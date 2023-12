A vitória sobre o Operário Ferroviário Esporte Clube na primeira fase da Copa do Brasil deste ano, foi determinante para o Operário Futebol Clube subir posições no Ranking Nacional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgado na última sexta-feira (8). A equipe de Mato Grosso do Sul se encontra na posição 108º lugar, com 571 pontos, subindo 93 posições em relação ao ano anterior.

A vitória sobre o xará paranaense fez com que o Operário de Mato Grosso do Sul, fizesse história, quebrando um tabu que durava mais de três décadas. Na segunda fase, a equipe sul-mato-grossense foi derrotada pelo CRB/AL por 5 a 0, se despedindo da competição.



Brasileirão Série D

No Campeonato Brasileiro da Série B, o Operário Futebol Clube caiu no grupo mais difícil da competição e conseguiu fazer uma campanha modesta no G7. Em 14 jogos, foram 1 vitória, 5 empates e 8 derrotas.



Copa Verde



Já na Copa Verde, o Operário não conseguiu fazer uma campanha a altura, finalizando a sua participação na primeira fase contra o Tocantinópolis (TO): O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar e, nos pênaltis, perdeu de 5 a 4 para o time do tocantinense.

Como ficou os clubes de MS no ranking da CBF



Nesse novo ranking divulgado na última semana, o Costa Rica, que se encontrava na posição 132º, caiu para 159º lugar, com 304 pontos, sendo o terceiro melhor time de Mato Grosso do Sul raqueado.

O segundo melhor do ranking é o Águia Negra, que caiu de 114ª para 136ª posição, com 380 pontos. A queda é pelo desempenho nos últimos anos, já que a equipe de Rio Brilhante disputou neste ano o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B.

Na posição 215ª posição com 80 pontos se encontra o Aquidauanense. Já o Corumbaense que retorna a Série A do Estadual de MS, se encontra na 223ª colocação, com 66 pontos.

A equipe do Novo que se encontrava no 220º lugar no ano passado, não aparece mais no Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol



Veja abaixo a lista dos clubes de MS no ranking da CBF 2024:

108º Operário: 571 pontos;

136º Águia Negra: 380 pontos;

159º Costa Rica: 304 pontos;

215º Aquidauanense: 80 pontos;

223º Corumbaense: 66 pontos.



O RNC (Ranking Nacional de Clubes) estabelece uma classificação técnica entre 239 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais.



Acompanha também os Top 10 do Ranking Nacional de Clubes:



Flamengo: 16.678 pontos;

Palmeiras: 15.372 pontos;

São Paulo: 14.828 pontos;

Athletico Paranaense: 13.888 pontos;

Atlético Mineiro: 13.282 pontos;

Corinthians: 12.926 pontos;

Fluminense: 12.672 pontos;

Grêmio: 12.456 pontos;

Fortaleza: 12.350 pontos;

América Mineiro: 11.533 pontos.