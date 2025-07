Operário cede empate para Uberlândia e se distância da zona de classificação da Série D

Atropelou!

Com uma atuação arrasadora diante de uma tensa Amanda Anisimova, Iga Swiatek não encontrou resistência para vencer a final feminina na quadra central de Wimbledon, neste sábado, e conquistar seu sexto título de Grand Slam na carreira. A polonesa de 24 anos foi dominante na vitória por 2 sets a 0, com duplo 6/0, em apenas 57 minutos de partida - foi a segunda vez que isso ocorreu na era aberta.

O triunfo inédito na grama londrina - ela havia conquistado quatro taças em Roland Garros e uma no US Open - interrompeu um jejum sem conquistas - em qualquer nível - da polonesa desde o caneco no saibro francês no ano passado. De quebra, ela alcançou sua 100ª vitória em partidas de Grand Slam.

A ex-número 1 do mundo, que estava em oitavo lugar no mês passado, deverá recuperar mais uma posição no ranking da WTA, na segunda-feira, passando do quarto para o terceiro posto, à frente de Jessica Pegula e somente atrás de Aryna Sabalenka e Coco Gauff.

Número 12 do mundo, Anisimova esteve longe de repetir a atuação sólida que a ajudou a derrotar a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, na semifinal, e sentiu a pressão em sua primeira final de Grand Slam. A americana de 23 anos, porém, consolidou-se como entre as principais jogadoras do circuito após duas pausas na carreira, após a morte do pai, em 2019, e para cuidar da saúde mental, em 2023.

Assim, após retomar a carreira em 189º lugar há um ano, a americana aparecerá pela primeira vez no Top 10 do ranking da WTA, na sétima posição, apesar do revés na decisão.

O primeiro tempo foi um massacre de Swiatek sobre Anisimova. A polonesa marcou 27 pontos contra apenas 9 da adversária e acertou 80% do primeiro serviço ante 33% da americana, fechando o set em apenas 25 minutos por 6/0.

A número 12 do mundo demonstrou nervosismo no início da partida e abusou dos erros. Logo no primeiro serviço, ela ofereceu três break points para Swiatek, que aproveitou e quebrou o saque da adversária, abrindo vantagem no placar. Apática, a americana não conseguia encontrar seu melhor jogo e, após um terceiro game disputado, cometeu a dupla falta que permitiu Swiatek a abrir 3 a 0 no placar.

Confiante e jogando com tranquilidade, a polonesa confirmou seu serviço a aproveitou mais um triplo break point para ampliar a vantagem para 5 a 0 no primeiro set, arrasando a rival com "pneu" por 6/0.

O panorama não mudou no segundo set. Anisimova até ensaiou uma reação, mas Swiatek ditava o ritmo e novamente quebrou os dois saques da adversária, abrindo 3 a 0 na parcial. No final, prevaleceu a tranquilidade e o domínio da polonesa, que fechou o set novamente em 6/0 para festejar seu primeiro título na grama de Wimbledon.

