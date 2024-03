Operário e Corumbaense vencem seus jogos e garantem vantagem no jogo de volta das quartas de finais

Começaram ontem à tarde (17) os jogos das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Das quatro partidas, o destaque foi para Corumbaense e Operário, que venceram seus jogos e agora jogam pelo empate para garantir a classificação para as semifinais do Estadual

Abaixo estão os resultados das partidas deste final de semana

Ivinhema 0x1 Operário

Marcos Donzelli/ Nova News

No Estádio Saraivão, o Operário joga mal, mas vence o Ivinhema por 1 a 0 na partida de ida das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Com o resultado positivo fora de casa, o Galo de Campo Grande joga pelo empate na partida de volta no próximo final de semana no Jacques da Luz para avançar às semifinais da competição.

O único gol da partida foi marcado por uma cobrança de falta do zagueiro Júnior Fell aos 26 minutos do 1º tempo.

O resultado garante vantagem de empate para o alvinegro campo-grandense no jogo de volta, agendado para o dia 24 de março, no próximo final de semana, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Caso o Azulão do Vale vença por um gol de diferença, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. O Ivinhema se classifica caso consiga marcar dois ou mais gols na partida.

Quem avançar deste confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Aquidauanense e Portuguesa na próxima fase.

Foto: Yasmin Soares/AA Portuguesa

Portuguesa 2x2 Aquidauanense

Em um jogo movimentado com 4 gols, Azulão e Lusa mostram equilíbrio no empate de 2 a 2 na partida de ida das quartas de finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense, na tarde de ontem (17), no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia.

Os dois times voltarão a se enfrentar no próximo sábado (23), desta vez no Estádio Mário Pinto, em Aquidauana. Com o empate na primeira partida, o vencedor deste confronto avançará para as semifinais e enfrentará o vencedor entre Operário e Ivinhema.

Costa Rica e DAC sem inspiração no 0a0

Foto: Gabriel Orriz/Dourados AC Foto: Gabriel Orriz/Dourados AC

No confronto entre Costa Rica e Dourados Atlético Clube, o jogo terminou empatado em 0 a 0 na partida de ida das quartas de finais no Estádio Laertão.

O duelo não foi das melhores, sendo travada e com poucas oportunidades de gols. As melhores chances surgiram em bolas paradas, mas ambas as equipes não demonstraram inspiração.

Os dois times voltarão a campo no próximo domingo (24), às 15h30, no estádio Fredis Saldivar em Dourados. Se o jogo terminar empatado mais uma vez, a vaga será decidida nos pênaltis.

O vencedor deste confronto enfrentará o classificado entre Corumbaense e Coxim.

Galo Carijó canta alta e vence o Coxim por 4 a 2

Em um jogo movimentado e jogando em casa, o Corumbaense mostrou sua força e venceu o Coxim por 4 a 2 no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. O Galo Carijó no jogo de volta pode perder por até 3 gols de diferença para avançar às semifinais do Estadual.

O destaque da partida foi Pedrinho, que marcou um golaço de bicicleta no primeiro tempo.

O jogo de volta será no estádio André Borges, onde o Coxim precisará vencer por 3 gols ou mais para avançar às semifinais.