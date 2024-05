Operário de Caarapó derrota equipe de MT no 1º jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Jogando na Arena Maracaju, o LEC/Operário de Caarapó fez valer o fator casa e venceu equipe mato-grossense na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal.

O jogo disputado na noite desta sexta-feira (10) terminou 5 a 4 para a equipe do Mato Grosso do Sul, com direito a hat-trick do artilheiro Rodrigo Melo, e com os gols do Henrique e Madruga para o time caarapoense.

Para chegar nas semifinais da competição, o estreante LEC/Operário precisa no mínimo sair com um empate do jogo de volta, que acontece no dia 25 de maio, às 17h, no Ginásio Poliesportivo Dide Martins, na cidade de Lucas do Rio Verde (MT).

Em três jogos disputados na Copa do Brasil, a equipe de Caarapó marcou 13 gols, sendo que Tigre do Vale, como é conhecido, conseguiu eliminar na 1ª fase da Copa do Brasil a equipe do Damionápolis de Goiás.

A primeira partida da 1ª fase foi disputada em Maracaju, terminando em 4 a 4, e a classificação veio fora de casa, com vitória por 4 a 3 no Ginásio Internacional Newton de Faria, em Anápolis (GO), os gols do time de Mato Grosso do Sul foram marcador pelo Rodrigo Melo (2x), Ferro e Charuto.

COMPETIÇÃO

O LEC/Operário garantiu a vaga na competição nacional após ter sido o campeão estadual de futsal em 2023.

A Copa do Brasil de Futsal é disputada por 30 equipes, que jogam partidas eliminatórias de ida e volta até a disputa da grande final.

O chaveamento do torneio é feito de forma regional, entre as equipes de regiões mais próximas e privilegiando a logística que é feita pelos próprios clubes. A partir das semifinais o cruzamento será invertido.

Nesta competição estão disputando as principais equipes do futsal brasileiro como o Taboão Magnus (SP), que é o atual campeão da Copa do Brasil, e o Praia Clube (MG), campeão da Taça Brasil.

Outras equipes conhecidas do futebol nacional, como Corinthians, Joinville, Fortaleza e Ceará também participam da competição.