Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Disputa acirrada

Norris faz melhor tempo do dia em treino tumultuado no GP da Holanda de F-1; Bortoleto é o 13º

Britânico foi o mais veloz do dia, superando o companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/08/2025 - 13h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As férias de verão da Fórmula 1 chegaram ao fim. Mas o domínio da McLaren, não. Os pilotos voltaram para a pista nesta sexta-feira para os dois primeiros treinos livres do GP da Holanda. E Lando Norris e Oscar Piastri continuam ditando o ritmo da temporada. O britânico foi o maior destaque do dia, mais veloz nas duas sessões. O segundo treino foi marcado por batidas e bandeiras vermelhas.

O britânico foi o mais veloz do dia, superando o companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato. O espanhol Fernando Alonso surpreendeu ao anotar a segunda melhor marca na segunda sessão. O brasileiro Gabriel Bortoleto anotou o 13º tempo, após ser o nono mais veloz no começo do dia.

Norris melhorou ligeiramente sua marca em comparação ao início do dia. Registrou 1min09s980, contra 1min10s278 do primeiro treino em solo holandês. Alonso veio logo atrás, a 0s087 do vice-líder do Mundial de Pilotos. Piastri anotou o terceiro tempo, ainda sem empolgar.

O segundo treino em Zandvoort foi marcado por seguidas interrupções. A maior delas aconteceu logo nos primeiros minutos, quando Lance Stroll perdeu o controle do seu Aston Martin na curva 3 e acertou o muro de proteção com força. O canadense não se machucou. Mas a sessão foi paralisada com a bandeira vermelha por cerca de 10 minutos.

Na retomada da sessão, o carro de Isack Hadjar parou sozinho na pista, sem potência. O contratempo do francês fez a organização liberar o safety car virtual. Desta vez, o problema foi resolvido rapidamente.

Mas novos sustos aconteceriam na sequência, já com chuva leve na sessão. A 27 minutos do fim do treino, Lewis Hamilton saiu de traseira ao finalizar uma curva, tocou a grama e acabou rodando sozinho na pista.

Seis minutos depois, Alexander Albon perdeu o controle sobre sua Williams na curva 1, passou reto e atingiu a proteção. Mais uma vez, bandeira vermelha. A retoma, enfim, foi tranquila, sem novos sobressaltos.

Em meio às confusões, Gabriel Bortoleto fez treino mais discreto em comparação ao início do dia. Após registrar o nono melhor tempo, terminou a segunda sessão em 13º, atrás do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, 10º mais veloz do treino.

Os pilotos voltam à pista no sábado para o terceiro treino livre, às 6h30. No mesmo dia, o treino classificatório vai começar às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Holanda:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min09s980

2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s977

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min09s979

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s274

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s478

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min10s738

7º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min10s795

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s834

9º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min10s957

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min11s080

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min11s113

12º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min11s185

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min11s320

14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s339

15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min11s361

16º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min11s682

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s756

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s975

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s122

20º - Isack Hadjar (FRA/RB), sem tempo
 

Assine o Correio do Estado 

seleção brasileira

Ancelotti investe em novos jogadores; veja convocação para Eliminatórias

Brasil encara Chile no Maracanã no próximo dia 4 de setembro, às 21h30

25/08/2025 16h32

Compartilhar
Técnico da seleção Brasileira, Carlo Ancelotti

Técnico da seleção Brasileira, Carlo Ancelotti Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Continue Lendo...

A seleção brasileira masculina de futebol, já classificada para o Mundial de 2026, entrará em campo repleta de novidades nos dois últimos jogos das Eliminatórias (17ª e 18ª rodadas). O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta segunda-feira (25), na sede da CBF no Rio de Janeiro, a lista dos 25 convocados, e 10 deles ganharam a primeira chance na de treinar sob comando do italiano.

Entre eles estão os meio-campistas Lucas Paquetá (West Ham) e Joelinton (Newcastle) e os atacantes João Pedro (Chelsea, Kaio Jorge (Cruzeiro) e Luiz Henrique (Zenit) e. Além de Kaio, apenas outros três atuam no futebol nacional: o goleiro Hugo Souza (Corinthians), o lateral-esquerdo Alex Sandro (Flamengo) e o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro).

O Brasil enfrenta o Chile no próximo dia 4 de setembro (uma quinta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã no Rio de Janeiro. A venda de ingressos será aberta às 18h desta segunda (25) no site Bilheteria Digital, mediante cadastro de biometria facial.

O último jogo das Eliminatórias será fora de casa contra a Bolívia, em 9 de setembro (uma terça), às 20h30.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico italiano se esforçou para responder às perguntas em português e explicou o porquê de tantas caras novas na amarelinha.

