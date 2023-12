Faltando um pouco mais de 30 dias para o início do Campeonato Sul-Mato-Grossense de, a equipe do Novo corre nos bastidores para acertar o retorno do técnico Juninho Nogueira, que comandou a equipe no Estadual na temporada passada.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, o nome de Juninho Nogueira ganha força nos bastidores pelo excelente trabalho realizado enquanto esteve a frente do Novo. A equipe de Sidrolândia que é administrada pela agência CSR Sports trabalha com outros nomes na lista, mas o bom desempenho de Juninho que treinou também o sub-20 do Comercial-SP, coloca ele como o principal noome para comandar a equipe de Mato Grosso do Sul, no Estadual de 2024

Além do técnico, a equipe do Novo também pode contar com o retorno de 14 atletas que estão no Comercial Futebol Clube (SP) e outros nomes que jogaram pelo Jacobina Esporte Clube, que ajudou a equipe baiana a conquistar o acesso à elite do Estadual.



Coxim com problemas financeiros e sem parceria da prefeitura municipal



Ainda conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, o Coxim Atlético Clube passa por problemas financeiros, o que prejudica a equipe a montar todo o seu planejamento. Em novembro deste ano, dirigentes do Coxim relataram para a reportagem que a equipe perdeu o apoio da prefeitura e que para contratar novos atletas vai depender bastante de apoio dos empresários do município.

Acompanhe a lista das equipes com os técnicos já confirmados.

Grupo A

Operário Leocir Dallastra

Costa Rica Rodrigo Cascca

Portuguesa Glauber Caldas

Náutico Mateus Sabatini

Coxim ??

Grupo B

Dourados AC Luiz Carlos Cruz

Ivinhema Douglas Ricardo

Corumbaense Luis Tosta

Aquidauanense Mauro Marino

Novo ??