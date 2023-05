Operário se prepara para representar MS na Taça Brasil

Após quase dois meses do fim da Supercopa, o DEC/Operário vai representar novamente o Estado em mais uma competição de nível nacional do futsal feminino. Atual campeão do Estadual de Futsal, o time vai disputar, a partir deste domingo, a 30ª Taça Brasil de Futsal Feminino – Divisão Especial 2023.

A competição será sediada em Londrina (PR), entre os dias 21 e 27, com os jogos acontecendo no ginásio da Unopar. O DEC/Operário e mais 14 equipes estão na competição, divididas em três grupos de cinco equipes.

Mato Grosso do Sul caiu no grupo B e enfrentará, na 1ª fase, o Clube Resenhas (GO), o Ace 2 de Janeiro (BA), o Celemaster (RS) e o Praia Clube Futel (MG).

A estreia do Operário será neste domingo, às 17h (horário de MS), contra o Celemaster. Os jogos serão transmitidos na internet pela Confederação Brasileira de Futsal de Salão (CBFS).

As demais equipes na competição são: Leoas da Serra (SC), SK Boa Esperança (ES), House Via Motos (MT), Sodearpe (PE), Londrina (PR), ADTB (PR), Adef (DF), Taboão Magnus (SP), Estrela do Norte (AM) e Copag (TO).

Passam para as quartas de final os primeiros e segundos colocados de cada grupo, assim como a primeira e a segunda melhores campanhas dos terceiros colocados.

PREPARAÇÃO

Sobre o grupo no qual o Operário caiu, o técnico da equipe, Luis Gustavo Paiva, vem estudando o estilo de jogo das equipes adversárias.

“Todas as equipes que estão na Taça são qualificadas, vimos alguns jogos de nossas adversárias, serão jogos difíceis, mas estamos preparados para conseguir nosso objetivo”, declarou Paiva.

Sem competir aqui no Estado no intervalo de tempo entre a Supercopa e a Taça Brasil, as atletas do Operário mantiveram o ritmo de jogo, disputando algumas competições fora de MS.

Além disso, o elenco semifinalista da Supercopa se manteve, tendo como mudança a chegada de duas jogadoras de Corumbá. Artilheira do DEC/Operário na Supercopa Feminina, marcando quatro gols na competição, Taiane Araújo, a Tai, falou ao Correio do Estado sobre e preparação.

“Estamos treinando fortemente todos os dias, o grupo está entrosado e unido. Estamos cientes de que encontraremos equipes muito fortes e sabemos da dificuldade que enfrentaremos”, declarou.

Sobre os objetivos do clube na Taça Brasil, para Tai, o elenco do Galo chega na competição em busca de brigar pelo título.

“Queremos manter o nível apresentado na Supercopa, e ainda melhor, brigaremos pelo título. Confiamos plenamente em nosso grupo e temos qualidade técnica e coletiva para sair com o objetivo cumprido”, acrescentou a pivô do DEC/Operário.

Na edição passada da Taça Brasil de Futsal, que foi sediada em Campo Grande, o DEC/Operário chegou até as quartas de final, quando perdeu para o Stein Cascavel (PR).

SUPERCOPA

Fazendo história na competição, sendo a primeira equipe de Mato Grosso do Sul a chegar nas semifinais da Supercopa, o DEC/Operário foi eliminado novamente em confronto contra o Stein Cascavel (PR), as donas da sede, no mês de março.

O DEC/Operário terminou a campanha de três partidas na Supercopa Feminina de Futsal com uma vitória e duas derrotas. A estreia da equipe na competição foi com vitória de 6 a 3 contra o São José (SP). Já na segunda rodada, o time de MS perdeu para o Taboão Magnus, por 9 a 0. Mesmo com o resultado negativo, o Galo avançou às semifinais com a segunda melhor campanha do grupo.

Na fase mata-mata, enfrentou as favoritas ao título, Stein Cascavel, que, jogando em casa, com o apoio da torcida, venceram o time sul-mato-grossense por 5 a 0.

Terminando a competição entre as quatro melhores equipes, o DEC/Operário cumpriu o objetivo estabelecido pelo técnico Luis Gustavo Paiva.

“A ideia neste ano é chegar pelo menos entre os quatro primeiros em todos campeonatos nacionais, representar bem nosso estado e manter a qualidade que a gente vem apresentando”, detalhou Paiva.

SAIBA

Além da Taça Brasil, o DEC/Operário terá mais uma competição em junho, quando disputará a Copa do Brasil. O time de MS enfrentará, na 1ª fase, o Futebol Sem Drogas (MT).