“Quero conhecer novos jogadores que podem ajudar a seleção, tanto no perfil técnico quanto o pessoal. Os jogadores que não estou chamando trabalharam muito bem na primeira convocação”, ressaltou Ancelotti, que também elogiou Lucas Paquetá. Quero aproveitar para conhecê-lo: tem muita qualidade  e será muito importante para o Brasil.”

Ao falar da ausência de Neymar, o técnico aproveitou para reiterar o principal critério que utiliza para avaliar os jogadores visando a convocação. 

“Neymar teve um problema físico na última semana. Não preciso testá-lo, todos conhecem muito bem o Neymar, mas ele tem de chegar com uma boa condição física para fazer o melhor na Copa do Mundo. Um critério muito importante é o aspecto físico: [o jogador] tem que estar em 100% da sua condição física para ser convocado”, pontuou.

Em relação à primeira convocação, Ancelotti manteve 12 jogadores: os defensores Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille Olympique), Marquinho (PSG) e Vanderson (Monaco); os meio-campistas Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle) e Casemiro (Manchester United); e os atacantes Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).

Teremos 10 meses pela frente para preparar uma lista definitiva.  elenco definitivo. A ideia é ter um grupo fixo de 15 ou 16 jogadores e ir tentando os demais”, disse o treinador, que esperar avaliar 52 atletas até definir a equipe para a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, México e Estados Unidos.

Após as Eliminatórias, a seleção fará amistosos em outubro, novembro e dezembro. Os adversários e as datas ainda serão divulgados pela CBF.

Convocados 

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

  • Alexsandro (Lille)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Vanderson (Monaco)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

  • Estevão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Richarlison (Tottenham)

Esportes

Peão de MS conquista a Tríplice Coroa em Barretos

O jovem Gustavo Luiz da Silva fez história na 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos ao conquistar vitórias alcançadas por apenas outros dois competidores

25/08/2025 16h13

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

Em uma noite de emoção na arena da 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no domingo (24), o peão de Inocência, Gustavo Luiz da Silva, de 19 anos, consagrou a temporada ao conquistar a Tríplice Coroa.

O peão sul-mato-grossense, que conseguiu o feito inédito de vencer o título do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros antes da final, e também a revelação do ano, colocou seu nome ao lado de apenas outros dois competidores que já conquistaram a Tríplice Coroa.

O atual campeão brasileiro entrou na arena enfrentando o touro 821 (NA Bulls) e, demonstrando equilíbrio e domínio do animal, se consagrou campeão ao permanecer oito segundos sobre o touro. Ele recebeu a nota de 85,50 e somou um total de 415,25 pontos.

“Só tenho que agradecer a Deus, estou muito emocionado. Esse título não é só meu, é da minha mãe que está aqui também. Acho que isso me deu uma garra a mais, uma vontade maior de vencer. Estou muito emocionado”, disse Gustavo Luiz em entrevista após a vitória.

A mãe do peão, Maria Luiza Machado, desta vez acompanhou da arena e, ao ser entrevistada, disse que, quando o filho está competindo quandoestá em casa, em Inocência, reza e só consegue dormir após ter notícias dele.

 

Em segundo lugar ficou Riquelmi Santos, 20 anos, natural de Bom Jesus do Araguaia (MT).

Resultado da final

  • 1º Gustavo Silva – 415,25
  • 2º Riquelmi Santos – 346,50
  • 3º Carlos Oliveira – 261,25
  • 4º Cladson Rodolfo – 258,00
  • 5º Wildelvan Ribeiro – 252,5 

Pelo Campeonato Brasileiro da PBR em Touros, Luiz da Silva levou uma picape Mitsubishi Triton L200 e, pela Tríplice Coroa, embolsou R$ 100 mil.

Ranking Nacional

  • 1º Gustavo Luiz da Silva
  • 2º Riquelmi Santos
  • 3º Wanderley Oliveira
  • 4º Cleber Marques
  • 5º Alex Oliveira

Carreira internacional

O talento do jovem chamou atenção e ele foi contratado pelo Nashville Stampede, um dos dez times da PBR Team Series, liga de montaria por equipes da PBR. Na próxima terça-feira (26), ele embarca para os Estados Unidos, onde iniciará sua carreira internacional.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'

2

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly
CASO CHOCANTE

/ 6 horas

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly

3

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul
PERÍODO ELEITORAL

/ 1 dia

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul

4

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro
Reincidente

/ 1 dia

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro

5

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 14 horas

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor