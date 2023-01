Neymar e Vini Jr. estão entre indicados a melhor jogador do mundo da Fifa

sul-mato-grossense

Segundo a diretoria do clube, motivo da migração foi a falta de apoio do poder público da Capital

Equipe conhecida pelas mudanças de identificação, o Novo Futebol Clube deixa Campo Grande e migra para o município de Sidrolândia para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano.

De acordo com o presidente do Novo, Éder Cristaldo, o motivo da saída do clube de Campo Grande se deu pela falta de apoio do poder público ao time fundado na Capital no ano de 2010.

“A mudança para Sidrolândia foi única e exclusivamente por falta de apoio de poderes públicos e privados na Capital”, informou o presidente do Novo Futebol Clube.

De casa nova, a equipe jogará neste ano como mandante no Estádio Municipal Sotero Zarate, que fica na cidade de Sidrolândia e normalmente recebe partidas de campeonatos amadores, mas que no ano passado foi sede de jogos oficiais do Estadual de clubes da Capital por causa da interdição do Morenão.

Ao contrário do que a diretoria observava em Campo Grande, no interior do Estado, o Novo está recebendo mais atenção do município de Sidrolândia, que ganhou um representante no Campeonato Estadual. “Agora temos o apoio total da prefeitura local, com alojamento, estadia, viagens, entre outros benefícios”, declarou Éder Cristaldo.

De volta ao futebol no ano passado, o Novo foi vice-campeão da Série B do Sul-Mato-Grossense de 2022 e um dos três clubes classificados para a elite do futebol estadual.

Mesmo com o acesso conquistado, o clube não renovou com nenhum remanescente do vice-campeonato, contratando para este ano jogadores que foram adquiridos por meio de parcerias com clubes paulistas.

“Os treinos iniciaram nesta segunda-feira, e por enquanto 20 jogadores integram a equipe”, afirmou Cristaldo.

PRÓXIMO DA ESTREIA

Faltando 12 dias para a estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Novo começou os treinamentos para a disputa da competição, com o comando técnico de Aílton Silva, 56 anos.

O treinador do clube tem diversas passagens pelo futebol do interior paulista, como Santo André, São Caetano, Ferroviária e Portuguesa, acumulando experiência no Campeonato Paulista A1 e A2 e também no Campeonato Brasileiro, na segunda e na terceira divisões.

Aílton Silva chega a Mato Grosso do Sul após passagens por equipes da Tailândia.

“Participei diretamente com a diretoria na montagem do elenco. Teremos uma mescla de jogadores mais experientes e jogadores mais novos. Nosso objetivo é fazer um grande campeonato aqui em MS, é uma oportunidade para todos mostrarem seu valor”, declarou.

Sobre os treinamentos, que iniciaram nesta semana, o técnico informou que o trabalho neste momento é de preparação física dos atletas.

“Nosso maior foco, nessa primeira semana, é cuidar da parte física dos atletas, pois o grupo está heterogêneo nesse momento e precisamos equilibrá-lo, mas também queremos trabalhar a parte técnica para a estreia da equipe daqui a 12 dias”, detalhou.

Pelo pouco tempo que resta para o Novo antes do início do campeonato, segundo a diretoria do clube, não haverá amistosos preparatórios.

A estreia do Novo Futebol Clube no Campeonato Sul-Mato-Grossense está marcada para o dia 21 de janeiro, às 15h, contra o Operário de Caarapó, em Sidrolândia. A partida é uma reedição da final da Série B do Estadual do ano passado.

CAMPANHA NA SÉRIE B

O Novo Futebol Clube estava na disputa do acesso à Série A desde o primeiro rebaixamento do time, na edição de 2019.

No ano passado, o clube brigou pela vaga contra outras cinco equipes na fase de grupos. O time ganhou duas partidas em cinco jogos disputados, terminando na segunda colocação da primeira fase.

O Novo disputou a final da Série B contra o Operário de Caarapó. Em jogo único, a equipe foi derrotada por 3 a 1, no Estádio Municipal Carecão, na cidade de Caarapó, mas, ainda assim, subiu para a primeira divisão.

Saiba: O Novo Futebol Clube foi fundado com o nome de Novoperário, no ano de 2010, isso porque seus criadores eram torcedores do Operário de Campo Grande.

Para quebrar o vínculo com o Galo da Capital, o Novo mudou as cores da camisa, adotando o verde e branco, e depois deixou de ser Operário, ficando apenas com o nome Novo. Apesar da criação recente, a equipe já foi vice-campeã do Estadual Série A, em 2017, quando chegou à final contra o Corumbaense.

