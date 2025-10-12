Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Naná Silva conquista primeiro título como tenista profissional no simples aos 15 anos

Ela se tornou a brasileira mais jovem a vencer um torneio desde Bia Haddad Maia em 2011

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/10/2025 - 22h00
Com apenas 15 anos, a brasileira Naná Silva conquistou seu primeiro troféu de simples no circuito profissional neste domingo. Na decisão do ITF W15 de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, a revelação do tênis brasileiro venceu a chilena Antonia Vergara, cabeça de chave número 3 do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h31 de partida.

Naná Silva é jogadora brasileira mais jovem a vencer um torneio desde Bia Haddad Maia em 2011. A principal tenista do Brasil da atualidade, 44ª colocada no ranking da WTA, na ocasião também tinha 15 anos quando venceu o ITF de Goiânia.

Após a conquista, a jovem ressaltou a dificuldade do torneio e abriu um sorriso com a coroação do trabalho. "Muito feliz. Foi uma semana muito boa. Tiveram jogos duros e eu acho que em todos eu consegui me superar, colocar um pouco mais de coração e me entregar cada vez mais em quadra. Então, estou muito feliz e, com o título melhor ainda. Só queria agradecer a todos que me apoiam. É isso, gente, obrigada!", disse Naná.

Este é o segundo título conquistado por Naná em duas semanas. Ela havia sido campeã do torneio de duplas do ITF W35 de São Paulo, realizado no clube Paineiras.

"Nossa, foi muito legal. Agora espero ganhar mais, evoluir sempre. Agora que estou entrando no circuito profissional, espero, cada vez mais, pegar experiência com elas (outras jogadoras)", finalizou Naná, que deverá entrar no top-700 do ranking mundial e, com isso, alcançar a melhor posição da carreira como tenista profissional.

Futebol

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Com nove pontos e aproveitamento total, a França lidera com folga o Grupo D

10/10/2025 23h00

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias Divulgação/Seleção Francesa

A terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo confirmou o peso das camisas. Alemanha e França venceram e reforçaram a condição de protagonistas no continente. Em Sinsheim, os alemães atropelaram Luxemburgo por 4 a 0. Em Paris, a França fez 2 a 0 no Azerbaijão e manteve o 100% de aproveitamento, com gol e assistência de Kylián Mbappé.

Na Alemanha, a vitória foi mais do que esperada - foi uma reafirmação do estilo dominante de Julian Nagelsmann. Desde o apito inicial, o jogo teve um único roteiro: posse, pressão e controle total. O gol anulado de Woltemade já indicava o tom da partida.

A bola parada abriu o caminho. Aos 11 minutos, o lateral-esquerdo cobrou falta com precisão e fez 1 a 0. Pouco depois, a expulsão de Carlson deixou o cenário ainda mais favorável, transformando o duelo em um treino de ataque contra defesa.

Kimmich foi o símbolo da noite. Marcou duas vezes, comandou o meio e confirmou a fase ofensiva que o técnico busca consolidar. Gnabry, em grande atuação, fechou a goleada com um toque rápido e eficiente dentro da área.

A Alemanha mostrou maturidade. Reduziu o ritmo quando o jogo já estava resolvido e manteve o controle até o fim. O resultado coloca a equipe na liderança do Grupo A, com seis pontos, ao lado de Irlanda do Norte e Eslováquia.

Em Paris, a França venceu de forma menos exuberante, mas igualmente segura. O Azerbaijão se defendeu com organização, dificultando a criação. Quando o empate parecia encaminhado na primeira etapa, Mbappé resolveu com uma jogada individual no fim e fez 1 a 0.

O segundo gol, de Rabiot, consolidou o domínio. Após escanteio, o meio-campista apareceu na área para completar cruzamento de Mbappé. Thauvin, em um voleio, fez 3 a 0. Deschamps aproveitou o placar tranquilo para rodar o elenco e observar variações táticas.

Com nove pontos e aproveitamento total, a França lidera com folga o Grupo D. A Ucrânia é a vice-líder com quatro, seguida por Islândia (três) e Azerbaijão (um).

Confira todos os resultados do dia nas Eliminatórias:


GRUPO A

Irlanda do Norte 2 x 0 Eslováquia

Alemanha 4 x 0 Luxemburgo

GRUPO B

Kosovo 0 x 0 Eslovênia

Suécia 0 x 2 Suíça

GRUPO D

Islândia 3 x 5 Ucrânia

França 3 x 0 Azerbaijão

GRUPO J

Bélgica 0 x 0 Macedônia do Norte

Casaquistão 4 x 0 Liechtenstein

Esportes

Casa de Vini Jr. em Madri tem princípio de incêndio após falha elétrica na sauna

O atacante do Real Madrid está com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti na Coreia do Sul

09/10/2025 12h30

Foto: Divulgação

A casa de Vinicius Júnior, na Espanha, pegou fogo na manhã desta quinta-feira. O incêndio se iniciou após uma falha elétrica na sauna da residência, localizada no porão, e foi contido pelo Corpo de Bombeiros de Madri. Não há registros de feridos ou de intoxicação pelas chamas. Atacante ainda não se manifestou após incidente.

O atacante do Real Madrid está com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti na Coreia do Sul, juntamente com sua equipe de assessores e agentes, e não estava no local no momento do incidente. Apenas familiares do atleta e um amigo pessoal, que mora na casa, estavam em Madri quando se deu o incêndio.

Ao Estadão, pessoas próximas ao Vini Jr. relataram que o episódio foi apenas "um susto". O incêndio se iniciou por volta das 7h (de Brasília), 12h no horário local. Duas equipes do Corpo de Bombeiros da capital espanhola foram enviadas à residência do atacante, localizada no bairro de La Moraleja, no município de Alcobendas, região metropolitana de Madri.

A primeira hipótese é de uma falha no sistema elétrico da sauna. Dois andares chegaram a ser afetados pelas chamas, mas a estrutura não foi prejudicada.

Nessa semana, Vini Jr. recebeu a influenciadora e empresária Virginia Fonseca em sua residência, com quem teve um breve romance. Ela chegou a acompanhar a última partida do atacante no Real Madrid, contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1, no Santiago Bernabéu.

Virginia fez postagens com familiares e amigos do atleta ao longo da última semana, e confirmou o término do relacionamento nesta segunda-feira. Vini também se manifestou, afirmando que não eram oficialmente um casal, mas viveram uma "conexão sincera". "A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho carinho e respeito enormes", escreveu ele

O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, a partir das 8h (de Brasília). Um dos principais nomes da equipe de Ancelotti, ele volta a ser convocado após ficar fora das últimas duas rodadas das Eliminatórias por suspensão e opção do técnico italiano, que decidiu testar novos jogadores.

