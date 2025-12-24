Operário é o único de MS entre os 100 melhores clubes do Brasil em 2025

Operário dá adeus a temporada de 2025 como principal clube de MS do ano, segundo ranking da CBF - Foto: Felipe Machado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Atual bicampeão estadual, o Operário é o único de Mato Grosso do Sul entre os 100 primeiros colocados no Ranking Nacional dos Clubes (RNC) deste ano, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (24). Outros quatro clubes do Estado integram a lista, que tem Flamengo e Corinthians no topo.

Para montar a lista, a entidade considera participação em competições nacionais, ou seja, Campeonato Brasileiros nas Séries A, B, C e D e pela Copa do Brasil nos últimos cinco anos e, neste período considerado, do mais recente ao mais distante, são atribuídos pesos, a serem convertidos sobre cada pontuação. Portanto, os resultados obtidos até 2020 são desconsiderados.

Neste período sob análise, de 2021 até este ano, o Galo de Campo Grande conquistou três edições do Campeonato Sul-Mato-Grossense (2022, 2024 e 2025), além de ter sido vice em 2023 e participado de algumas Copas do Brasil e Série D do Brasileiro, o que contribui para os 783 pontos acumulados no RNC divulgado pela CBF, o colocando na 93ª posição na lista, a frente de clubes mais conhecidos a nível nacional, como Santo André (SP), Portuguesa (SP) e Paraná (PR).

Um pouco atrás do Operário, na 123ª colocação, aparece o Costa Rica com 456 pontos. Nas últimas cinco temporadas, o clube do interior sul-mato-grossense conquistou dois títulos estaduais (2021 e 2023), o que também lhe rendeu vagas a duas edições de Copa do Brasil e na quarta divisão nacional, além de uma boa posição no ranking.

Também aparecem na lista o Dourados (198ª), o Águia Negra (217ª) e o Aquidauanense (234ª), que figura no ranking mesmo rebaixado à segunda divisão estadual neste ano e sem Copa do Brasil disputada no período analisado.

No RNC do ano passado, estiveram presentes na lista quatro clubes de Mato Grosso do Sul: Costa Rica (109ª colocação, com 608 pontos); Operário (em 114°, com 529 pontos); Águia Negra (170ª posição, com 228 pontos); e Aquidauanense (236º colocado, com 45 pontos).

Nacional

No geral, o Flamengo continua na liderança do ranking, com 16.314 pontos. No período analisado, a equipe carioca conquistou um Campeonato Brasileiro, em 2025, e duas Copas do Brasil, em 2022 e 2024, além de ter sido vice-campeão das respectivas competições em 2021 e 2023.

Em seguida, completando o "Top-5", vem o Corinthians (14.930 pontos), Palmeiras (13.860), Atlético-MG (13.696) e São Paulo (13.556). Entre os primeiros colocados, quem teve o maior salto foi o Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. O time celeste saiu da 19ª posição e agora é o 11º colocado.

E bateu a curiosidade para saber quem é o último da lista? É o Santana (AP), que tem apenas 10 pontos e ganhou três posições em comparação com o ranking do ano passado, que teve mais clubes em relação a 2025.

Saiba

Além do RNC, a entidade divulgou o Ranking Nacional das Federações (RNF). Assim como o último ano, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) aparece na penúltima colocação, com 1.450 pontos, a frente apenas da federação do Amapá, que tem 1.375 pontos. A federação paulista lidera, com 93.528 pontos, seguido pelas entidades carioca (61.308) e mineira (41.451).

Assine o Correio do Estado