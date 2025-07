Operário encerra temporada contra time de ex-Flamengo, Hernane Brocador

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O capítulo final da temporada de 2025 do Operário será escrito neste sábado (26), em jogo contra o Cianorte (PR), às 16h (de MS), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, válido pela última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Sem chances de classificação para a próxima fase da competição, o Galo entra em campo apenas para “cumprir tabela”, mas terá o encontro com um atacante que marcou época no Flamengo e em outros clubes brasileiros: Hernane ‘Brocador’.

Revelado pelo São Paulo em 2008, o centroavante ganhou grande destaque nacional quando atuou com a camisa rubro-negra, de maio de 2012 a agosto de 2014. No time carioca foram 45 gols em 86 jogos, uma média próxima de um gol marcado a cada duas partidas, e conquistou a Copa do Brasil de 2013 e o Campeonato Carioca no ano seguinte.

Depois do Flamengo, Hernane foi se aventurar no futebol saudita, mais especificamente no Al-Nassr, atual equipe de Cristiano Ronaldo. No Brasil, ainda jogaria pelo Bahia, Grêmio, Sport e outros times de divisões inferiores mais para o final da carreira, como Confiança (SE), Brasiliense (DF), Portuguesa (RJ), Carajás (PA) e Nacional (AM).

Hoje, aos 39 anos, defende as cores do Cianorte e tem apenas um gol em cinco jogos no Leão do Vale. Em terras campo-grandenses desde quinta-feira (24), o elenco do Cianorte treinou no CT do Pantanal SAF e foram recebidos pelo treinador da equipe Glauber Caldas.

Até o momento com 14 pontos conquistados, essa campanha do Operário já superou as outras duas participações (2019 e 2023) do Operário na quarta divisão nacional, além de também ter ‘batido’ o número de vitórias.

O treinador Raphael Pereira segue invicto no comando do Galo e quer ‘fechar com chave de ouro’ essa temporada, mesmo sem ter a definição se continua ou não no cargo para 2026, que também terá a disputa do Sul-Mato-Grossense e da Série D, por ser o atual campeão estadual.

“A campanha precisa ser celebrada junto com a nossa torcida. Chegamos mais longe, pontuamos mais e mostramos evolução, mesmo com as dificuldades das lesões de grande parte do elenco. Agora queremos fechar essa caminhada ao lado do torcedor, dentro de casa”, disse.

Salários atrasados

Logo na última semana da temporada, os jogadores do Operário anunciaram que estão com atraso salarial de quase dois meses, além do clube não ter pago o FGTS. Mesmo assim, houve a promessa de entrarem em campo neste sábado, a fim de evitarem W.O. (desistência).

Coronel Nelson, presidente do Operário, alega dificuldades financeiras em 2025 - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Em nota, o Galo confirmou que está em débito com os atletas, mas afirmou que os atrasos são referentes a "apenas" 14 dias, contrariando a versão dada pelos profissionais, e "ocasionado por limitações financeiras relacionadas à ausência de certidões negativas, o que impede o acesso a verbas públicas e emendas parlamentares. A situação é consequência de entraves administrativos de décadas anteriores e está em processo de regularização, com previsão de solução apenas a partir do próximo ano".

Ainda sim, o clube utilizou o espaço na nota para agradecer aos jogadores e comissão técnica que, mesmo com o imbróglio financeiro, acreditaram firmes no projeto até o fim e que estarão à disposição contra o Cianorte. Os contratos encerram no próximo dia 31.

