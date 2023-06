Operário evita nova derrota fora de casa, e amarga em Cascavel, seu quarto empate

Com sequência amarga sem vitórias, o Operário somou novo empate na tarde deste sábado(3), pelo Brasileiro Série D, desta vez diante do Cascavél(PR).

A partida que terminou empata em 1 a1, foi realizada na casa do time Paranaense, no Estádio Olímpico Regional, válida pela quinta rodada.

O gol do adversário saiu após uma marcação de pênalti pelo juiz, aos 45 minutos do primeiro tempo. O atacante Robinho do Cascavel, converteu a penalidade, abrindo o placar do jogo.

No início do segundo tempo, o Operário que precisava correr atrás do resultado, já que vinha de uma derrota contra o Maringá, na rodada anterior, começou a pressionar o time da casa.

Mesmo tendo a posse de bola favorável, poucas jogadas e chances de gol o time campo-grandense conseguiu concretizar.

Até que aos 27 minutos do 2º tempo após sobra de bola na entrada da área, em uma disputa entre o atacante do Galo, Alessandro Firmino(Coruja) e o zagueiro do Cascavel, a bola parou nos pés do volante Fernandinho, que acertou um belo chute, parando na rede adversária.

Com o empate o Operário ainda tentou produzir novas oportunidades de gols, porém com o fim da partida, o Galo amargou novo empate, sendo quatro resultados com termino de igualdade em cinco partidas.

CLASSIFICAÇÃO

O resultado deixou o Operário na mesma posição na qual estava antes do inicio da 5ª rodada, na setima colocação com quatro pontos.

Acima apenas do Cascavel, o último colocado do grupo 7, que está com apenas três pontos.

Após duas partidas seguidas jogando fora de casa na Série D, o Operário voltará a jogar em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, nesta quarta-feira(7).

O Galo vai jogar contra o Inter de Limeira(SP) em Campo Grande, às 20h (horário local de MS).

Assine o Correio do Estado