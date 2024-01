Buscando fazer história no futebol sul-mato-grossense, o Náutico vem para o Campeonato Estadual apostando nos jovens talentos da casa. A equipe que subiu recentemente para a Série A do futebol de Mato Grosso do Sul, tem como objetivos permanecer na elite do futebol do Estado.

Para a temporada de 2024, o Alviverde imponente não fez muitas contratações. Três atletas foram embora, mas conseguiram repor as peças realizando algumas contratações.

Em entrevista ao Correio do Estado, o técnico Matheus Sabatine que renovou o contrato para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, relatou que três atletas já foram contratados, mas somente deve informar os nomes assim que estiverem registrados no Boletim Informativo Diário (BID).

“Perdemos dois pontas e um zagueiro, que seguiram para outros clubes. Fomos obrigados a realizar algumas contratações, mas a equipe que vai disputar o campeonato Estadual é a mesma da Série B”, disse o comandante do Alviverde imponente.

Conforme apuração do Correio do Estado, o atacante Mosquito foi negociado para o Vocem Assis (SP), e Theo assinou com o São Francisco (AC). Já o zagueiro Matheus Moura, foi para o Rio Branco (PA).

“A competitividade agora é outra. No ano passado cobrava muito desse elenco e me responderam dentro de campo com a classificação para o Estadual deste ano. Confio muito neles e podemos afirmar que o nosso principal objetivo é permanecer na elite do futebol sul-mato-grossense”, relatou.

O Náutico faz a sua estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense, no dia 21 de janeiro, contra o Costa Rica, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

O Alviverde Imponente se encontra no grupo A, ao lado de Operário, Costa Rica, Portuguesa e Coxim.