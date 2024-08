Olimpíadas 2024: Veja quanto Rebeca Andrade recebeu pelas conquistas em Paris

PARIS-2024

Em mais um jogo vencido por 3x0, a seleção vai embalada para a semifinal e enfrenta a vencedora de EUA x Polônia, que acontece nesta terça-feira (06), às 10h

Mantendo o ritmo impressionante da fase de grupos, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a República Dominicana nesta terça-feira, avançando para a semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Sob o comando do técnico José Roberto Guimarães, o time venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/13 e 25/17.

Após conquistar a medalha de prata nos Jogos de Tóquio em 2021, a seleção brasileira segue invicta em sets na capital francesa. Gabi foi novamente o destaque, marcando 20 pontos, enquanto Ana Cristina contribuiu com 14 e Carol foi a principal jogadora no bloqueio, sendo a maior pontuadora nesse fundamento na Olimpíada até agora.

Na semifinal, o Brasil enfrentará o vencedor da partida entre Estados Unidos e Polônia, adversário que já derrotou na fase de grupos. O confronto entre americanas e polonesas ocorre ainda nesta terça-feira. A partida pela vaga na final olímpica está marcada para quinta-feira, com horário a ser definido.

Sem surpresas, Zé Roberto escalou a equipe com Roberta, Rosamaria, Gabi, Ana Cristina, Carol, Thaisa e Nyeme. O time teve um desempenho impecável na fase de grupos, vencendo todos os três jogos sem perder um set. Nesta terça, enfrentou a equipe mais fraca entre as classificadas para a fase eliminatória.

Apesar disso, o confronto foi mais desafiador do que o esperado. Mesmo em boa fase, o Brasil teve um primeiro set equilibrado, disputado ponto a ponto, com as dominicanas apresentando uma performance surpreendente, inédita nesta Olimpíada.

As brasileiras precisaram usar todo o seu repertório, com Gabi se destacando na primeira parcial, tanto na força quanto na habilidade, desestabilizando a defesa dominicana. Aos poucos, a consistência do Brasil dominou o jogo.

Com vantagem de 18/13, a equipe demonstrou eficiência em todos os fundamentos, especialmente no ataque e no bloqueio. Com Macris e Tainara em quadra, o Brasil perdeu um pouco do ritmo, mas fechou o primeiro set sem dificuldades.

No segundo set, a vitória foi mais tranquila, apesar de um início equilibrado. A seleção fez 15/9 e manteve o ritmo, chegando a abrir 10 pontos de vantagem: 22/12. A República Dominicana dependia de Pena Isabel, que terminou o jogo com 12 pontos, enquanto a veterana De la Cruz foi contida pela defesa brasileira.

O terceiro set começou equilibrado como o primeiro. Sob pressão, as dominicanas elevaram o nível de jogo para evitar a derrota por 3 a 0. Por outro lado, a seleção brasileira manteve a concentração, cometendo poucos erros. Sem dificuldades, o Brasil fechou o set com 19/13 e garantiu a vitória.