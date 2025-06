Palmeiras e Botafogo voltam a se enfrentar em mata-mata

mundial de clubes

O clube carioca é o líder do Grupo B, enquanto a equipe paulistana lidera o Grupo A

O jogador Estêvão, do Palmeiras, e o atacante Igor Jesus, do Botafogo, são as esperanças de gols de seus times nas partidas de hoje Montagem

Botafogo e Palmeiras entram em campo hoje, pelo Mundial de Clubes, como líderes dos seus respectivos grupos na competição e vão tentar manter essas posições para fugir das pedreiras nas oitavas de final.

Após vencer o Paris Saint-Germain, por 1 a 0, com gol de Igor Jesus, o Botafogo ficou perto de avançar às oitavas de final do torneio dos Estados Unidos como primeiro do Grupo B.

A classificação do grupo atualmente é esta: Botafogo tem 6 pontos; PSG tem 3 pontos e mais 3 gols de saldo; Atlético de Madrid tem 3 pontos e saldo negativo de 2 gols; e o Seattle Sounders não pontuou.

O regulamento do campeonato prevê os seguintes critérios de desempate: confronto direto, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos e amarelos e sorteio.

Se os times, ainda assim, empatarem, considera-se primeiro o número de pontos conquistados nos jogos entre esses três clubes e, depois, o saldo de gols, contando apenas os jogos entre os três.

Assim, se o PSG vencer o Seattle e se o Atlético vencer o Botafogo na última rodada, haverá tríplice empate, com brasileiros, espanhóis e franceses com seis pontos cada. Nesse caso, no desempate só serão levados em conta os resultados entre esses três times para decidir os classificados.

Nesse contexto, o Botafogo garante a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo nos seguintes cenários: se vencer o Atlético de Madrid, estará classificado no primeiro lugar do grupo; se empatar com o Atlético de Madrid, estará classificado no primeiro lugar do grupo; see perder para o Atlético de Madrid por um ou dois gols, estará classificado; e, se perder para o Atlético de Madrid por três ou mais gols, o PSG não pode vencer o Seattle Sounders.

Já o Palmeiras vai enfrentar o Inter Miami, às 21h (horário de MS), precisando de um empate para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

As equipes chegam na última rodada com quatro pontos cada no Grupo A, enquanto Al-Ahly e Porto têm um ponto cada. Portanto, um empate entre o Verdão e o time de Messi levaria os dois clubes aos cinco pontos e sem chance para os outros rivais da chave.

Neste cenário hipotético de um empate, o Palmeiras avançaria na primeira colocação, já que tem dois gols de saldo, contra um do Inter Miami.

O primeiro critério de desempate da fase de grupos é o confronto direto, seguido por saldo de gols e número de gols marcados, por isso o Verdão pode avançar até em caso de derrota na última rodada.

Veja as possibilidades para o time de Abel Ferreira garantir a classificação se continuar com quatro pontos: uma vitória do Al-Ahly sobre o Porto (os egípcios ficariam com quatro pontos, mas atrás do Verdão no confronto direto); uma derrota do Palmeiras por um gol de diferença e uma vitória do Porto por um gol de diferença (o Verdão ficaria com um gol de saldo, contra zero do Porto).

Uma vitória do Palmeiras contra o Inter Miami garante a equipe na primeira colocação de forma isolada e elimina o Porto mesmo em caso de vitória dos portugueses contra o Al-Ahly, por causa da vitória do time de Messi na segunda rodada.

Nas oitavas de final, o primeiro colocado do Grupo A vai encarar o segundo do Grupo B, enquanto o segundo do A pega o primeiro do B. A outra chave é formada por PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders.

