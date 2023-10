A nova modalidade olímpica, o Flag Football, tem oficinas gratuitas na Capital. Ministradas pela agente social, atleta e presidente da equipe amadora Cobrarés, Lira Alves, as aulas da modalidade ocorrem na Praça Elias Gadia e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Aero Rancho.

As aulas são direcionadas para crianças a partir dos sete anos de idade, e para se inscrever é necessário que o responsável vá até o local para falar com a professora e verificar a disponibilidade das vagas, durante o horário das oficinas.

Atualmente, 80 crianças já praticam o flag pelo projeto, que faz parte do Movimenta CG, uma iniciativa de acesso ao esporte da prefeitura. Para a professora Lira Alves, as oficinas vão além do esporte, ajudam a tirar as crianças das ruas e dos celulares, e garantir também o futuro do esporte em Mato Grosso do Sul.

Atualmente, a equipe que Lira preside, o Cobrarés, é o único time amador feminino do Estado, e já foram campeãs do Nacional em 2019, com atletas que já participaram de campeonatos internacionais, como a Milena Ajiki Lopes, que esteve em Chartlotte, nos Estados Unidos, em julho deste ano, para disputar o Intercontinental de Flag.

A modalidade estará nas Olimpíadas de 2028, em Loas Angeles. A inserção foi anunciada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), nesse mês. Além do Flag Football, também serão adicionados o Lacrosse e Squash, no mesmo torneio.

Rosilene Rocha Palassom, é mãe de um dos alunos da oficina de flag, e relata que a modalidade esportiva vai além da atividade física. “É uma modalidade diferente, ele precisa exercitar a habilidade física com raciocínios. Na família, ele tem um tio que gosta muito de futebol americano e como o flag é parecido, eles curtem conversar bastante sobre o assunto”.

Na essência do jogo, o jogador tem que avançar pelo território adversário e marcar os pontos, enquanto os adversários tentam impedir isso, retirando a fita presa na cintura, o flag, e parando o ataque adversário. Essa fita é a principal diferença do flag para o futebol americano, e ocasiona também menos contato físico.

Serviço

Na Praça Elias Gadia, na Rua Albert Sabin, bairro Vila Taveirópolis, as aulas são segunda e sexta-feira, das 18h às 21h.

No CRAS Aero Rancho, na Rua Globo de Ouro, 860, as oficinas são às segundas e sextas-feiras, das 13h às 17h.