Nesta terça, time de MS vai em busca de 1ª vitória no Brasileiro de Futsal

Após empate na estreia, o Juventude AG, de Dourados, tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Futsal nesta terça-feira (20), em Teresina (PI), contra o Atlético Piauiense.

Para esta partida, os alas Roger e Marcelinho, que estavam na campanha de 2024, retornaram ao elenco. Porém, por outro lado, sofreu uma baixa inesperada do goleiro Lucas Santos, que pediu dispensa após a primeira rodada sob alegação de problemas pessoais. O Banana, técnico da equipe, disse estar confiante em um bom desempenho fora de casa.

“Nós treinamos, passamos as informações, fazemos o planejamento e agora precisamos estar focados em realizar na partida o que foi passado. Os primeiros cinco, seis, minutos temos um jogo onde tem o equilíbrio, todo mundo está com combustível, depois começa a dar diferença e precisamos tomar as melhores decisões. São detalhes que podem definir o jogo e estamos preparados para isso”, reforça.

Além das questões táticas e técnicas para esta noite, o único representante sul-mato-grossense na competição também vai ter que lidar com o cansaço, já que sua chegada na capital do Piauí foi 24h depois do previsto, com pouso na madrugada de hoje.

Com saída de Dourados às 12h do domingo (18), a previsão inicial era chegar no destino final na madrugada de segunda-feira (19), o que não ocorreu devido um atraso no voo em Campo Grande, não foi possível completar a conexão no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Em 2025, o Juventude AG compõe o Grupo A, que tem o atual campeão da competição, o Fortaleza-CE, e também Estrela do Norte-AM, América Mineiro, Atlético Piauiense, Chapecoense-SC, Ribeirópolis Futsal-SE, São Miguel Futsal-PR, Vasco da Gama e Yeesco Futsal-SC.

Até o momento, nesta segunda rodada, quatro equipes já atuaram: Vasco da Gama 5 x 0 Ribeirópolis e Fortaleza 5 x 1 São Miguel. Confira a classificação do Grupo A:

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS)

A bola rola às 19h15 (MS), na Arena Verde. Este jogo, assim como outros da equipe no Brasileiro, serão transmitidos pelo SporTV (canal fechado da Rede Globo) ou pelos canais Nosso Futebol, Romário TV e CBFSTV no YouTube.

1ª rodada

Como já mencionado nesta reportagem, o Juventude AG empatou na primeira rodada em 2 a 2 com o São João do Jaguaribe-CE, em casa.

A equipe cearense saiu na frente com cinco minutos de jogo. Com uma marcação forte da saída adversária, o time cearense roubou a bola e Gerryn bateu forte na saída de Lucas Santos para abrir o placar.

O Juventude teve força para buscar o empate dois minutos depois. Em cobrança de escanteio ensaiada pela direita, Batalha recebeu e bateu rasteiro. A bola ainda desviou no caminho, entrando no canto esquerdo baixo do goleiro, e o placar não mexeu mais no primeiro tempo.

Na etapa final, a equipe douradense foi em busca da virada, com cinco minutos de bola rolando. Pelo meio, Ryan deu passe para Rodrigo Melo que, na frente da área, fez o giro sobre o marcador e bateu para o gol. A bola ainda bateu na trave, resvalou nas costas do goleiro e entrou mansamente para as redes.

O Verdão do Vale, como é conhecido o time cearense, porém, pressionou e conseguiu o empate com 15 minutos, gol de César, fechando o placar.

2025 x 2024

A equipe douradense tenta não repetir nesta edição o que fez na última, quando foi eliminado ainda na primeira fase com um retrospecto de zero vitórias em nove jogos disputados.

Tanto que, para 2025, apenas cinco atletas são remanescentes do ano passado: o pivô João Fortes, os alas Rodrigo Melo, Roger e Marcelinho e o fixo Rodrigo Xaruto. Com isso, a equipe buscou se reforçar em todos os setores, sendo contratados 13 jogadores (três goleiros, quatro fixos, cinco alas e um pivô).

Ainda, também houve mudança na comissão técnica, com a vindo do treinador João Carlos Barbosa, conhecido como Banana, que comandou o Marreco Futsal-PR de junho de 2022 a julho de 2024 e foi auxiliar técnico de Serginho Schiochet no comando da Seleção Brasileira de Futsal, além de acumular passagens por países europeus.

Ele vai contar com a ajuda do auxiliar Robson, do preparador físico Fabiano Del Pino e do fisioterapeuta Raphael Perez. Edson dos Anjos, treinador da equipe douradense na última edição da competição, virou gerente de futebol da instituição.

Saiba

Ao todo, 22 clubes, divididos em dois grupos, participam da competição. Após 10 rodadas, os oito melhores de cada chave se classificam para a segunda fase, onde acontecem confrontos eliminatórios em jogos de ida e volta. O campeão recebe R$ 130 mil e garante vaga para a Supercopa do Brasil.

