Neymar posa ao lado de Memphis Depay e reage a pedido para jogar no Corinthians

Uma imagem de Neymar ao lado de Memphis Depay agitou as redes sociais no último domingo. A foto foi postada pelo empresário André Akkari, que, na legenda, brincou com a possibilidade de o atacante do Al-Hilal ir para o Corinthians e formar uma dupla com o holandês.

Akkari disse estar “trabalhando pra isso acontecer”. Nos comentários Neymar reagiu com dois emojis de riso. Outros torcedores ficaram empolgados em ver Memphis e Neymar juntos e entraram na brincadeira pedindo que o empresário “faça acontecer”.

Esta não é a primeira interação entre o brasileiro e o holandês. Quando Memphis acertou com o Corinthians, em setembro, Neymar publicou que era incrível vê-lo no Brasil. Memphis respondeu ao comentário de Neymar e disse que estava orando para que o jogador voltasse a dar alegria para os brasileiros - na época o atacante estava sem jogar por conta da lesão no joelho.

Na entrevista coletiva de apresentação no Corinthians, Memphis Depay revelou ter falado com Neymar: “Conversei com Neymar e outros brasileiros que sabiam da cultura, do país e do clube”, disse o holandês, na época.

Ambientado ao time, Memphis tem sido peça importante nesta arrancada que o Corinthians deu no Campeonato Brasileiro nesta reta final. Com uma impressionante marca de sete vitórias consecutivas, o time paulista não só deu adeus ao risco de rebaixamento como vislumbra possibilidade de buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem.

