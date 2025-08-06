Operário é goleado pelo Flamengo e dá adeus a Copa do Brasil

Goleado pelo Flamengo por 6 a 0 na tarde desta quarta-feira (6), o Operário deu adeus a Copa do Brasil feminina. O confronto aconteceu no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira fase do certame, e a eliminação encerrou o calendário competitivo das meninas do Galo em 2025. Com a vitória, o time carioca avança às oitavas de final e aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.
A superioridade rubro-negra foi evidente desde os primeiros minutos. O primeiro gol veio em cobrança de escanteio, após uma sequência de defesas da goleira Lorrayne, quando Mariane marcou em uma meia bicicleta aos 41' da primeira etapa. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Glaucia ampliou o placar com uma finalização no canto esquerdo da goleira operiana. No Galo, as laterais Camila Belém e Evelyn deixaram o campo lesionadas.
Na volta do intervalo, Vitória Almeida, aos 19' fez o terceiro, em um raro erro de Lorrayne, até então destaque da equipe sul-mato-grossense. Aos 33', Mariana marcou o quarto das flamenguistas. Já no fim, Mariana e Ju Ferreira, fechando o placar em 6 a 0.
Com o resultado, o Flamengo volta suas atenções para as quartas de final do Brasileirão Feminino, onde enfrenta o Palmeiras no domingo (10), às 10h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida. A volta será no dia 17, na Arena Barueri, também às 10h30.
Antes da partida, a diretoria operariana anunciou que o elenco será dispensado e o clube não participará do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino devido à falta de recursos, competição da qual é a atual tetracampeã. Nesta temporada, chegou às quartas de final da Série A3 do Brasileirão e eliminou Mixto-PB e Remo-PA.