Operário inicia processo para se tornar SAF

O Operário Futebol Clube iniciou o processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), conforme previsto na Lei nº 14.193/2021. O comunicado foi feito pelo presidente do clube, coronel Nelson Antônio da Silva, neste sábado (23), e marca o início de uma nova fase para o tradicional time sul-mato-grossense.

A mudança tem como objetivo fortalecer a estrutura administrativa, financeira e esportiva do Galo, garantindo maior profissionalismo, sustentabilidade e capacidade de investimento. “Este é um passo histórico, que representa nosso compromisso em assegurar solidez institucional, preservar a tradição do Operário e projetar um futuro de conquistas para as próximas gerações”, declarou a nota do clube.

Além da estruturação jurídica, a SAF abrirá espaço para novos investimentos, especialmente na formação de atletas da base, com foco em talentos locais e na promoção da inclusão social por meio do esporte.

O processo está sendo conduzido com o apoio de profissionais com ampla experiência no cenário do futebol, tanto no Brasil quanto no exterior. A diretoria aponta que o clube será a primeira SAF formalmente estabelecida em Mato Grosso do Sul, simbolizando um marco para o futebol regional.

Em 2026, o Operário terá pela frente quatro importantes competições: o Campeonato Sul-Mato-Grossense, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, na qual será o representante do Estado. A expectativa é que a nova estrutura traga mais competitividade e condições para o clube disputar de igual para igual com equipes de outros centros.

“Estamos convictos de que este é o caminho para manter o Operário forte, transparente e preparado para novos desafios, sempre em diálogo com nossos torcedores, associados e parceiros”, diz em nota.

Com 87 anos de história completados, o Operário reforça seu compromisso com a tradição, mas agora com os olhos voltados para o futuro. "Com 87 anos de história já celebrados, reafirmamos esse legado de conquistas e paixão, que nos inspira a escrever juntos um novo capítulo da gloriosa trajetória do Operário Futebol Clube", finaliza.

O que é SAF

SAF é a sigla para Sociedade Anônima do Futebol. A lei aprovada em 2021 no Congresso Nacional regulamenta a permissão para que os clubes brasileiros se tornem empresas. Desde então, vários times em diferentes cantos do país mudaram os seus estatutos para possibilitar esta alteração (veja lista completa dos representantes no Brasileirão Série A no final do texto).

A SAF tem possibilitado uma readequação de forças no futebol brasileiro: grandes clubes que estavam próximos da falência e fora do Brasileirão Série A estão recuperando o seu poder de força em 2023 e de volta para a primeira divisão nacional.