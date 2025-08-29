Norris faz melhor tempo do dia em treino tumultuado no GP da Holanda de F-1; Bortoleto é o 13º - Foto: McLaren / X

As férias de verão da Fórmula 1 chegaram ao fim. Mas o domínio da McLaren, não. Os pilotos voltaram para a pista nesta sexta-feira para os dois primeiros treinos livres do GP da Holanda. E Lando Norris e Oscar Piastri continuam ditando o ritmo da temporada. O britânico foi o maior destaque do dia, mais veloz nas duas sessões. O segundo treino foi marcado por batidas e bandeiras vermelhas.

O britânico foi o mais veloz do dia, superando o companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato. O espanhol Fernando Alonso surpreendeu ao anotar a segunda melhor marca na segunda sessão. O brasileiro Gabriel Bortoleto anotou o 13º tempo, após ser o nono mais veloz no começo do dia.

Norris melhorou ligeiramente sua marca em comparação ao início do dia. Registrou 1min09s980, contra 1min10s278 do primeiro treino em solo holandês. Alonso veio logo atrás, a 0s087 do vice-líder do Mundial de Pilotos. Piastri anotou o terceiro tempo, ainda sem empolgar.

O segundo treino em Zandvoort foi marcado por seguidas interrupções. A maior delas aconteceu logo nos primeiros minutos, quando Lance Stroll perdeu o controle do seu Aston Martin na curva 3 e acertou o muro de proteção com força. O canadense não se machucou. Mas a sessão foi paralisada com a bandeira vermelha por cerca de 10 minutos.

Na retomada da sessão, o carro de Isack Hadjar parou sozinho na pista, sem potência. O contratempo do francês fez a organização liberar o safety car virtual. Desta vez, o problema foi resolvido rapidamente.

Mas novos sustos aconteceriam na sequência, já com chuva leve na sessão. A 27 minutos do fim do treino, Lewis Hamilton saiu de traseira ao finalizar uma curva, tocou a grama e acabou rodando sozinho na pista.

Seis minutos depois, Alexander Albon perdeu o controle sobre sua Williams na curva 1, passou reto e atingiu a proteção. Mais uma vez, bandeira vermelha. A retoma, enfim, foi tranquila, sem novos sobressaltos.

Em meio às confusões, Gabriel Bortoleto fez treino mais discreto em comparação ao início do dia. Após registrar o nono melhor tempo, terminou a segunda sessão em 13º, atrás do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, 10º mais veloz do treino.

Os pilotos voltam à pista no sábado para o terceiro treino livre, às 6h30. No mesmo dia, o treino classificatório vai começar às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Holanda:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min09s980

2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s977

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min09s979

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s274

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s478

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min10s738

7º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min10s795

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s834

9º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min10s957

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min11s080

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min11s113

12º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min11s185

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min11s320

14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s339

15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min11s361

16º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min11s682

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s756

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s975

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s122

20º - Isack Hadjar (FRA/RB), sem tempo



