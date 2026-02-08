Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Operário empata com o Dourados, mas garante liderança isolada do Campeonato Estadual

Jogo terminou em 1 a 1, com o gol de empate marcado pelo Dourados já nos acréscimos do segundo tempo

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

08/02/2026 - 18h00
O Operário garantiu a continuidade na liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol ao empatar com o Dourados AC (DAC) por 1 a 1, em partida válida pela 5ª rodada do Estadual, na tarde deste domingo (8).

Com o empate, o Operário soma 12 pontos, mas se mantém isolado na liderança, já que a Associacao AtlÉtica Bataguassu tem 8 pontos e pode chegar a no máximo 11 caso vença o jogo contra o Ivinhema Futebol Clube na noite de hoje.

Na partida deste domingo, no Estádio Douradão, o Operário abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo. Em um contra-ataque, Danilinho recebeu o passe de Robinho e bateu para o gol aos 42 minutos.

O empate também veio nos minutos finais, já nos acréscimos do segundo tempo. Em cobrança de falta aos 54 minutos, Denilton chutou direto no gol e deixou tudo igual.

O DAC soma seis pontos no campeonato e ocupa a sétima posição na tabela.

Em outra partida da 5ª rodada neste domingo, o Costa Rica  recebeu o Águia Negra no Estádio Laertão. Valber Badia abriu o placar para o Costa Rica no início do segundo tempo, mas Lucas Formiga deixou tudo igual ao marcar o gol de empate para o Águia Negra nos acréscimos.

No sábado (7), no Estádio Mário Pinto O CR Aquidauana empatou com o Corumbaense. Ambos estão empatados com o mesmo número de pontos, sendo 3 casa, mas o Aquidauaba ocupa a última posição da tabela nos critérios de desempate.

Em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Naviraiense venceu o Pantanal SAF por 3 a 2. Momentaneamente, o Naviraiense ocupa a segunda posição, com 10 pontos, mas pode perder o lugar a depender do resultado do jogo entre Bataguassu e Ivinhema.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Loterias

Resultado da Loteria Federal 06040-0 de ontem, sábado (07/02); veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

08/02/2026 08h00

Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06040-0 da Loteria Federal na noite deste sábado, 7 de fevereiro de 2026, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: Taquara (RS) - R$ 20.363,00
  • 4º prêmio: Campinas (SP) - R$ 25.000,00
  • 3º prêmio: São Paulo (SP) - R$ 30.000,00
  • 2º prêmio: Santa Rita de Caldas (MG) - R$ 35.000,00
  • 1º prêmio: Belo Horizonte (MG) - R$ 500.000,00

Resultado da extração 06038-0:

5º prêmio: 48393

4º prêmio: 42984

3º prêmio: 08580

2º prêmio: 40500

1º prêmio: 35319

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

ESPORTES

Tapia defende pênaltis e Palmeiras vence Corinthians na Super Copa do Brasil Feminina

O torneio foi disputado entre as rivais porque o clube do Parque São Jorge foi o campeão brasileiro da temporada passada e as palestrinas venceram a Copa do Brasil

07/02/2026 18h05

Essa foi a primeira edição da Supercopa Feminina

Essa foi a primeira edição da Supercopa Feminina Créditos: Staff Images / CBF

O Palmeiras venceu o Corinthians por 5 a 4 em uma disputa de pênaltis emocionante, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e se tornou campeão da Supercopa do Brasil Feminina, neste sábado, na Arena Barueri. A goleira Tapia foi a grande heroína do título palmeirense, ao defender três pênaltis, o primeiro de Gabi Zanotti e o último de Tamires, duas ídolos corintianas.

O torneio foi disputado entre as rivais porque o clube do Parque São Jorge foi o campeão brasileiro da temporada passada e as palestrinas venceram a Copa do Brasil.

O Corinthians teve controle no meio de campo e dominou o jogo desde o início, não à toa Jaqueline abriu o placar ainda aos cinco minutos, ao receber lançamento de Duda Sampaio pela direita e avançar em direção área. Então, pedalou e se livrou da marcação para marcar. Aos 16 minutos, a goleira alvinegra Lele deixou o campo de maca após um choque de cabeça e foi substituída por Nicole, mas passa bem.

Erros defensivos das palmeirenses foram bem aproveitados pelas corintianas para criar oportunidades de ampliar, mas a conclusão das jogadas deixava a desejar. Boas chances foram desperdiçadas e, após a parada técnica, o time alviverde conseguiu equilibrar a partida.

Um cruzamento longo e preciso de Andressinha terminou no primeiro gol de Bia Zaneratto, de cabeça, em seu retorno ao Palmeiras, que aproveitou bem o momento em que cresceu no jogo.

Mesmo com a melhora do rival, o Corinthians continuou criando e desperdiçou oportunidades de voltar à frente do placar. Reclamações alviverdes por um pênalti não marcado após a bola tocar na mão de Gabi Zanotti também marcaram o primeiro tempo.

O segundo tempo se desenhou com muito equilíbrio. As corintianas continuaram desperdiçando boas oportunidades, enquanto as palmeirenses cresciam sustentadas pela qualidade do passe de Andressinha.

Depois de um chute desviado de Andressa Alves que parou no travessão, o Corinthians passou a criar menos e viu o Palmeiras tomar conta do jogo, a ponto de constituir pressão no campo adversário. Érika chegou a tirar uma bola de cima da linha para salvar o time alvinegro nos minutos finais, por isso a decisão foi para os pênaltis.

Bia Zaneratto converteu o primeiro pênalti para o Palmeiras e Gabi Zanotti desperdiçou para o Corinthians ao parar na goleira Tapia. Poliana ampliou, antes de Vic Albuquerque converter o primeiro para as corintianas.

Duda Santos fez o terceiro para o lado alviverde e Thaís guardou o segundo do time alvinegro, que voltou para o jogo em seguida, já que Nicole defendeu cobrança de Gláucia e Letícia fez o dela. Uma cobrança para fora da palmeirense Brena deixou o Corinthians a um pênalti de garantir o título, responsabilidade que coube a Jhonson, frustrada por defesa de Tapia.

Com tudo igual, foram necessárias as cobranças alternadas. Nicole abriu convertendo e jogando a pressão ao Corinthians, que também fez, com Robledo. Thainá Maranhão fez e Tapia defendeu pênalti de Tamires para dar o título ao Palmeiras.

