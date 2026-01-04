Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pai de Neymar revela que atacante pensou em desistir do futebol após lesão: 'Por mim, já deu'

Segundo ele, o episódio abalou o jogador, especialmente pelo impacto emocional causado pela divulgação precoce do diagnóstico

04/01/2026 - 22h00
O pai de Neymar revelou que o atacante chegou a cogitar interromper a carreira após sofrer uma lesão no menisco do joelho esquerdo, no fim de novembro do ano passado. Segundo ele, o episódio abalou o jogador, especialmente pelo impacto emocional causado pela divulgação precoce do diagnóstico.

O relato foi feito durante um jantar promovido pelo empresário Rafael Figueiredo. O vídeo da conversa foi divulgado no canal Rafa Tecla T, no YouTube.

De acordo com Neymar pai, o vazamento da informação sobre a lesão ocorreu antes mesmo de o atleta ter ciência completa do problema, o que agravou o quadro emocional. Ele destacou a dificuldade em conter o filho dentro de campo e explicou a decisão de afastá-lo temporariamente das atividades.

"Estávamos medindo o Neymar toda hora, toda hora tentávamos tirar ele. Mas ele é um cara que dentro de campo não se poupa. Você não consegue fazer ele se poupar. Daqui a pouco ele está lá atrás, pedindo bola toda hora, é um cara competitivo ao extremo. Como você controla isso? Deixando ele fora de campo, é a única forma."

Segundo o pai do jogador, a situação se agravou quando a lesão foi divulgada publicamente, o que afetou diretamente o estado psicológico do atacante.

"Colocando ele quando realmente a gente tem a tranquilidade de ficar. Agora mesmo. Ele teve uma lesão de menisco. A imprensa vaza isso antes de conversarmos com ele, e a cabeça dele vai a zero. Por um segundo não salvo a cabeça do meu filho. Isso chega rompendo, os caras falando Neymar não joga mais esse ano. A cabeça dele vai embora."

Neymar Pai contou que, ao conversar com o filho após o episódio, ouviu do atacante um desabafo que indicava a possibilidade de parar de jogar.

"Quando eu chego em casa, vou para a casa do meu filho e digo: 'Filho, e aí, como é que tá?' Ele vira para mim e fala: 'Não aguento mais, cara. Vamos operar. Pai... nem sei se vale a pena operar. Por mim, já deu'. A hora que ele fala isso para mim eu viro e falo para ele: 'Já deu, cara? Então pra que operar? Ah, opera isso aí, a gente para e ano que vem a gente pensa o que vai fazer'. Aí, eu falei: 'Filho, se você quiser operar para a gente focar na sua recuperação e você ficar bem, eu estou com você'."

Ainda segundo o relato, a conversa seguiu com um apelo para que o jogador não se deixasse influenciar por críticas externas.

"Eu falei. 'Cara, o que você quer fazer?' Comecei a conversar com ele, falar com ele algumas coisas: 'Sabe o que é? Tem uma narrativa aí. Uns caras aí que são muito barulhentos, muito pouca gente, mas são barulhentos pra chuchu, e que querem fazer você desistir. Se a gente desistir... Falta muito pouco, cara. São seis meses. Depois de junho, julho, não sei se vamos ganhar ou não. Cara, eu largo com você. Aí eu acho que cumprimos a nossa missão, se for campeão ou não, mas pelo menos você vai ter que estar nisso aí. Você não pode aceitar o que esses barulhentos estão fazendo. Você não pode ouvir o que está de fora'."

Após a conversa, Neymar decidiu esperar o dia seguinte para avaliar como se sentiria fisicamente e voltou a treinar com o elenco do Santos.

"Aí ele me escuta, a gente conversa bastante, e ele diz: 'Deixa eu ver como eu vou acordar amanhã'. Na manhã seguinte ele me manda mensagem: 'Vou treinar. Vou ver se eu aguento'. Ele vai lá, fez todos os negócios. Disse que estava com um pouquinho de dor, mas conseguiu treinar. Aí ele começou o treino chutando de esquerda, de direita. Eu falei: 'Meu, tu é maluco? Tenta correr só. Você correndo dentro de campo, se mexendo. Já tá bom'. Aí ele olhou, balançou a cabeça. Acho que dá."

A resposta definitiva veio no jogo contra o Sport, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 0, na Vila Belmiro, o que, segundo o pai, mudou o cenário.

"Ele vai para o jogo, a gente torcendo pra alcinha (do menisco rompido) não mexer no lugar. Ele vai e faz o gol. Na hora do gol, ele olha para mim. A gente se olha e te falar, cara, foi incrível. Ele falou: 'Agora, eu vou até o final nesses três jogos aí'. Eu falei: 'Dorme de um jeito que não mexa o joelho (risos)'. Porque a lesão não se agrava mais. Não tinha problema, não era nada de LCA, não tem nada."

