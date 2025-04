Operário traz 2 reforços para disputar a Série D

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Operário decide o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025 neste domingo, contra o Ivinhema, mas a diretoria trabalha também na organização para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, reforçando o elenco para a competição nacional.

Dois jogadores foram anunciados pelas redes sociais do clube para o meio-campo.

O primeiro deles já é um conhecido do torcedor operariano: o meia Fernandinho.

Campeão estadual pelo clube em 2022 e 2024, o atleta de 32 anos já defendeu outros clubes do Estado, como o Sete de Setembro e o Águia Negra, além de ter passagem pelo URT-MG e pelo futebol português.

Já com relação ao outro reforço, o torcedor do Galo de Campo Grande também conhece – mas não com alegria: o volante Tássio foi um dos destaques da Portuguesa/FC Pantanal no Estadual, com cinco gols marcados, dois deles contra o Operário.

A primeira goleada ocorreu na primeira fase e a segunda, na semifinal, ambas de cabeça – sua especialidade quando vai ao ataque, aproveitando sua altura de 1,93 m.

Tássio também tem 32 anos e já defendeu diversos clubes pelo interior do Brasil como o Caxias-RS, o São Luiz-RS, o Linense-SP, o Grêmio Novorizontino-SP, o Sampaio Corrêa-MA, entre outros.

ESTRELA DA CASA

O único representante de Mato Grosso do Sul na Série D do Campeonato Brasileiro está no grupo A7 e estreia no dia 12 ou 13, contra o Cianorte-PR, fora de casa.

Além do time paranaense, o Galo enfrenta o Goiatuba-GO, o Itabirito-MG, o Inter de Limeira, o Monte Azul-SP, o Uberlândia-MG e o Cascavel-PR.

O primeiro jogo do Galo no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, será contra o Monte Azul, no dia 20. Com 64 clubes, de todos os estados do País e também do Distrito Federal, a competição tem começo previsto para o dia 13.

As datas-base dos jogos de ida e volta da final são os dias 21 e 28 de setembro, respectivamente. O Retrô-PE é o atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro e subiu para a Série C com o Anápolis-GO, o Maringá-PR e o Itabaiana-SE.

Segundo o regulamento da Série D do Campeonato Brasileiro, os times se enfrentam todos contra todos dentro da chave, em turno e returno. Após 14 rodadas da primeira fase, prevista para terminar nos dias 19 e 20 de julho, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, quando a competição passa a ser disputada em confrontos eliminatórios em ida e volta até a decisão.

Os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C em 2026.

FINAL

Na tarde deste domingo, o Operário e o Ivinhema fazem a segunda partida da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025 – o Galo tem a vantagem de jogar por um empate.

A primeira partida da decisão, realizada no sábado, terminou com a vitória para o Alvinegra de Campo Grande.

O Operário recebeu o Ivinhema na Capital e, com gol nos acréscimos do segundo tempo marcado por Matheus Bidick, venceu o duelo, por 1 a 0.

Com o resultado, o Galo leva vantagem para a partida de volta, marcada para ocorrer neste domingo, às 17h, no estádio Saraivão, em Ivinhema, e pode ser bicampeão com um empate.

Já o Ivinhema, que voltou a decidir a competição após 10 anos, precisa de uma vitória por dois ou mais de vantagem para ficar com o título pela segunda vez no tempo normal. Em caso de vitória simples, por qualquer placar, a disputa pela taça termina nos pênaltis.

