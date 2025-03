Semifinais do Sul-Mato-Grossense serão definidas neste domingo

FIQUE DE OLHO!

Natural de Campo Grande, o atacante Lucas Henrique, de apenas 17 anos, assinou por três temporadas com o clube paulista, onde está desde os seus 13 anos

De Campo Grande, a promessa Lucas Henrique, de apenas 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, clube onde joga desde o sub-13.

A confirmação oficial veio através das redes sociais do garoto, que comemorou a conquista e exaltou a forte ligação com o clube paulista.

“Essa é uma data muito especial, que ficará marcada para sempre pra mim. Assino o meu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, minha casa desde os 13 anos. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente, a toda a minha família e ao meu staff, que sempre me deu total suporte. Muito obrigado à Sociedade Esportiva Palmeiras por todo o apoio de sempre”, disse Lucas em publicação no Instagram.

Segundo apuração do portal palmeirense Nosso Palestra, o contrato é válido por três temporadas, ou seja, até os 20 anos do campo-grandense. Porém, não há informação oficial de quanto é sua multa rescisória, caso apareça clubes brasileiros ou europeus interessados no futebol da jóia de Mato Grosso do Sul.

Ainda, o mesmo portal descreve Lucas como “o principal expoente da geração 2008 do clube”, principalmente pela sua velocidade, capacidade de finalização e alta estatura. No perfil do garoto no site oficial do Palmeiras, é registrado que ele tem 1,81m de altura.

Pelo clube paulistas conquistou a Libertadores Sub-14 e o Paulistão Sub-15. Em 2023, na Marveld Tournament, torneio holandês sub-15 que reúne várias equipes do mundo, o atacante foi um dos artilheiros da competição, com 9 gols marcados em 7 jogos, e ajudou o Palmeiras a ser campeão diante do Barcelona, da Espanha.

Além disso, suas atuações pelas categorias de base da equipe alviverde também lhe renderam outra conquista: convocação para seleção brasileira.

Lucas tem a mesma idade de outro grande expoente da base palmeirense, o ponta-direita Estevão, que foi convocado para seleção brasileira principal pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

Outra jóia de MS

Nascido em Campo Grande, o zagueiro Arthur Dias, de 17 anos, é outra grande promessa sul-mato-grossense destaque no cenário nacional.

O campo-grandense é jogador do Athletico-PR desde 2022 e integra o elenco sub-20 da equipe paranaense, mas já chegou a ser relacionado para alguns jogos do profissional no ano passado.

Em meados de janeiro, foi convocado para o Sul-Americano Sub-20, competição que a seleção brasileira foi campeã pela 13ª vez. Durante o torneio, Arthur atuou como zagueiro, lateral-esquerdo e lateral-direito, sendo um "homem de confiança" do técnico Ramon Menezes.

Após a conquista, o campo-grandense retornou ao Athletico-PR e já foi relacionado para partidas do elenco profissional, como no duelo contra o Pouso Alegre (MG), pela Copa do Brasil.

Ainda, em setembro e outubro deste ano, acontece a Copa do Mundo Sub-20, da qual o defensor sul-mato-grossense vive a expectativa de ser convocado devido suas boas atuações no Sul-Americano.

