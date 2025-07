Osimhen é anunciado pelo Galatasaray como contratação mais cara do futebol turco

Esportes

Fora de combate nas últimas partidas, jogador havia feito apenas atividades com a fisioterapia na semana passada

Após embalar a sequência de três vitórias no Campeonato Brasileiro, o São Paulo voltou ao trabalho nesta terça-feira, já com foco no duelo de ida contra o Athletico-PR, quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E a reapresentação no Centro de Treinamento trouxe uma boa notícia: o atacante Lucas Moura iniciou a transição física e voltou a treinar no gramado.

Fora de combate nas últimas partidas, Lucas havia feito apenas atividades com a fisioterapia na semana passada. Agora, passa a uma nova etapa no processo de recuperação, ainda sob cuidados do departamento médico, mas já em ambiente de campo. A presença do camisa 7 é vista como importante reforço para o São Paulo na reta decisiva da temporada.

Enquanto Lucas iniciava a transição, o elenco foi dividido em dois grupos. Os titulares na vitória sobre o Fluminense fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT, com foco em mobilidade e força. Já os demais atletas foram ao campo sob o comando de Hernán Crespo, que orientou exercícios técnicos, finalizações e um trabalho em campo reduzido.

O técnico ainda não deu pistas sobre a formação que levará a campo no MorumBis, nesta quinta-feira, às 19h30. A preparação será concluída na manhã de quarta-feira, com o último treino antes da partida.

O time tricolor vive um bom momento. A equipe vem de vitórias sobre Corinthians, Juventude e Fluminense e quer manter o embalo na Copa do Brasil para tentar abrir vantagem no primeiro confronto, antes da partida decisiva marcada para 6 de agosto, na Ligga Arena, em Curitiba.

Outra novidade no CT foi o início da recuperação de Oscar. O meia sofreu uma fratura em três vértebras lombares no clássico contra o Corinthians e deu sequência ao tratamento no local.



