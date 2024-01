Juninho Nogueira é o técnico do Novo Futebol Clube. O anúncio oficial será na próxima sexta-feira (5), quando a equipe de Sidrolândia deve anunciar todo o plantel, comissão técnica e os atletas que jogarão o Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Conforme apuração do Correio do Estado, o Novo deve mesclar atletas jovens com os mais experientes. O lateral Léo Colman, que faz parte do plantel da CSR Sports não deve ficar no Jacobina (BA). A intenção da empresa que gerencia a equipe de Sidrolândia é trazer o lateral para participar da temporada em Mato Grosso do Sul. As conversas estão avançadas e faltam apenas detalhes para oficializar o retorno do defensor.

Outro nome velho conhecido que volta ao Novo Futebol Clube é do meio-campista, Ferdinando. O experiente atleta de 43 anos com passagens pelo União ABC em Mato Grosso do Sul, entre outras equipes brasileiras, fará parte da comissão técnica de Juninho Nogueira.



Novo deve apostar em jovens atletas

Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado por pessoas próximas da CSR Sports, dez jovens atletas que participam do projeto Ivo10 Brazil Football Academy estão treinando em uma das academias da agência na cidade de Teutônia (RS) e devem integrar o elenco do Novo Futebol Clube nesta temporada. Outros nomes, o clube mantém em sigilo, mas conforme o planejamento da CSR Sports, eles deve divulgar os nomes até o final dessa semana.



Quem é Juninho Nogueira?



Juninho Nogueira tem 42 anos e é natural de Ribeirão Preto (SP). Como atleta profissional foi goleiro e fez carreira nos clubes do Vitória (BA), Cruzeiro (MG), Santa Cruz (PE), América (MG), América-RN, Atlético-MG, Juventude-RS, Paraná Clube-PR, Portuguesa-SP, Grêmio Barueri-SP, Caxias-RS, Audax-SP, Audax-RJ, Red Bull Brasil-SP, Operário-PR, Nacional-SP, URT-MG, Batatais-SP.

Como atleta de futebol, Juninho Nogueira conquistou diversos títulos como a Copa do Nordeste e Campeonato Baiano e o Mineiro.

Logo após, Juninho Nogueira abandonou os gramados para investir na carreira como técnico. Ele possui a Licença B da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e no ano passado tirou a Licença A.

Juninho iniciou a carreira como preparador de goleiros pelo Comercial-SP e em 2022, foi técnico sub-20 da equipe de Ribeirão Preto (SP), quando fez uma belíssima campanha na Copa São Paulo de Juniores.

Em 2023, a frente do Novo, ele iniciou como auxiliar técnico por duas rodadas e logo após foi confirmado como técnico da equipe. Na campanha da equipe na temporada passada, o Novo foi eliminado nas quartas de finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense da temporada passada.

