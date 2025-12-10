Onde assistir à semifinal da copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, em duelo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, em jogo que promete casa cheia, clima de rivalidade e duas equipes vivendo momentos distintos na temporada.
Desempenho das equipes até a semifinal
Corinthians
O Timão chega à semifinal embalado pelos resultados recentes e pela solidez defensiva apresentada nas fases anteriores. A equipe eliminou adversários de peso e teve como destaque a evolução do sistema ofensivo, que passou a criar mais oportunidades, especialmente com a boa fase de seus atacantes.
Nas oitavas e quartas de final, o Corinthians mostrou força atuando em casa e equilíbrio tático fora, o que garantiu a classificação com autoridade.
Cruzeiro
O Cruzeiro faz uma campanha marcada pela regularidade e pela força do conjunto. Com transições rápidas e organização no meio-campo, a equipe celeste mostrou maturidade para avançar diante de confrontos difíceis.
A Raposa eliminou adversários tradicionais e chega à semifinal com um dos sistemas defensivos mais seguros da competição, além de viver um bom momento coletivo sob comando do técnico.
Prováveis escalações
Corinthians
- Goleiro: Cássio
- Laterais: Fagner e Hugo
- Zaga: Félix Torres e Cacá
- Meio-campo: Raniele, Maycon e Rodrigo Garro
- Ataque: Wesley, Yuri Alberto e Ángel Romero
- Técnico: António Oliveira
Cruzeiro
- Goleiro: Rafael Cabral
- Laterais: William e Marlon
- Zaga: Zé Ivaldo e João Marcelo
- Meio-campo: Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira
- Ataque: Arthur Gomes, Robert e Dinenno
- Técnico: Nicolás Larcamón
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, para todo o Brasil, além do sportv e do Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).
Clima para o jogo
A semifinal coloca frente a frente dois clubes multicampeões da Copa do Brasil. O Corinthians busca reencontrar o protagonismo no torneio, enquanto o Cruzeiro tenta ampliar seu domínio histórico na competição, onde é o maior vencedor.
Com promessa de estádio lotado, o confronto deve ser equilibrado, marcado por estratégia, intensidade e forte disputa por cada detalhe que pode levar um dos gigantes à grande final.