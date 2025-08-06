Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Futebol feminino

Operário é goleado pelo Flamengo e dá adeus a Copa do Brasil

Meninas do Galo deram adeus à competição nacional nesta quarta-feira e foram dispensadas pela diretoria

Alison Silva

Alison Silva

06/08/2025 - 17h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Goleado pelo Flamengo por 6 a 0 na tarde desta quarta-feira (6), o Operário deu adeus a Copa do Brasil feminina. O confronto aconteceu no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira fase do certame, e a eliminação encerrou o calendário competitivo das meninas do Galo em 2025. Com a vitória, o time carioca avança às oitavas de final e aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.

A superioridade rubro-negra foi evidente desde os primeiros minutos. O primeiro gol veio em cobrança de escanteio, após uma sequência de defesas da goleira Lorrayne, quando Mariane marcou em uma meia bicicleta aos 41' da primeira etapa. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Glaucia ampliou o placar com uma finalização no canto esquerdo da goleira operiana. No Galo, as laterais Camila Belém e Evelyn deixaram o campo lesionadas. 

Na volta do intervalo, Vitória Almeida, aos 19' fez o terceiro, em um raro erro de Lorrayne, até então destaque da equipe sul-mato-grossense. Aos 33', Mariana marcou o quarto das flamenguistas. Já no fim, Mariana e Ju Ferreira, fechando o placar em 6 a 0.

Com o resultado, o Flamengo volta suas atenções para as quartas de final do Brasileirão Feminino, onde enfrenta o Palmeiras no domingo (10), às 10h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida. A volta será no dia 17, na Arena Barueri, também às 10h30.

Antes da partida, a diretoria operariana anunciou que o elenco será dispensado e o clube não participará do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino devido à falta de recursos, competição da qual é a atual tetracampeã.  Nesta temporada, chegou às quartas de final da Série A3 do Brasileirão e eliminou Mixto-PB e Remo-PA.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Chelsea anuncia o atacante Estêvão: 'Bem-vindo ao campeão mundial'

Jovem atacante revelado no Palmeiras completou 18 anos e finalmente vestiu a camisa do clube inglês

05/08/2025 23h00

Compartilhar

Foto: Divulgação / Chelsea FC

Continue Lendo...

Começou oficialmente nesta terça-feira a era Estêvão no Chelsea. O jovem atacante revelado no Palmeiras completou 18 anos e finalmente vestiu a camisa do clube inglês, no qual estava acertado há um ano e meio. O reforço recebeu as boas-vindas na nova casa e não escondeu a emoção de iniciar sua trajetória na Europa. 'Bem-vindo ao campeão mundial", anunciou o clube.

Com fotos do reforço sorridente e um vídeo com ele subindo em um pedestal, como se fosse um troféu, o Chelsea frisou a conquista do Mundial de Clubes sobre o Paris Saint-Germain, nos Estados Unidos, para oficializar a chegada do prodígio atacante.

"Bem-vindo ao Chelsea, Estevão! O brasileiro, que no ano passado foi confirmado vindo do Palmeiras, começa a carreira como um Blues. Muita coisa aconteceu nos 14 meses desde que foi anunciado que Estevão se juntaria aos campeões mundiais após completar 18 anos. O talentoso ponta se consolidou como peça-chave no ataque do Palmeiras e estreou pela seleção principal do Brasil em setembro", frisou o Chelsea.

Por estar com o Palmeiras no Mundial de Clubes, no qual caiu nas quartas de final justamente contra a equipe inglesa, Estêvão também ganhou alguns dias de férias até se apresentar nesta terça-feira. "Agora ele se junta aos seus novos companheiros do Chelsea em Cobham, enquanto realizamos a preparação da pré-temporada para a temporada 2024/25", oficializou a equipe londrina.

O garoto não escondeu sua euforia. "Estou muito feliz, é muito gratificante representar o Chelsea, um dos maiores clubes do mundo", afirmou Estêvão em seu primeiro dia de trabalho na Europa. "Espero ajudar o time da melhor maneira possível."

Contratado ainda com 16 anos, Estêvão realizou 83 partidas pelo Palmeiras, além de cinco jogos na seleção brasileira, até poder finalmente desbravar na Europa. E não escondeu que ficou bastante ansioso pelo momento vivido nesta terça-feira.

"Tive de esperar quase um ano e meio até chegar aqui. Mas foi um ano e meio em que trabalhei duro e fiz o meu melhor para chegar aqui na melhor forma possível", frisou. "Estou muito, muito animado. É uma nova experiência na minha vida, uma nova etapa. Estou ansioso e espero que corra da melhor forma possível."

Definindo-se um filho de Deus e um menino tranquilo, Estêvão falou um pouco de sua vida, garantindo que não é adepto às baladas e mostrando-se bem caseiro. "No meu tempo livre, adoro jogar videogame e também gosto de passar tempo com a minha família."

