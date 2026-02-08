Operário empata com o Dourados, mas garante liderança isolada do Campeonato Estadual

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Operário garantiu a continuidade na liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol ao empatar com o Dourados AC (DAC) por 1 a 1, em partida válida pela 5ª rodada do Estadual, na tarde deste domingo (8).

Com o empate, o Operário soma 12 pontos, mas se mantém isolado na liderança, já que a Associacao AtlÉtica Bataguassu tem 8 pontos e pode chegar a no máximo 11 caso vença o jogo contra o Ivinhema Futebol Clube na noite de hoje.

Na partida deste domingo, no Estádio Douradão, o Operário abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo. Em um contra-ataque, Danilinho recebeu o passe de Robinho e bateu para o gol aos 42 minutos.

O empate também veio nos minutos finais, já nos acréscimos do segundo tempo. Em cobrança de falta aos 54 minutos, Denilton chutou direto no gol e deixou tudo igual.

O DAC soma seis pontos no campeonato e ocupa a sétima posição na tabela.

Em outra partida da 5ª rodada neste domingo, o Costa Rica recebeu o Águia Negra no Estádio Laertão. Valber Badia abriu o placar para o Costa Rica no início do segundo tempo, mas Lucas Formiga deixou tudo igual ao marcar o gol de empate para o Águia Negra nos acréscimos.

No sábado (7), no Estádio Mário Pinto O CR Aquidauana empatou com o Corumbaense. Ambos estão empatados com o mesmo número de pontos, sendo 3 casa, mas o Aquidauaba ocupa a última posição da tabela nos critérios de desempate.

Em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Naviraiense venceu o Pantanal SAF por 3 a 2. Momentaneamente, o Naviraiense ocupa a segunda posição, com 10 pontos, mas pode perder o lugar a depender do resultado do jogo entre Bataguassu e Ivinhema.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time.

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra.

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.