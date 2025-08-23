Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Mudança

Operário inicia processo para se tornar SAF

A medida é direcionada na modernização da gestão e fortalecimento da estrutura administrativa, financeira e esportiva

Taynara Menezes

23/08/2025 - 11h45
O Operário Futebol Clube iniciou o processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), conforme previsto na Lei nº 14.193/2021. O comunicado foi feito pelo presidente do clube, coronel Nelson Antônio da Silva,  neste sábado (23), e marca o início de uma nova fase para o tradicional time sul-mato-grossense.

A mudança tem como objetivo fortalecer a estrutura administrativa, financeira e esportiva do Galo, garantindo maior profissionalismo, sustentabilidade e capacidade de investimento. “Este é um passo histórico, que representa nosso compromisso em assegurar solidez institucional, preservar a tradição do Operário e projetar um futuro de conquistas para as próximas gerações”, declarou a nota do clube.

Além da estruturação jurídica, a SAF abrirá espaço para novos investimentos, especialmente na formação de atletas da base, com foco em talentos locais e na promoção da inclusão social por meio do esporte.

O processo está sendo conduzido com o apoio de profissionais com ampla experiência no cenário do futebol, tanto no Brasil quanto no exterior. A diretoria aponta que o clube será a primeira SAF formalmente estabelecida em Mato Grosso do Sul, simbolizando um marco para o futebol regional.

Em 2026, o Operário terá pela frente quatro importantes competições: o Campeonato Sul-Mato-Grossense, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, na qual será o representante do Estado. A expectativa é que a nova estrutura traga mais competitividade e condições para o clube disputar de igual para igual com equipes de outros centros.

“Estamos convictos de que este é o caminho para manter o Operário forte, transparente e preparado para novos desafios, sempre em diálogo com nossos torcedores, associados e parceiros”, diz em nota.

Com 87 anos de história completados, o Operário reforça seu compromisso com a tradição, mas agora com os olhos voltados para o futuro. "Com 87 anos de história já celebrados, reafirmamos esse legado de conquistas e paixão, que nos inspira a escrever juntos um novo capítulo da gloriosa trajetória do Operário Futebol Clube", finaliza. 

O que é SAF 

SAF é a sigla para Sociedade Anônima do Futebol. A lei aprovada em 2021 no Congresso Nacional   regulamenta a permissão para que os clubes brasileiros se tornem empresas. Desde então, vários times em diferentes cantos do país mudaram os seus estatutos para possibilitar esta alteração (veja lista completa dos representantes no Brasileirão Série A no final do texto).

A SAF tem possibilitado uma readequação de forças no futebol brasileiro: grandes clubes que estavam próximos da falência e fora do Brasileirão Série A estão recuperando o seu poder de força em 2023 e de volta para a primeira divisão nacional.

CAMPO GRANDE

Estudo preliminar indica possível reabertura parcial do Estádio Morenão

Estudo preliminar se refere às condições de segurança necessárias para reinaugurar o local, como obras de acessibilidade, instalação de corrimãos, entre outros

21/08/2025 14h05

Morenão com mato alto

Morenão com mato alto GERSON OLIVEIRA

Reabertura do Estádio Morenão está cada vez mais próxima de sair do papel.

Estudo preliminar foi apresentado, nesta quinta-feira (21), por representantes da Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) ao coronel Claudiney Quintana, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), por intermédio do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD).

O estudo preliminar se refere às condições de segurança necessárias para reinaugurar o local, como obras de acessibilidade, instalação de corrimãos, adequações nas saídas de emergência, melhorias na parte elétrica e a implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

A intenção é que o estudo mais detalhado seja apresentado no início de setembro. O documento integra as discussões da Comissão de Acompanhamento da Reforma do Estádio.

Em outra reunião, o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, reiterou o compromisso do Governo do Estado em reabrir o estádio.

