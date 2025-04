Operário volta a derrotar o Ivinhema e é bicampeão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A exemplo da primeira partida da final, o Operário venceu novamente o Ivinhema, por 1 a 0, no início da noite de ontem, no estádio Saraivão, e conquistou o bicampeonato do Estadual. Com a vitória, o Galo de Campo Grande é o maior campeão do Sul-Mato-Grossense de Futebol, com 14 títulos.

O gol do título foi de João Vilela, que marcou aos 11 minutos do primeiro tempo, enquanto o Ivinhema teve a chance de empatar no segundo tempo, com a cobrança de pênalti de Wendel, mas o goleiro Elisson defendeu.

Aos 49 minutos, uma confusão generalizada entre atletas das duas equipes paralisou a partida e resultou em quatro expulsões: Mauri e Fell, pelo Galo; e Ronaldo e Douglas, pelo Ivinhema.

O clube campeão recebeu R$ 50 mil, além do troféu e de medalhas para o time, enquanto o vice-campeão ficou com prêmio de R$ 30 mil.

Com o resultado, o Operário ampliou a vantagem no histórico de confrontos contra o Ivinhema, somando agora cinco vitórias em oito partidas entre os dois clubes.

Os dois times vão representar Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil 2026, com mais de R$ 800 mil de cota pela primeira fase. O Operário vai disputar ainda a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem.

A partida que encerrou o Estadual teve a arbitragem de Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado pelos assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz e Diego dos Santos Ruberdo trabalhando nas laterais.

“Essa festa não pertence apenas aos finalistas, e sim a todos os 10 clubes que participaram desta edição do campeonato. Cada equipe contribuiu para tornar essa competição memorável, com jogos disputados como verdadeiras finais desde a primeira rodada. Este campeonato demonstra o crescimento do futebol sul-mato-grossense e o comprometimento de todos os envolvidos”, destacou Estevão Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

TROFÉUS

Petrallás disse ainda que os troféus entregues ao campeão e ao vice chamam atenção pelo design moderno, sofisticado e imponente. Com 80 cm de altura e pesando aproximadamente 8 kg, as taças foram produzidas pela mesma empresa responsável pelos troféus do Campeonato Paulista, reforçando a grandiosidade da competição.

“O Estadual 2025 tem sido um sucesso dentro e fora de campo. A qualidade das partidas e a dedicação dos clubes mostram a evolução do nosso futebol. Esses troféus e a premiação representam um reconhecimento ao esforço e à paixão de cada equipe que chegou até aqui”, frisou.

O presidente afirmou ainda que a FFMS reforçou o compromisso com a organização, a segurança e a infraestrutura do evento, implementando um esquema especial de segurança com reforço policial e equipe de vigilância privada, além da instalação de câmeras de monitoramento no estádio.

“A estrutura contou ainda com postos médicos para atendimento emergencial e áreas de acesso exclusivo para garantir fluidez na entrada e na saída do público presente. Tudo isso para garantir que essa final entrasse para a história do futebol estadual de forma segura e bem organizada”, garantiu o dirigente sul-mato-grossense.

Saiba

O duelo Operário vs. Ivinhema terminou com cinco cartões vermelhos, sendo quatro na confusão no fim da partida e um aos 35 minutos do segundo tempo, para Jonas Tiuí. Os outros expulsos foram Ronaldo, Douglas, Fell e Mauri.

