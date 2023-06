Palmeiras e Flamengo disputam Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos

Esportes

Equipe tem até sexta-feira para conseguir a liberação do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão

Na última terça-feira (20), o jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Éder Militão, convocou os torcedores campo-grandenses para o "Amigos contra a fome", evento beneficente que deve ser realizado no dia 27 de junho no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o "Morenão".

A Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), responsável por coordenar as atividades do estádio, informou que não há evento agendado para o dia 27 de junho no estádio. No entanto, organizadores garantem que o jogo beneficente será realizado, sem imprevistos, na próxima terça-feira.

Em entrevista ao Correio do Estado, Fabiano Rodrigues, um dos responsáveis pelo evento, explicou que equipes estão trabalhando no Morenão para conseguir a liberação do local, que deve acontecer até sexta-feira (23), data em que o projeto será entregue às autoridades.

Questionado sobre a possibilidade do estádio não liberar o espaço para a partida, Rodrigues afirmou que "não existe 'plano B' porque o Morenão vai liberar", e acrescentou: "esse evento não tem 1% de possibilidade de não ser no Morenão".

Segundo o organizador, algumas partes da obra já foram entregues, e o estádio ainda não confirmou o evento porque o Corpo de Bombeiros ainda não fez a vistoria final para autorizar a realização do jogo beneficente.

"Se você for ver o Morenão está interditado, porque está em obras. Mas no dia do jogo não vai estar mais", destacou.

Em cima da hora

Rodrigues ainda explicou que o evento foi trazido para Campo Grande de última hora, por isso a divulgação e os ajustes no local estão sendo realizados às pressas.

A ideia inicial era que a partida beneficente fosse realizada em Uberlândia (MG), mas problemas impossibilitaram a organização. Posteriormente, a ideia era levar o jogo para Cuiabá (MT), mas também não foi viável. Por fim, Campo Grande foi o município escolhido para receber o "Amigos contra a fome".

Convidados

Além de Éder Militão, Vinicíus Júnior e Rodrygo, também jogadores da Seleção Brasileira, aparecem no banner de divulgação do evento.

Nas redes sociais, o "Amigos contra a fome" já divulgou os vídeos do ex-jogador Emerson Sheik e do cantor MC Daniel fazendo o convite ao público.

A expectativa é de que outros ex-jogadores estejam presentes. Confira imagem de divulgação do evento:

Como assistir?

Ao Correio do Estado, os organizadores informaram que o ingresso poderá ser garantido a partir da doação de alimentos não perecíveis, em duas modalidades:

- Arquibancada: 3 kg de alimento;

- Cadeira: 6 kg de alimento.

O ponto de coleta ainda está sendo definido, e deve ser divulgado em breve.

Todas as doações serão encaminhadas a instituições cadastradas no município ou no Estado.