Os familiares, por sinal, são sua fonte de inspiração para brilhar em outro continente. "Vim para a Inglaterra com meus familiares. Eles são tudo para mim. Estar aqui significa tudo para mim. E acho que minha maior motivação é dar orgulho à minha família", destacou, dizendo o que o fez ir à Europa. "Sei o quanto eles trabalharam e lutaram para eu chegar onde queríamos, onde estava o nosso sonho. Então, foi mais por eles que eu perseverei durante a minha infância e persevero até hoje."

Também engrandeceu seu pai, o grande motivador. "Minha inspiração é meu pai, meu pai. Ele sempre esteve comigo e está comigo agora (na Inglaterra). Sempre treinamos juntos e tínhamos o sonho de jogar, de entrar para um time profissional, de jogar na Europa..."

Assine o Correio do Estado 

estadual

Comercial inicia preparação para a disputa da Série B

Jogadores se apresentaram ao técnico Tiago Batizoco e outros devem chegar

05/08/2025 10h30

Compartilhar
Os treinos estão sendo realizados no Estádio Olho do Furacão e o elenco comercialino deve ficar completo nos próximos dias

Os treinos estão sendo realizados no Estádio Olho do Furacão e o elenco comercialino deve ficar completo nos próximos dias João Gabriel Vilalba / EC Comercial

Continue Lendo...

O Esporte Clube Comercial começou, ontem, a preparação visando à disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol.

Dez atletas acima de 23 anos de idade já contratados se apresentaram ao técnico Tiago Batizoco, além de outros que estão disputando competições de base, que serão avaliados. 

Os nomes, porém, ainda não foram divulgados pelo clube, que aguarda a formalização dos vínculos para a apresentação oficial.

De acordo com cronograma montado pela comissão técnica, os treinos serão diários, no período da manhã, no Estádio Olho do Furacão. 

Outros jogadores devem chegar nos próximos dias, completando o elenco para a disputa da competição.

Segundo o auxiliar técnico Carlinhos Santos, o trabalho foi planejado para atender o estágio físico de cada atleta.

“Temos atletas que têm uma semana só parados, outros duas semanas e alguns mais de 30 dias. Então, a gente teve que montar um cronograma bom para todo mundo”, disse.

Ele completou que o cronograma não é nem muito leve, para desgastar quem vem jogando,  nem muito puxado, para aquele que está um pouco parado.

“Tudo foi planejado para poder fazer com que eles se sintam mais confortáveis. Começamos um trabalho mais técnico hoje [ontem], e a gente vai incrementando aos poucos para poder fazer com que os atletas cheguem no nível mais alto o mais rápido possível”, projetou.

Tiago Batizoco terá pouco mais de três semanas para ajustar o time antes da estreia na Série B do Estadual, no dia 30, contra a Associação Atlética Bataguassu, no Estádio Municipal João Pereira de Souza.

A competição tem ainda Clube Regatas Aquidauana, Maracaju Atlético Clube, São Gabriel e Taveirópolis. Os times se enfrentam em turno e returno, todos contra todos, e os dois melhores garantem o acesso. O melhor pontuador após as 10 rodadas é o campeão.

TABELA

Pela tabela detalhada e o regulamento da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, divulgados pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), seis clubes, dois de Campo Grande e quatro de cidades do interior, vão disputar a divisão de acesso que garante vagas aos dois melhores na Série A do Estadual em 2026. 

A competição será disputada em pontos corridos, todos contra todos, em turno e returno, e o campeão e o vice-campeão vão ocupar as vagas dos rebaixados Coxim AC e Aquidauanense FC na primeira divisão.
A tabela básica foi montada previamente pela Diretoria de Competições da FFMS, e a distribuição dos clubes, em comum acordo, foi definida em sorteio. 

A primeira rodada será no último fim de semana do mês, começando no dia 30, às 15h, com o estreante CR Aquidauana contra o EC Taveirópolis, no Estádio Noroeste. A AA Bataguassu recebe o EC Comercial no Estádio João Pereira de Souza. 

No dia 31, às 16h, Maracaju AC e São Gabriel EC se enfrentam em partida marcada para acontecer no Estádio Noroeste, mas a diretoria do Maracaju busca a documentação necessária para liberar, em tempo hábil, o Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, conhecido como Estádio Loucão.

A competição termina no começo de novembro. A 10ª e última rodada acontece com os três jogos no dia 1º de novembro, às 15h. Enfrentam-se Bataguassu e Taveirópolis, Aquidauana e Maracaju e São Gabriel e Comercial.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 11 horas

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Influenciador Pobre Loco é preso em operação contra venda clandestina de anabolizantes
Cidades

/ 1 dia

Influenciador Pobre Loco é preso em operação contra venda clandestina de anabolizantes

3

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes
Política

/ 6 horas

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes

4

Governo demite delegados e policiais envolvidos em esquema de corrupção
Operação Codicia

/ 1 dia

Governo demite delegados e policiais envolvidos em esquema de corrupção

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1098, terça-feira (05/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1098, terça-feira (05/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
Lei do Superendividamento
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Lei do Superendividamento
QUERO VOLTAR A CONTRIBUIR PARA O INSS. COMO FAÇO?
Exclusivo para Assinantes

/ 25/07/2025

QUERO VOLTAR A CONTRIBUIR PARA O INSS. COMO FAÇO?