Na semana passada, também houve outras reuniões com o presidente da Federação de Futebol de MS, Estévão Petrallás, que sinalizou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se disponibilizou a ajudar com eventuais recursos para uma reforma inicial.

ESTÁDIO MORENÃO

Estádio Universitário Pedro Pedrossian, mais conhecido como "Morenão", é um estádio de futebol localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Câmpus Cidade Universitária, em Campo Grande.

O estádio tem esse nome em homenagem ao então governador de Mato Grosso, Pedro Pedrossian, na época da fundação da antiga UEMT, em 1971, que hoje é UFMS.

O nome popular, Estádio Morenão, é uma referência ao apelido da cidade de Campo Grande, "Cidade Morena".

É o maior estádio de futebol de Mato Grosso do Sul, com capacidade para comportar 38.122 pessoas. O local se tornou símbolo do futebol sul-mato-grossense e palco de grandes emoções.

Foi inaugurado em 7 de março de 1971, sendo que o primeiro jogo realizado no local foi o clássico Flamengo x Corinthians.

Com infraestrutura precária, o estádio está interditado desde 2022.

A falta de infraestrutura no Morenão contempla:

  • Falta de pintura
  • Falta de acessibilidade
  • Sujeira – vidros, plásticos, lixo, latas, etc
  • Gramado destruído - a grama, que antes era plana, hoje é descrita por "morros" em determinados pontos
  • Mato alto

Desde fevereiro de 2024, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto luta pela reabertura do local, com a campanha “Morenão Reaberto Já!”, com o objetivo de reformarf o estádio que leva o nome de seu avô.

Em 2021, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou verba de R$ 9 milhões, com a promessa de que a reforma do estádio Morena iria finalmente sair do papel. 

Porém, passada gestão do Executivo adiante, o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Ferreira Miranda, afirmou ao Correio do Estado em setembro de 2023 de que o Morenão ficaria pronto ao final de 2024. Mas, até agora, não foi o que aconteceu.

Esportes

Gauff troca de técnico antes do US Open e aposta em profissional que ajustou saque de Sabalenka

Gauff já teria rompido com Matt Daly há alguns dias

20/08/2025 23h00

Coco Gauff, tenista estadunidense

Coco Gauff, tenista estadunidense Foto: Divulgação

Principal tenista dos Estados Unidos, Coco Gauff vai disputar o US Open com novo treinador. Contratado para auxiliá-la justamente no Grand Slam do ano passado, Matt Daly rompeu a parceria com a número 3 do mundo, que será dirigida por Gavin MacMillan, responsável por ajudar a resolver problemas do saque de Aryna Sabalenka, atualmente a melhor do mundo, e por JC Faurel, com quem já trabalhava.

Disposta a ganhar novamente o principal torneio em seu país - foi campeã em 2023 -, Gauff já teria rompido com Matt Daly há alguns dias. O profissional evitou críticas à tenista e garantiu que tudo está bem.

"Só tenho coisas boas a dizer sobre Coco. Adorei trabalhar com ela", disse o treinador ao site Bounces. A parceria durou menos de um ano, mas rendeu a segunda colocação no ranking - acabou de ser superada por Iga Swiatek - e os troféus do China Open e do WTA Finals de 2024, al´Pem de Roland Garros na atual temporada.

Nesta quarta-feira, Gauff já foi vista treinando nos Estados Unidos com sua 'nova' equipe. Ela manteve a parceria de longa data com JC Faurel, e contratou MacMillan para ajudá-la a ter um saque ainda mais potente, o que completaria seu forte jogo ofensivo. O serviço vinha sendo a ponto fraco da tenista, já com 42 duplas faltas no ano.

O US Open começa no domingo, mas o sorteio das chaves ainda não foi realizado. E Gauff espera fazer uma grande campanha, após decepcionar em Cincinnati, sendo eliminada nas quartas de final diante da italiana Jasmine Paolini, de virada.

