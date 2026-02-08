Naviraiense vence no fim e assume vice-liderança do Estadual

O Naviraiense venceu o FC Pantanal por 3 a 2 neste sábado (7), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O gol da vitória do Jacaré do Conesul saiu aos 45' do segundo tempo, partida válida pela quinta rodada do Estadual.
Com o resultado, o Naviraiense chegou aos dez pontos, ficando um atrás do líder Operário FC. A equipe de Naviraí mantém a segunda colocação caso o AA Bataguassu não vença o Ivinhema FC neste domingo (8), no Estádio Saraivão. Já o Pantanal permanece com sete pontos e pode perder a quarta posição no complemento da rodada.
O time visitante começou melhor e abriu o placar logo aos 3' do primeiro tempo. Após sequência de escanteios, Augusto levantou a bola na área, a defesa afastou parcialmente e João Carlos acertou um chute forte de fora da área, no ângulo direito do goleiro Rhuan, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.
O Naviraiense ampliou aos 25's. Em contra-ataque, João Carlos avançou pela direita e encontrou Augusto. O camisa 10 invadiu a área e finalizou na saída do goleiro. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, fazendo 2 a 0 para o Jacaré do Conesul.
Na volta do intervalo, o Pantanal reagiu e diminuiu o placar logo aos três minutos. Gustavo Corona foi derrubado na área pelo lateral Negueba, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o capitão João Lucas bateu firme no canto direito de Denison, que acertou o lado, mas não conseguiu defender.
A pressão do time campo-grandense surtiu efeito aos 43', quando Max arriscou chute de fora da área. A bola desviou na defesa, tirou o goleiro da jogada e deixou tudo igual.
Quando o empate parecia definido, o Naviraiense garantiu a vitória nos acréscimos. Aos 45' da etapa final, Augusto cobrou escanteio pela direita, o goleiro Rhuan tentou afastar, mas acabou mandando a bola contra o volante Eduardo Brito, que marcou o gol que decretou o triunfo por 3 a 2 fora de casa.