Operário vence o Náutico e está classificado para as quartas de finais

Esportes

Destino do técnico será selado depois do Carnaval, quando as atividades na CBF forem retomadas

O técnico Ramon Menezes está com o cargo ameaçado na CBF. Ele comandou a seleção brasileira sub-23 que não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O destino dele será selado depois do Carnaval, quando as atividades na CBF forem retomadas. O presidente Ednaldo Rodrigues avalia as possibilidades

O cenário é complicado para Ramon, que acumulou campanhas ruins no Mundial Sub-20, no período como interino na seleção principal e agora no Pré-Olímpico. Os títulos do Sul-Americano Sub-20 e no Pan-Americano não são suficientes para sustentar a moral de Ramon na CBF. Ele perdeu prestígio.

Para além da questão individual, a CBF está prestes a anunciar a reformulação na diretoria de seleções. Haverá a chegada de Rodrigo Caetano para coordenar o setor.

Quando Ednaldo desenhou o que desejava para o cargo, ele incluiu a supervisão da base. Essa mudança torna o futuro de Ramon ainda mais incerto.

Há uma interrogação a respeito do futuro de Branco, atual coordenador da base. As campanhas ruins recentes pesam.

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE?

Ramon admitiu depois da derrota para a Argentina, que confirmou o Brasil fora dos Jogos Olímpicos, que tem "grande responsabilidade" pelo desfecho da campanha na Venezuela.

No quadrangular final, a seleção foi derrotada também diante dos paraguaios. A única vitória foi apertada, sobre a Venezuela. O time, no geral, não empolgou e nem demonstrou padrão tático, apesar de contar com nomes como Endrick, John Kennedy e Alexsander.

Pessoas próximas a Ednaldo reconhecem que a pressão pelos maus resultados das seleções recentemente recai sobre o presidente.

Ramon foi sustentado no cargo depois da queda no Mundial Sub-20, mas Ednaldo não segurou Pia Sundhage na seleção feminina após a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo. Outra demissão recente foi a de Fernando Diniz, abrindo espaço para Dorival Júnior treinar a seleção principal.

HOMEM DO PRESIDENTE

Ramon chegou à CBF em março de 2022, duas semanas antes da eleição que deu a Ednaldo o mandato de quatro anos na entidade. O treinador tinha como trabalho mais recente o comando do Vitória.