou. "Exigimos de maneira imediata que se elimine toda referência de nossa instituição no Museu da Conmebol enquanto você continuar na presidência."

 

Presidente do Paraguai decreta feriado nacional após classificação do país à Copa de 2026

O time sul-americano não disputa um Mundial desde a Copa de 2010, na África do Sul

05/09/2025 16h59

Paraguai se classificou para a Copa do Mundo de 2026

Foto: Conmebol

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado no país nesta sexta-feira para comemorar a vaga da seleção masculina na Copa do Mundo de 2026. O time paraguaio confirmou a classificação na noite de quinta, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas do próximo Mundial, a ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O motivo do feriado é o fim do jejum do Paraguai em Copas. O time sul-americano não disputa um Mundial desde a Copa de 2010, na África do Sul. Foi o quarto Mundial consecutivo dos paraguaios, que, depois desta boa série, caíram de rendimento e não conseguiram mais brilhar nas Eliminatórias.

"Foram necessários 16 anos desde a nossa última qualificação... 16 anos sem ouvir o nosso hino num Mundial. Obrigado, Albirroja! Hoje, a Albirroja voltou. Voltou com alma, coração e toda a garra guaraní", disse o presidente do país, nas redes sociais.

"Este é um sonho realizado para todos os paraguaios e, por isso, AMANHÃ É FERIADO, para que todos os paraguaios possamos celebrar juntos! Voltamos à Copa do Mundo e todos nós comemoramos!", anunciou Santiago Peña.

A vaga foi garantida apesar do empate sem gols com o Equador, em casa, na noite de quinta. A classificação foi obtida com a ajuda da Argentina, que venceu a Venezuela por 3 a 0 e impediu que a equipe venezuelana seguisse sonhando com a vaga.

Os paraguaios estão em sexto lugar e podem até ganhar posições na rodada final, na próxima terça-feira.

