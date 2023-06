Operário busca 1ª vitória para seguir na competição

Em busca de sua primeira vitória neste Brasileiro Série D de 2023, o Operário enfrentará um calendário cheio de jogos neste mês de junho.

As rodadas da quarta divisão passarão a ser disputadas no meio da semana, começando nesta quarta-feira (7), onde Galo recebe no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, a Inter de Limeira (SP), às 20h, (horário de MS).

Vindo de um empate por 1 a 1 no jogo anterior, contra o Cascavel (PR), a campanha do Operário no grupo 7, até a 5ª rodada, é de quatro empates e uma derrota, resultados que colocam o Galo na penúltima colocação do grupo.

Com uma sequência longa sem vitórias (8 jogos contando com o Estadual), o técnico do Operário, Celso Rodrigues, falou para a reportagem do Correio do Estado sobre a sequência de preparação física e mental dos atletas.

"A gente veio de dois jogos fora, e jogar no meio da semana, de certa forma, se torna prejudicial, porque viemos de uma viagem cansativa. Fizemos um jogo muito intenso no sábado e os atletas estão se recuperando. Agora é mais na base da conversa do que propriamente treinar, mas o pensamento é recuperar fisicamente os atletas, para montar uma equipe competitiva para quarta-feira", declarou Celso.

Questionado sobre a pressão de ter que vencer na competição para entrar na briga pelas primeiras colocações do grupo 7, o treinador acrescenta que é necessário o elenco manter a concentração e o fator psicológico elevado.

"Agora com esta semana de jogos quarta e domingo teremos pouco tempo para trabalhar nos treinos, e temos que dar esta moral para os atletas, de aumentar a autoestima e confiança, as vitórias vão acontecer, porque estamos jogando bem", afirmou.

O lateral Bruno Dip também ressaltou a importância de sair com a vitória no confronto contra a Inter de Limeira.

"A gente sabe da preocupação dos resultados de quatro empates, sabemos da importância da vitória, mas estamos trabalhando forte e confiamos no grupo", declarou o lateral.

O Operário chegou na madrugada de ontem (5) de uma viagem de 631 km, saindo de Cascavel e chegando a Campo Grande de ônibus.

Tendo em vista o desgaste da viagem, o Operário realizou um trabalho muscular de recuperação física dos atletas.

INTER DE LIMEIRA

O próximo adversário do Galo vem de derrota pesada na rodada do último final de semana, jogando em seus domínios, a Inter de Limeira perdeu de 6 a 3 para o XV de Piracicaba, resultado que levou o time piracicabano a se tornar líder do grupo 7.

Para Rodrigues, o resultado do adversário não exclui a dificuldade que a partida deve proporcionar ao Galo. "Quando o adversário toma um resultado inesperado como este, ele fica ferido e já quer dar um retorno no jogo seguinte, então a gente espera muita dificuldade por se tratar de uma grande equipe", disse.

Bruno Dip acredita que os jogadores podem aproveitar o mal momento do adversário após derrota para conseguir a vitória em Campo Grande.

"A gente vai jogar em cima, da forma que jogamos todos os jogos em casa, porque a gente precisa da vitória, e eles podem vir sem confiança depois da goleada, então neste jogo podemos sair com a primeira vitória".

Assine o Correio do Estado