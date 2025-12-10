Onde assistir à semifinal da copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, em duelo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, em jogo que promete casa cheia, clima de rivalidade e duas equipes vivendo momentos distintos na temporada.

Desempenho das equipes até a semifinal

Corinthians

O Timão chega à semifinal embalado pelos resultados recentes e pela solidez defensiva apresentada nas fases anteriores. A equipe eliminou adversários de peso e teve como destaque a evolução do sistema ofensivo, que passou a criar mais oportunidades, especialmente com a boa fase de seus atacantes.

Nas oitavas e quartas de final, o Corinthians mostrou força atuando em casa e equilíbrio tático fora, o que garantiu a classificação com autoridade.

Cruzeiro

O Cruzeiro faz uma campanha marcada pela regularidade e pela força do conjunto. Com transições rápidas e organização no meio-campo, a equipe celeste mostrou maturidade para avançar diante de confrontos difíceis.

A Raposa eliminou adversários tradicionais e chega à semifinal com um dos sistemas defensivos mais seguros da competição, além de viver um bom momento coletivo sob comando do técnico.

Prováveis escalações

Corinthians

Goleiro: Cássio

Laterais: Fagner e Hugo

Zaga: Félix Torres e Cacá

Meio-campo: Raniele, Maycon e Rodrigo Garro

Ataque: Wesley, Yuri Alberto e Ángel Romero

Técnico: António Oliveira

Cruzeiro

Goleiro: Rafael Cabral

Laterais: William e Marlon

Zaga: Zé Ivaldo e João Marcelo

Meio-campo: Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira

Ataque: Arthur Gomes, Robert e Dinenno

Técnico: Nicolás Larcamón

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, para todo o Brasil, além do sportv e do Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Clima para o jogo

A semifinal coloca frente a frente dois clubes multicampeões da Copa do Brasil. O Corinthians busca reencontrar o protagonismo no torneio, enquanto o Cruzeiro tenta ampliar seu domínio histórico na competição, onde é o maior vencedor.

Com promessa de estádio lotado, o confronto deve ser equilibrado, marcado por estratégia, intensidade e forte disputa por cada detalhe que pode levar um dos gigantes à grande final.