Operário sobre empate no fim e amarga lanterna na Série-D do Brasileirão

Com gol sofrido no fim, o Operário apenas empatou contra o Cascavel, do Paraná, por 1 a 1 no Jacques da Luz. O resultado mantém o clube sul-mato-grossense na lanterna do grupo G do Brasileirão.

Com oito pontos ganhos, o clube sul-mato-grossense venceu apenas um dos dez jogos na competição. Em má fase, o Operário possui cinco empates, quatro derrotas e uma vitória no certame.

Johnny, autor do gol do Operário, é um dos poucos destaques da equipe operariana no ano. O centroavante é autor de dois dos cinco gols marcados pelo clube sul-mato-grossense no torneio.

Esperança de gols do clube de MS, foi Johnny quem marcou o gol da vitória diante da Inter de Limeira, dia sete deste mês, também no Jacques da Luz. Com quatro jogos para o fim da primeira fase do Brasileirão, o Operário precisa buscar ao menos a 4ª colocação do grupo caso queira avançar na competição.

O clube duela contra o Maringá no próximo sábado (1), novamente no Jacques da Luz, nas Moreninhas.

No momento do fechamento da matéria, Patrocinense-MG, Crac-GO, Inter de Limeira - SP e Ferroviária ocupam a zona de classificação do grupo, que além de Operário e Cascavel conta com Maringá e XV de Piracicaba.

