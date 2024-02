Operário é eliminado pelo xará paranaense e deixa de receber quase R$ 1 milhão

Em jogo tumultuado, com brigas e expulsões, o Galo de Mato Grosso do Sul, empatou sem gols contra o Operário Ferroviário, do Paraná, e foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Com a saída precoce da competição nacional, a equipe sul-mato-grossense deixa de receber R$945 mil.

O confronto, que aconteceu no gramado do Jacques da Luz, tinha ares de decisão dentro e fora de campo, por causa da partida do ano passado, onde a equipe paranaense foi derrotada por 1 a 0 e eliminada.

Logo no início da partida, o Fantasma apresentou maior posse de bola, mas o Galo de Campo Grande se segurava na defesa e respondia nos contra-ataques. Na primeira etapa a bola rolou pouco no péssimo gramado do Jacques da Luz, por isso ambas as equipes não economizaram nas jogadas ríspidas e nas confusões, que alimentaram ares de decisão.

Vinicius Eduardo / @eduardofotoms

Com o jogo travado na etapa inicial, o técnico Leocir Dall’astra abriu o time no segundo tempo, já que o empate favorecia os paranaenses. O venezuelano Yuxer Macallyster estreou pelo Galo, porém, rendeu pouco nas oportunidades que teve.

Com poucas chances de gols, o segundo tempo seguiu muito disputado, briga por posições táticas e muita confusão entre as equipes. Antes do apito final, o zagueiro Júnior Fell acabou deixando o cotovelo no jogador adversário e acabou expulso.

Após o apito final, os atletas do Operário Ferroviário comemoraram a classificação, enquanto os jogadores e comissão técnica do Galo de Mato Grosso do Sul foram para cima do árbitro para reclamar de lances polêmicos.

Enquanto os atletas dos clubes reclamavam, o goleiro do Galo, Elissom e membros da comissão técnica do Fantasma entraram em uma briga generalizada na saída do gramado, mas depois de alguns minutos os atletas se abraçaram e nada grave foi registrado.

Os 2.691 torcedores, resultando na renda estimada de R$ 59 mil, foram embora desapontados pela eliminação.

Com o resultado, o Operário Ferroviário enfrentará o Villa Nova-MG na segunda fase da Copa do Brasil. O mando de campo é do clube mineiro.

O Operário de Mato Grosso do Sul foca suas atenções no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Líder do grupo A, com 18 pontos, enfrenta a Cobra do Norte no Estádio Laertão, em Costa Rica e garantiu nos cofres do clube, R$787 mil.