Oito atletas de Mato Grosso do Sul garantem vaga direta para o Grand Slam de Taekwondo

FUTSAL FEMININO

Com a classificação garantida, as meninas do Galo aguardam adversárias que sairão do confronto entre Serc/UCDB e Uirapuru(MT)

Partida entre DEC/Operário e Futsal Sem Drogas terminou com a vitória do Galo no prorrogação Foto: Divulgação

Nem mesmo com o frio que pairava em Campo Grande no momento do jogo entre DEC/Operário e Futsal Sem Drogas(MT), pela Copa do Brasil de Futsal Feminino, impediu que o Galo garantisse a vitória pelo placar de geral de 3 a 2, em partida realizada no Ginásio Guanadizão.

A classificação não foi facil para as meninas do Douradina/Operário, mesmo saindo na frente do placar com gol da Bruninha aos 13 minutos de jogo, a equipe do Mato Grosso, que precisava da vitória para levar o confronto para prorrogação, conseguiram igualar o confronto na noite deste sábado(17).

Durante o segundo tempo da partida, em roubada de bola na defesa, o time mato-grossense fez jogada rápida no contra-ataque para empatar o jogo, com gol de Jessyka(16min).

A camisa 9 do Futsal Sem Drogas em lance parecido, aproveitando o erro do time de Mato Grosso do Sul, conseguiu, marcar aos 19 minutos o seu segundo gol no jogo, virando a partida para a equipe visitante.

Mesmo tendo diversas chances de empatar a partida novamente com o auxilio da goleira linha, o Dec/Operário perde a partida no tempo normal, forçando assim a prorrogação.

Os gols que não sairam para o Galo durante a partida, aconteceram na prorrogação do confronto. Bruninha novamente e Geovana foram as jogadoras do DEC/Operário que marcaram os gols que decretaram a classificação da equipe de MS para as quartas de final da Copa do Brasil de Futsal Feminino.

No jogo de ida desta 1ª fase, o Operário já tinha vencido o Futsal Sem Drogas por 4 a 0, em partida disputada no Estado do Mato Grosso.

Agora as meninas do Galo aguardam as adversárias da próxima fase, que sairão do confronto entre Serc/UCDB e Uirapuru(MT), que vai acontecer no dia 2 de julho.

