Naviraiense vence no fim e assume vice-liderança do Estadual

Gol da vitória do Jacaré do Conesul saiu aos 45' do segundo tempo

Alison Silva

Alison Silva

08/02/2026 - 12h15
O Naviraiense venceu o FC Pantanal por 3 a 2 neste sábado (7), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O gol da vitória do Jacaré do Conesul saiu aos 45' do segundo tempo, partida válida pela quinta rodada do Estadual.

Com o resultado, o Naviraiense chegou aos dez pontos, ficando um atrás do líder Operário FC. A equipe de Naviraí mantém a segunda colocação caso o AA Bataguassu não vença o Ivinhema FC neste domingo (8), no Estádio Saraivão. Já o Pantanal permanece com sete pontos e pode perder a quarta posição no complemento da rodada.

O time visitante começou melhor e abriu o placar logo aos 3' do primeiro tempo. Após sequência de escanteios, Augusto levantou a bola na área, a defesa afastou parcialmente e João Carlos acertou um chute forte de fora da área, no ângulo direito do goleiro Rhuan, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

O Naviraiense ampliou aos 25's. Em contra-ataque, João Carlos avançou pela direita e encontrou Augusto. O camisa 10 invadiu a área e finalizou na saída do goleiro. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, fazendo 2 a 0 para o Jacaré do Conesul.

Na volta do intervalo, o Pantanal reagiu e diminuiu o placar logo aos três minutos. Gustavo Corona foi derrubado na área pelo lateral Negueba, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o capitão João Lucas bateu firme no canto direito de Denison, que acertou o lado, mas não conseguiu defender.

A pressão do time campo-grandense surtiu efeito aos 43', quando Max arriscou chute de fora da área. A bola desviou na defesa, tirou o goleiro da jogada e deixou tudo igual.

Quando o empate parecia definido, o Naviraiense garantiu a vitória nos acréscimos. Aos 45' da etapa final, Augusto cobrou escanteio pela direita, o goleiro Rhuan tentou afastar, mas acabou mandando a bola contra o volante Eduardo Brito, que marcou o gol que decretou o triunfo por 3 a 2 fora de casa.

ESPORTES

Tapia defende pênaltis e Palmeiras vence Corinthians na Super Copa do Brasil Feminina

O torneio foi disputado entre as rivais porque o clube do Parque São Jorge foi o campeão brasileiro da temporada passada e as palestrinas venceram a Copa do Brasil

07/02/2026 18h05

Essa foi a primeira edição da Supercopa Feminina

Essa foi a primeira edição da Supercopa Feminina Créditos: Staff Images / CBF

O Palmeiras venceu o Corinthians por 5 a 4 em uma disputa de pênaltis emocionante, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e se tornou campeão da Supercopa do Brasil Feminina, neste sábado, na Arena Barueri. A goleira Tapia foi a grande heroína do título palmeirense, ao defender três pênaltis, o primeiro de Gabi Zanotti e o último de Tamires, duas ídolos corintianas.

O torneio foi disputado entre as rivais porque o clube do Parque São Jorge foi o campeão brasileiro da temporada passada e as palestrinas venceram a Copa do Brasil.

O Corinthians teve controle no meio de campo e dominou o jogo desde o início, não à toa Jaqueline abriu o placar ainda aos cinco minutos, ao receber lançamento de Duda Sampaio pela direita e avançar em direção área. Então, pedalou e se livrou da marcação para marcar. Aos 16 minutos, a goleira alvinegra Lele deixou o campo de maca após um choque de cabeça e foi substituída por Nicole, mas passa bem.

Erros defensivos das palmeirenses foram bem aproveitados pelas corintianas para criar oportunidades de ampliar, mas a conclusão das jogadas deixava a desejar. Boas chances foram desperdiçadas e, após a parada técnica, o time alviverde conseguiu equilibrar a partida.

