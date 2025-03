Operário e Ivinhema decidem o Estadual

O Operário e o Ivinhema se enfrentaram na primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, com vitória do Azulão - Foto: Reprodução

Após quase 100 dias de competição, finalmente chegou a hora de dar o pontapé na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025.

O Operário e o Ivinhema fazem uma decisão inédita, a qual começa neste sábado, com mando de campo do clube de Campo Grande.

Do lado do Galo da Capital, essa é a quarta final consecutiva, tendo saído derrotado em 2023 e erguido a taça em 2022 e 2024. Na fase de grupos, o Operário ficou na quarta colocação, com 16 pontos, o que lhe rendeu uma classificação à próxima fase, mas não direto para as semifinais.

Nas quartas de final, bateu o Costa Rica por um placar agregado de 4 a 1, sendo o jogo de volta em casa o definidor, ao vencer por 3 a 1. Na fase seguinte, pegou um dos favoritos da competição, a SAF Pantanal.

E como se imaginava, foi sofrido, mas o time avançou, após vencer fora de casa por 2 a 1 – depois do empate em 2 a 2 no primeiro jogo –, garantindo assim a 21ª final do Estadual na história do clube e, quem sabe, seu 14º título, o que seria cinco a mais que o segundo maior campeão.

No outro lado, o Ivinhema chega a sua primeira final em 10 anos. Na fase de grupos, ficou em primeiro, com 19 pontos conquistados, perdendo apenas dois jogos. Com isso, garantiu vaga direta na semifinal, quando enfrentou o tradicional Águia Negra.

Contra a equipe de Rio Brilhante, dominou em ambos os jogos. No placar agregado, ficou no 5 a 1, saindo vitorioso em ambos os jogos – 1 a 0 na ida e 4 a 1 na volta.

Agora, diante do Operário, vai para a sua quarta final no Estadual e tenta o seu segundo título – e desde 2008 que o time não o conquista, quando superou o Misto, de Três Lagoas.

O primeiro jogo será neste sábado, às 18h, no Estádio Jacques da Luz. Já a grande decisão fica para o outro domingo, às 17h, no estádio Saraivão.

ARTILHARIA

O Ivinhema, além de conquistar o Estadual, tenta ter um jogador artilheiro da competição. Elieser, com seis gols marcados, é o segundo colocado no quesito, atrás de Gabriel Barcos, do Dourados, que tem oito.

Ainda, o Azulão do Vale tem mais três representantes com mais de quatro gols na competição: Michel, Thiago e Wendel.

Do lado do Operário, o time não tem grandes representantes competindo pela artilharia do Sul-Mato-Grossense.

Matheus Henrique e Rafael Moraes, ambos com três gols, são os goleadores da equipe na competição. Já Everton, Leonardo e Mauri aparecem na sequência, com apenas dois tentos marcados.

Saiba

As equipes do Operário e do Ivinhema já se enfrentaram neste ano, pela terceira rodada do Estadual, quando o Azulão goleou o Galo, por 4 a 0, em plena casa do adversário, no Estádio Jaques da Luz, em Campo Grande, com gols de Wendel, Michel, Bacurau e Jonas Ferreira.

