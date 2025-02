Operário bate Coxim fora de casa pelo Estadual

VALE TÍTULO

O campo-grandense Matheus Martins jogou os 90 minutos na vitória contra o Fluminense, na última quarta-feira (29), e deve iniciar entre os titulares partida decisiva contra o Flamengo neste domingo (2)

Neste domingo (2), acontece a primeira decisão do futebol brasileiro em 2025. De um lado, o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil. Do outro, o Botafogo, atual campeão brasileiro e da América, e deve ter sul-mato-grossense entre os titulares do “Fogão”.

Matheus Martins, campo-grandense de 21 anos, foi titular no clássico contra o Fluminense, na última quarta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o Botafogo saiu com a vitória por 2x1, com gols de Igor Jesus e Savarino.

Inclusive, os botafoguenses fizeram uma faixa, em tom provocativo, direcionada ao Fluminense. Nela, os torcedores agradeciam o rival por "ceder" os atletas Luiz Henrique, Marlon Freitas e o próprio Matheus Martins, que foram destaques durante o ano passado, com os dizeres "Obrigado pela fidalguia".

No detalhe, a faixa exposta pela torcida do Botafogo com “obrigado pela fidalguia”. A peça mostra Marlon Freitas, Luiz Henrique e Matheus Martins - crias do Flu e campeões do Brasileiro/da Libertadores pelo Botafogo. pic.twitter.com/Hewxhnl6fM — Bárbara Mendonça (@barbaramendoncc) January 30, 2025

O sul-mato-grossense não foi substituído durante a partida e, no decorrer do jogo, acertou 83% dos passes (15 de 18 tentados), finalizou duas vezes, ambas para fora, e sofreu duas faltas. Com isso, recebeu uma nota 6.8 pela atuação no “Clássico Vovô”, como é conhecido o empate entre as duas equipes.

Ainda sem técnico definido e com algumas contratações “fora de forma”, Matheus deve continuar recebendo oportunidades entre os titulares nestas primeiras semanas. Diante de informações de setoristas do clube, o Botafogo deve ir à campo com: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan e Savarino; Igor Jesus e Matheus Martins.

A partida acontece amanhã, domingo (2), às 15h, no Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença, conhecido como Mangueirão, em Belém (Pará). A transmissão em canal aberto fica por conta da Rede Globo, além dos canais fechados da emissora (Premiere e Sportv).

Caso o Botafogo vença, será o primeiro título da Supercopa na história do clube. Já o Flamengo foi campeão duas vezes, em 2020 e 2021, além de ter sido vice também duas vezes, em 2022 e 2023. No ano passado, a decisão foi entre Palmeiras e São Paulo, vencida pelo tricolor paulista nos pênaltis.

Já brilhou contra o Fla

No dia 18 de agosto do ano passado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no clássico contra o Flamengo, Matheus Martins entrou aos 29 minutos da segunda etapa e marcou os dois últimos gols do Botafogo na goleada por 4x1.

Assista aos gols da partida, especialmente aqueles do Matheus Martins, no vídeo abaixo:

Trajetória - Matheus Martins

Matheus subiu para o profissional da equipe carioca antes de completar a maioridade, com apenas 17 anos. Durante seu tempo no elenco profissional do tricolor, ele atuou em 51 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências. Em janeiro de 2023, ele foi vendido à Udinese, da Itália, pela bagatela de R$ 46,8 milhões. Porém, um dias depois de chegar ao clube italiano, o atacante foi emprestado ao Watford, da Inglaterra.

No clube inglês, ele ficou um ano e meio, sendo responsável por 6 gols e 3 assistências em 48 partidas. Após o fim do período de empréstimo, a negociação entre Botafogo e Udinese para transferência em definitivo chegou ao fim, com final feliz para a equipe carioca.

No dia 1º de agosto, o time do empresário norte-americano John Textor pagou 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação da época) ao Udinese. Até então, o atacante soma dois gols e uma assistência pela Estrela Solitária.

Enquanto vivia bom momento no Watford, Matheus apareceu em convocações da seleção brasileira sub-20, do qual chegou a atuar pela Copa do Mundo de 2023 da categoria, que não teve final feliz para o Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para Israel, por 3x2. Na seleção, ele tem seis gols em 10 partidas.

No final de agosto deste ano, a reportagem do Correio do Estado entrou em contato com Fábio Manso, responsável por levar o atacante campo-grandense ao Fluminense (RJ), clube onde Matheus foi revelado, para contar um pouco mais sobre as origens do jogador.

"Ele veio aqui com 9 anos pra 10 anos, trouxe ele pra estudar aqui no colégio (ABC), jogar futsal para gente, e eu levei ele com 11 anos, 10 pra 11 anos pro Fluminense e ficou lá todo esse tempo, né? Até ser vendido para Udinese e depois agora voltou pro Botafogo", contou Fábio.

Segundo ele, Matheus morou e foi criado perto da Avenida dos Cafezais, próximo ao Jardim Paulo Coelho Machado. Hoje, sua família mora em Xerém, bairro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Nos final do ano, Matheus e todos os botafoguenses viveram os melhores dias da história do clube. Em 30 de novembro, contra o Atlético-MG, conquistaram a Libertadores pela primeira vez na história do time carioca. Uma semana depois, foi a vez de erguer a taça do Campeonato Brasileiro depois de 29 anos.

Além da sua atuação, o campo-grandense logo caiu nas graças do torcedor por ter sido idealizador da frase mais usada pelos botafoguenses nesses meses de ouro que o time vive: "É tempo de Botafogo!".

"Acabou pegando, mas foi bem natural. Não sabia que ia estar saindo com a repercussão toda. E a torcida agora usa nos estádios. Já vi bandeira no estádio do Nilton Santos, em todo lugar. Virou uma marca mesmo. Fico feliz de ter participado disso também. Então, acho que encaixei muito bem aqui, estou muito feliz", disse o campo-grandense.

Saiba - Supercopa

A Supercopa do Brasil, que passou a ser chamada de Supercopa Rei após a morte de Pelé, foi criada em 1990, mas durou pouquíssimo tempo, não sendo disputada de 1992 a 2019. Em 2020, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o retorno do torneio, com formato de jogo único e campo neutro.

Desde então, cinco edições já aconteceram e, geralmente, são "recheadas" de gols. Por isso, já dá para afirmar que o plano da CBF em voltar com a disputa da competição foi um acerto. Confira abaixo os campeões da Supercopa.

Flamengo - 2 títulos (2020 e 2021)

Grêmio (1990), Corinthians (1991), Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024) - 1 título

