Onde assistir à semifinal da copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro

Nas oitavas e quartas de final, o Corinthians mostrou força atuando em casa e equilíbrio tático fora, o que garantiu a classificação com autoridade

Denis Felipe

Denis Felipe

10/12/2025 - 09h15
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, em duelo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, em jogo que promete casa cheia, clima de rivalidade e duas equipes vivendo momentos distintos na temporada.

Desempenho das equipes até a semifinal

Corinthians

O Timão chega à semifinal embalado pelos resultados recentes e pela solidez defensiva apresentada nas fases anteriores. A equipe eliminou adversários de peso e teve como destaque a evolução do sistema ofensivo, que passou a criar mais oportunidades, especialmente com a boa fase de seus atacantes.

Nas oitavas e quartas de final, o Corinthians mostrou força atuando em casa e equilíbrio tático fora, o que garantiu a classificação com autoridade.

Cruzeiro

O Cruzeiro faz uma campanha marcada pela regularidade e pela força do conjunto. Com transições rápidas e organização no meio-campo, a equipe celeste mostrou maturidade para avançar diante de confrontos difíceis.

A Raposa eliminou adversários tradicionais e chega à semifinal com um dos sistemas defensivos mais seguros da competição, além de viver um bom momento coletivo sob comando do técnico.

Prováveis escalações

Corinthians

  • Goleiro: Cássio
  • Laterais: Fagner e Hugo
  • Zaga: Félix Torres e Cacá
  • Meio-campo: Raniele, Maycon e Rodrigo Garro
  • Ataque: Wesley, Yuri Alberto e Ángel Romero
  • Técnico: António Oliveira

Cruzeiro

  • Goleiro: Rafael Cabral
  • Laterais: William e Marlon
  • Zaga: Zé Ivaldo e João Marcelo
  • Meio-campo: Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira
  • Ataque: Arthur Gomes, Robert e Dinenno
  • Técnico: Nicolás Larcamón

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, para todo o Brasil, além do sportv e do Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Clima para o jogo

A semifinal coloca frente a frente dois clubes multicampeões da Copa do Brasil. O Corinthians busca reencontrar o protagonismo no torneio, enquanto o Cruzeiro tenta ampliar seu domínio histórico na competição, onde é o maior vencedor.

Com promessa de estádio lotado, o confronto deve ser equilibrado, marcado por estratégia, intensidade e forte disputa por cada detalhe que pode levar um dos gigantes à grande final.

copa intercontinental

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul

A bola rola nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar

09/12/2025 09h35

O aguardado confronto entre Flamengo e Cruz Azul, batizado de "Dérbi das Américas", marca a estreia do clube carioca na Copa Intercontinental da FIFA de 2025. A partida, que promete movimentar o cenário do futebol mundial, é válida pela segunda fase do torneio e definirá um dos finalistas da competição.

Onde assistir e horário do jogo

A bola rola nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar o embate, tanto na televisão aberta quanto em canais fechados e plataformas de streaming:

 

Entenda a Copa Intercontinental da FIFA

A Copa Intercontinental da FIFA de 2025 é a segunda edição do novo formato anual de clubes da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que substituiu o antigo Mundial de Clubes anual. O torneio reúne os seis campeões continentais de clubes, que se enfrentam em um formato de mata-mata em quatro fases.

O formato é dividido em duas chaves principais:

  1.  Chave 1 (África, Ásia e Oceania): Os campeões da África, Ásia e Oceania se enfrentam em play-offs preliminares. O vencedor desta chave avança para a fase seguinte.
  2.  Chave 2 (Américas e Europa): O campeão da Copa Libertadores (Flamengo) e o campeão da Concacaf (Cruz Azul) se enfrentam no Dérbi das Américas. O vencedor deste confronto avança para a final contra o campeão da UEFA Champions League (que, no caso, é o Paris Saint-Germain, conforme informações preliminares de chaveamento).

O vencedor do confronto entre Flamengo e Cruz Azul garante vaga na final, onde enfrentará o campeão europeu em um jogo único, valendo o título de campeão intercontinental.

Premiação milionária

Além do prestígio esportivo, a Copa Intercontinental da FIFA oferece uma premiação substancial. O valor exato pode variar a cada edição, mas, com base em informações da edição anterior, o campeão pode embolsar uma quantia significativa.

A premiação para o campeão do torneio está estimada em US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões na cotação atual), enquanto o vice-campeão recebe US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões).

O confronto entre Flamengo e Cruz Azul é, portanto, mais do que uma disputa esportiva; é a porta de entrada para a final e a chance de conquistar um título de relevância global e uma premiação milionária.

Provável escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís deve manter a base da equipe que tem apresentado bom desempenho, com algumas indefinições pontuais na defesa e no ataque.

 

Esquema Tático Provável: 4-3-3 ou 4-4-2.

Provável escalação do Cruz Azul

As informações sobre a escalação do Cruz Azul são menos detalhadas na imprensa brasileira, mas o time mexicano deve apostar em sua força ofensiva, com destaque para o atacante uruguaio Gabriel Fernández.

 

Esquema Tático Provável: 3-4-3 ou 4-3-3.

Acompanhe a cobertura completa para a confirmação das equipes no dia do jogo!

Esportes

Tite cita crise de ansiedade e abre coração sobre futuro: 'Vou onde houver sintonia de ideias'

O treinador subiu ao palco da tradicional cerimônia do prêmio Bola de Prata da ESPN e foi o responsável por anunciar o melhor técnico do Brasileirão

08/12/2025 23h00

Foto: Arquivo

Tite voltou às atenções do público nesta segunda-feira, ao participar do prêmio Bola de Prata da ESPN. O treinador de 64 anos subiu ao palco da tradicional cerimônia e foi o responsável por anunciar o prêmio de melhor técnico do Brasileirão, vencido por Rafael Guanaes, do Mirassol, e Lucas Piccinato, do Corinthians (categoria feminina).

Sem trabalhar desde que saiu do Flamengo, no fim de 2024, o ex-treinador da seleção brasileira citou a crise de ansiedade que o fez se afastar do futebol neste ano. Em entrevista coletiva com jornalistas, o técnico falou sobre o período em que se reservou para focar na saúde mental. "O contexto de falar da crise de ansiedade que eu tive e de todos os aspectos envolvidos, precisa ter um tempo maior para falar com vocês (jornalistas)", disse.

"Aquilo que eu deveria agradecer, dizer 'obrigado, Papai do Céu, que eu tenha oportunidade de trabalho o tanto quanto vieram', mas da mesma forma me pressionou. Eu passei uma semana difícil. Então, isso acabou acontecendo."

Apesar do susto, o treinador garantiu que está pronto para voltar a trabalhar em 2026. "Estou legal, estou em paz e bem. Estou com meus joelhos legais, estou jogando um 'basquetinho'. Agora a vida segue, o processo segue. O futebol é apaixonante."

Ao ser questionado se o futuro será no futebol brasileiro ou em times do exterior, o treinador despistou. "(Vou para) Onde houver sintonia de ideias de futebol, de forma de trabalhar, dos processos, eu vou estar aberto independentemente do local."

Ao comentar sobre o que espera para o futuro, o treinador abriu o coração. "Continuar com uma carreira com uma ideia de futebol equilibrado, e que tenha um processo criativo, fazendo gol, porque essa é a essência. Competitivo, de marcação, porque é necessário para vencer, mas sempre marcante. Um fair play muito marcante, um jogo limpo muito marcante, com princípios éticos que me nortearam ao longo dessa carreira toda."

