Operário é goleado pelo Flamengo e dá adeus a Copa do Brasil

Esportes

Jovem atacante revelado no Palmeiras completou 18 anos e finalmente vestiu a camisa do clube inglês

Começou oficialmente nesta terça-feira a era Estêvão no Chelsea. O jovem atacante revelado no Palmeiras completou 18 anos e finalmente vestiu a camisa do clube inglês, no qual estava acertado há um ano e meio. O reforço recebeu as boas-vindas na nova casa e não escondeu a emoção de iniciar sua trajetória na Europa. 'Bem-vindo ao campeão mundial", anunciou o clube.

Com fotos do reforço sorridente e um vídeo com ele subindo em um pedestal, como se fosse um troféu, o Chelsea frisou a conquista do Mundial de Clubes sobre o Paris Saint-Germain, nos Estados Unidos, para oficializar a chegada do prodígio atacante.

"Bem-vindo ao Chelsea, Estevão! O brasileiro, que no ano passado foi confirmado vindo do Palmeiras, começa a carreira como um Blues. Muita coisa aconteceu nos 14 meses desde que foi anunciado que Estevão se juntaria aos campeões mundiais após completar 18 anos. O talentoso ponta se consolidou como peça-chave no ataque do Palmeiras e estreou pela seleção principal do Brasil em setembro", frisou o Chelsea.

Por estar com o Palmeiras no Mundial de Clubes, no qual caiu nas quartas de final justamente contra a equipe inglesa, Estêvão também ganhou alguns dias de férias até se apresentar nesta terça-feira. "Agora ele se junta aos seus novos companheiros do Chelsea em Cobham, enquanto realizamos a preparação da pré-temporada para a temporada 2024/25", oficializou a equipe londrina.

O garoto não escondeu sua euforia. "Estou muito feliz, é muito gratificante representar o Chelsea, um dos maiores clubes do mundo", afirmou Estêvão em seu primeiro dia de trabalho na Europa. "Espero ajudar o time da melhor maneira possível."

Contratado ainda com 16 anos, Estêvão realizou 83 partidas pelo Palmeiras, além de cinco jogos na seleção brasileira, até poder finalmente desbravar na Europa. E não escondeu que ficou bastante ansioso pelo momento vivido nesta terça-feira.

"Tive de esperar quase um ano e meio até chegar aqui. Mas foi um ano e meio em que trabalhei duro e fiz o meu melhor para chegar aqui na melhor forma possível", frisou. "Estou muito, muito animado. É uma nova experiência na minha vida, uma nova etapa. Estou ansioso e espero que corra da melhor forma possível."

Definindo-se um filho de Deus e um menino tranquilo, Estêvão falou um pouco de sua vida, garantindo que não é adepto às baladas e mostrando-se bem caseiro. "No meu tempo livre, adoro jogar videogame e também gosto de passar tempo com a minha família."

Os familiares, por sinal, são sua fonte de inspiração para brilhar em outro continente. "Vim para a Inglaterra com meus familiares. Eles são tudo para mim. Estar aqui significa tudo para mim. E acho que minha maior motivação é dar orgulho à minha família", destacou, dizendo o que o fez ir à Europa. "Sei o quanto eles trabalharam e lutaram para eu chegar onde queríamos, onde estava o nosso sonho. Então, foi mais por eles que eu perseverei durante a minha infância e persevero até hoje."

Também engrandeceu seu pai, o grande motivador. "Minha inspiração é meu pai, meu pai. Ele sempre esteve comigo e está comigo agora (na Inglaterra). Sempre treinamos juntos e tínhamos o sonho de jogar, de entrar para um time profissional, de jogar na Europa..."

Assine o Correio do Estado