Neymar admite que tem se poupado no Santos por receio de novas lesões: 'Dá aquele medinho'

JOGO ÚNICO

As meninas do Galo enfrentam o Mixto-PB, em João Pessoa, na tarde desta quarta-feira (28), às 14h

O Operário estreia nesta quarta-feira (28), às 14h, na Copa do Brasil Feminina, que retorna ao calendário da modalidade depois de nove anos de ausência.

Pela primeira fase da competição, as meninas do Galo enfrentam o Mixto-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, em jogo único, ou seja, em caso de empate no tempo regulamentar, o classificado será definido nos pênaltis.

Aquele que avançar, enfrenta algum dos times que disputam a Série A2 do Campeonato Brasileiro, divisão na qual estão equipes como Santos, Vasco da Gama, Botafogo e Atlético Mineiro. Assim como na primeira fase, os confrontos da fase seguinte também serão definidos por sorteio.

Esta é a oportunidade para o Operário fazer história mais uma vez e ir em busca de outra classificação inédita este ano. A equipe de Campo Grande está nas quartas de final da Série A3 do Brasileiro, fase que o separa por apenas dois jogos do acesso à segunda divisão nacional, já que os quatro semifinalistas vão à Série A2

O Mixto também esteve na Brasileirão A3, mas caiu na fase de grupos, após conquistar apenas três pontos, vendo o Ipojuca (PE) e UDA (AL) se classificarem à etapa seguinte da competição.

Além da classificação à próxima fase, o jogo desta tarde também vale R$ 25 mil para quem avançar, segundo premiação detalhada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Retorno

Após oito anos, a Copa do Brasil está de volta ao calendário do futebol feminino brasileiro e vai contar com 64 clubes de todas as divisões.

Os 16 classificados para a segunda fase enfrentam os 16 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro, em junho. Na terceira fase, em agosto, os 16 classificados enfrentam os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro.

As oitavas e quartas de finais serão disputadas em 17 e 24 de setembro, respectivamente. As semifinais acontecerão no dia 5 de novembro e a grande decisão no dia 19 do mesmo mês.

Na sua primeira versão, o campeão da competição garantia vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Agora, com o retorno anunciado, quem conquistar a Copa do Brasil terá participação garantida na próxima Supercopa do Brasil.

Acerca da premiação, o campeão pode faturar cerca de R$ 380 mil, caso ele saia da 1ª fase até o título. No masculino, a competição é a que melhor paga em todo futebol sul-americano. Por exemplo, mesmo eliminado na 1ª fase, o Operário garantiu R$ 830 mil só por participar do torneio este ano, e o campeão pode receber mais de R$ 100 milhões.

Ajuda financeira

Durante a palestra “Inclusão Social através do Esporte”, o Operário recebeu cerca de R$ 1,5 milhão oriundo de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke (Podemos), sendo R$ 1 milhão somente para o futebol feminino da equipe, que vai disputar duas competições este ano.

Segundo a assessoria da ex-candidata à presidente, este repasse é por convênio com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), motivado pelo clube ter sido bicampeão estadual este ano no masculino e ser tetracampeão sul-mato-grossense consecutivo no feminino.

Inclusive, o nome da senadora está estampado na parte do tronco da camiseta do time, lugar de mais prestígio no manto operariano.

Assine o Correio do Estado