Operário vai a Goiás decidir acesso à 2ª divisão do Brasileiro Feminino

Operário e Vila Nova (GO) se enfrentam hoje valendo acesso no Brasileiro Feminino

A um passo de conseguir mais uma classificação histórica, o Operário enfrenta o Vila Nova (GO), neste sábado (14), às 14h30 (de MS), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pelo jogo de volta das quartas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Nos primeiros 90 minutos do confronto, as equipes ficaram no empate em 1 a 1, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Na ocasião, os gols foram marcados por Kerolayne e Ana Clara, e o Galo ainda teve chance de sair vencedor no final da partida, mas Ronaldinha desperdiçou a chance mano-a-mano com a goleira adversária.

Um fator que pode ser determinante para este jogo de volta é o cansaço das jogadoras dos dois times. Enquanto o Vila Nova ficou seis dias focado no confronto deste sábado, o Operário precisou ir até Belém (PA) para enfrentar o Remo, em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil.

Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, as meninas do Galo levaram a melhor nos pênaltis, com direito a uma cobrança defendida por Lorrayne, e avançaram para a próxima fase da competição. Ainda, no intervalo da partida, a lateral Marielle e a meia Ravena deixaram o campo e são dúvidas para este sábado.

Agora, no Brasileiro Feminino, basta uma vitória simples contra o Vila Nova para garantir a vaga na semifinal e o acesso à Série A2. Em caso de novo empate nos 90 minutos, a classificação será decidida nos pênaltis, que o Operário já demonstrou ter eficiência no meio da semana.

A arbitragem será comandada por Breno Vieira Souza, auxiliado pelos assistentes Igor Alves de Moraes e João Vitor Santos Oliveira, todos de Goiás.

Quem se classificar enfrenta, na semifinal, o vencedor do confronto entre Pérolas Negras (RJ) e Itabirito (MG), que também duelam na tarde deste sábado, com mando da equipe carioca. No primeiro jogo, empataram em 1 a 1, em Minas Gerais.

Ajuda financeira

Em abril, durante a palestra “Inclusão social através do Esporte”, o Operário recebeu cerca de R$ 1,5 milhão, oriundo de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke (Podemos), sendo R$ 1 milhão somente para o futebol feminino da equipe, que vai disputar duas competições neste ano.

Segundo a assessoria da ex-candidata a presidente, este repasse é por convênio com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), motivado pelo clube ter sido bicampeão estadual este ano no masculino e ser tetracampeão sul-mato-grossense consecutivo no feminino.

Inclusive, o nome da senadora está estampado na parte do tronco da camiseta do time, lugar de mais prestígio no manto operariano.