Na véspera do Ano Novo, Neymar acertou a renovação de contrato com o Santos por mais uma temporada, até o fim de dezembro.

O atacante passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo no último dia 22 e segue em processo de recuperação, realizando trabalhos de fisioterapia em sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

COPINHA 2026

Naviraiense estreia com derrota na Copinha, e Ivinhema FC entra em campo hoje contra o Referência

Time de Naviraí perde por 2 a 0, e Ivinhema estreia hoje às 12h, no horário de Mato Grosso do Sul, com chance de liderar a classificação do grupo caso vença a partida contra o time paulista

04/01/2026 11h00

Time do Naviraiense estreia com derrota na Copinha 2026, mas pode recuperar nos próximos jogos

Time do Naviraiense estreia com derrota na Copinha 2026, mas pode recuperar nos próximos jogos Reprodução/Matheus Dahsan

No último sábado (03), entraram em campo uma parte dos times de base que disputam a Copa SP de Futebol Júnior, também chamada de Copinha. Na temporada deste ano, em 2026, dois times de Mato Grosso do Sul aparecem na disputa, o Naviraiense e o Ivinhema FC.

Em fases de grupos, o time de Naviraí, cidade a 358 quilômetros de Campo Grande, não teve a melhor estreia. Com derrota para o Assisense, time da casa onde foi o jogo, o clube de MS levou dois gols e teve uma expulsão ainda no início do segundo tempo, aos 13 minutos.

Time do Naviraiense estreou com derrota na Copinha 2026

O primeiro gol do time de Assis saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, apesar da vantagem, o Naviraiense teve chances de empatar o jogo antes da expulsão do jogador do seu time.

No segundo tempo, após um lance no campo de defesa, envolvendo o meia Yago Tapanache, do Naviraiense, e o autor do primeiro gol do Assisense, Lucas Pelé, resultou na expulsão do jogador de Yago.

O segundo gol, marcado por João Sacca, aos 33 minutos do segundo tempo, encerrou o placar final do jogo.

No grupo 7, o Naviraiense ainda pode recuperar os pontos nos próximos dois jogos da fase de grupos e conseguir avançar para a próxima fase.

O time retorna à campo no jogo que enfrentará o Athletic Club, time de São João del-Rei (MG), na próxima terça-feira, dia 06 de janeiro, às 20h no horário de Mato Grosso do Sul. E ainda na próxima sexta-feira, 09 de janeiro, às 18h45 contra o Guarani, time de Campinas (SP).

Outro time de Mato Grosso do Sul que está na competição é o Ivinhema FC, que estreia hoje contra o Referência, time de São Paulo, às 12h no horário oficial de MS. O jogo acontecerá em Embu das Artes, no Estádio Municipal Hermínio Espósito.

No grupo 26, o Ivinhema tem a chance de liderar a classificação caso ganhe do time paulista e garanta os 3 pontos, visto que os outros dois times do grupo, Real-RS e Ituano, também se enfrentam hoje, às 14h15, no horário de MS.

Os próximos jogos do Ivinhema serão contra o Real-RS, na quarta-feira, dia 07 de janeiro, às 14h15, e contra o Ituano no próximo sábado, 10 de janeiro, às 12h, ambos no horário de Mato Grosso do Sul.

 

Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Atacante do Cruzeiro chega ao clube por empréstimo até o fim do ano

03/01/2026 22h00

Santos anunciou a contratação do jogador, por empréstimo do Cruzeiro, até o final da temporada de 2026

Santos anunciou a contratação do jogador, por empréstimo do Cruzeiro, até o final da temporada de 2026 Foto: Santos / Divulgação X

Revelado pelas categorias de base do Santos, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, está de volta à Vila Belmiro. O clube santista anunciou neste sábado (3) a contratação do jogador de 29 anos, por empréstimo do Cruzeiro, até o final da temporada de 2026.

"Menino da Vila, santista e cruel. Gabriel Barbosa está de volta ao Santos FC! O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano", disse o clube santista, em nota oficial, que não citou o valor da negociação.

Poucas horas após o anúncio, Gabigol participou das primeiras atividades físicas com o elenco do Santos no Centro de Treinamento (CT) Rei Pelé, na Baixada Santista.

A história de Gabigol com o Santos começa em 2004, quando inicia na base do clube aos oito anos. O menino nascido em São Bernardo do Campo fora descoberto pelo ex-meio campista da seleção Zito – eterno capitão do Peixe – quando jogava no futsal. Nove anos depois, ele estreava como jogador profissional. Durante a primeira passagem (2013-2016), Gabigol ajudou o time a conquistar o bicampeonato paulista (2015 e 2016), foi três vezes artilheiro da Copa do Brasil (de 2014, 2015 e 2018) e uma vez do Campeonato Brasileiro (2018).

Durante os seis anos longe do clube santista, Gabigol defendeu o Inter de Milão (Itália), Benfica (Portugal), Flamengo e, por último. o Cruzeiro.

