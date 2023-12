judô

Competição de fim de ano reúne os melhores atletas da modalidade em Minas Gerais

Medalha de ouro no Pan-Americano de Santiago, Aléxia Nascimento estará no Troféu Brasil

Uma das principais competições do judô nacional, o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Judô – Troféu Brasil Interclubes terá quatro atletas do Mato Grosso do Sul na disputa pelo pódio.

A judoca medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago Aléxia Nascimento (da categoria -48 kg), de 21 anos, competirá no torneio pela segunda vez em sua carreira, agora como atleta do Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo.

Representando o Estado por meio da Associação Yada de Judô, da cidade de Itaporã, estão os judocas Nicolas dos Santos Cardoso (-60 kg), de 18 anos, Andrey da Silva Pissini Kuttert (-60 kg), de 17 anos, e Ana Carolina Ajala Spessoto (-78 kg), de 16 anos.

Além dos quatro atletas de MS, no Grand Prix Nacional de Judô, que é disputado por equipes durante o CBI de Judô, Rafael Silva (+90 kg), o “Baby”, do Esporte Clube Pinheiros, também estará dentro dos tatames. Ele nasceu em Mato Grosso do Sul.

A programação da competição se inicia às 8h de amanhã, com as lutas das etapas preliminares realizadas na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). As disputas dos pesos começam com as categorias -48 kg, -52 kg, -57 kg e -63 kg no feminino e -60 kg, -66 kg e -73kg no masculino.

Já nesta sexta-feira entram nos tatames, no mesmo horário do dia anterior, os judocas dos pesos -70 kg, -78 kg, +78 kg no feminino e -81 kg, -90 kg, -100 kg e +100 kg no masculino.

A fase final do CBI de Judô, com as disputas por medalhas, terá início às 12h e às 17h amanhã e às 13h30min de sexta-feira. Os horários são de Brasília.

Reunindo a elite do judô brasileiro no Minas Tênis Clube, é esperada nas duas competições que serão disputadas a participação de mais de 400 judocas de 75 clubes, entre eles alguns dos principais judocas do País e até estrelas internacionais.

Nomes conhecidos da seleção brasileira de judô como Willian Lima (Pinheiros), Rafael Buzacarini (Pinheiros), Larissa Pimenta (Pinheiros), Rafaela Silva (Flamengo), Jéssica Lima (Sogipa) e Beatriz Souza (Pinheiros), que lutaram o Grand Slam de Tóquio no início do mês, estão entre a lista de inscritos do Troféu Brasil.

Já o Grand Prix Nacional, maior competição por equipes mistas do judô brasileiro, ainda vai contar com o vice-campeão do World Masters Guilherme Schmidt (Minas Tênis Clube) e com o medalhista de bronze no Mundial de Doha Rafael Silva “Baby”.

O clube de São Paulo ainda trouxe um reforço internacional, a venezuelana Elvismar Rodriguez, atual campeã pan-americana dos 70 kg.

TEMPORADA 2023

O ano para a judoca Aléxia Nascimento foi cheio de conquistas. Entre as mais expressivas está a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, resultado histórico para o Brasil, que não subia no lugar mais alto do pódio na categoria -48kg há 36 anos – a primeira medalha de ouro do País desde a conquista de Mônica Angelucci no Pan de Indianápolis, em 1987.

Em julho, Aléxia também venceu o Open Panamericano Sub-21 na Bahia. Em maio, a judoca também se tornou bicampeã do Aberto Nacional de Judô Sub-23, realizado em Aracaju, Sergipe.

Além do Pan-Americano, Aléxia também conquistou a medalha da ouro no Open Panamericano de Varadero, derrotando na final a judoca Erika Lasso, da Colômbia.

Por sua vez, durante o evento continental da Copa Pan-Americana Júnior (Sub-21), realizada em Salvador (BA), em julho, a judoca Ana Carolina Spessoto conquistou a medalha de bronze na categoria sub-21 e o quinto lugar pelo sub-18.

Neste ano, Ana e Andrey Kutter também disputaram o Campeonato Brasileiro Sub-18, no Rio de Janeiro.

SAIBA

Com 17 equipes, o Grand Prix Nacional deste ano já bateu recorde expressivo em número de inscrições. Foram seis clubes a mais que no ano passado.