Um cruzamento longo e preciso de Andressinha terminou no primeiro gol de Bia Zaneratto, de cabeça, em seu retorno ao Palmeiras, que aproveitou bem o momento em que cresceu no jogo.

Mesmo com a melhora do rival, o Corinthians continuou criando e desperdiçou oportunidades de voltar à frente do placar. Reclamações alviverdes por um pênalti não marcado após a bola tocar na mão de Gabi Zanotti também marcaram o primeiro tempo.

O segundo tempo se desenhou com muito equilíbrio. As corintianas continuaram desperdiçando boas oportunidades, enquanto as palmeirenses cresciam sustentadas pela qualidade do passe de Andressinha.

Depois de um chute desviado de Andressa Alves que parou no travessão, o Corinthians passou a criar menos e viu o Palmeiras tomar conta do jogo, a ponto de constituir pressão no campo adversário. Érika chegou a tirar uma bola de cima da linha para salvar o time alvinegro nos minutos finais, por isso a decisão foi para os pênaltis.

Bia Zaneratto converteu o primeiro pênalti para o Palmeiras e Gabi Zanotti desperdiçou para o Corinthians ao parar na goleira Tapia. Poliana ampliou, antes de Vic Albuquerque converter o primeiro para as corintianas.

Duda Santos fez o terceiro para o lado alviverde e Thaís guardou o segundo do time alvinegro, que voltou para o jogo em seguida, já que Nicole defendeu cobrança de Gláucia e Letícia fez o dela. Uma cobrança para fora da palmeirense Brena deixou o Corinthians a um pênalti de garantir o título, responsabilidade que coube a Jhonson, frustrada por defesa de Tapia.

Com tudo igual, foram necessárias as cobranças alternadas. Nicole abriu convertendo e jogando a pressão ao Corinthians, que também fez, com Robledo. Thainá Maranhão fez e Tapia defendeu pênalti de Tamires para dar o título ao Palmeiras.

REFORÇO ALVIVERDE

Palmeiras anuncia a contratação do atacante colombiano Jhon Arias

Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões e jogador assinou contrato até dezembro de 2029

07/02/2026 15h00

John Arias jogou pelo Fluminense até julho do ano passado, quando se transferiu para a Inglaterra

John Arias jogou pelo Fluminense até julho do ano passado, quando se transferiu para a Inglaterra Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

O Palmeiras anunciou neste sábado a contratação do atacante colombiano Jhon Arias, do Wolverhampton-ING, que assinou contrato até dezembro de 2029.

Jhon Arias, de 28 anos, é o 11º jogador colombiano a defender o Palmeiras. Antes dele, também atuaram pelo Verdão seus compatriotas Richard Ríos, Atuesta, Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina, Borja e Angulo.

Arias deixou o Fluminense após o Mundial de Clubes de 2025 e atua desde então no inglês Wolverhampton. O seu time está muito próximo do rebaixamento para a Segunda Divisão e topou fazer um acordo para a liberação imediata do atleta. Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões.

Por obrigação contratual, o Fluminense foi avisado da proposta do Palmeiras e teve um prazo para tentar cobri-la. No entanto, os valores ofertados pelo time tricolor não chegaram próximos aos do Palmeiras. O Wolverhampton, então, deu o aceite e prosseguiu com o acordo com os paulistas.

Arias atua prioritariamente pela beirada do campo e terá a concorrência no Palmeiras de Allan, Felipe Anderson e Ramón Sosa O colombiano será a segunda contratação alviverde para 2026. A primeira foi do volante Marlon Freitas, vindo do Botafogo.

O Palmeiras ainda quer contratar mais reforços para Abel Ferreira. Um volante e um zagueiro são tratados como prioridades Ainda são cogitadas reposições para os postos de meio-campo e centroavante, dadas as saídas de Raphael Veiga para o América do México e, possivelmente, de Bruno Rodrigues para o Internacional.

