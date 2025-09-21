Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

VITÓRIA

Palmeiras poupa sem prejudicar Brasileirão, goleia Fortaleza e cola no Flamengo na ponta

Os gols de Raphael Veiga, Ramón Sosa e Andreas Pereira (2) garantiram a vitória alviverde, enquanto Lucas Crispim fez o único tento dos visitantes

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

21/09/2025 - 07h42
O Palmeiras poupou jogadores na noite deste sábado já pensando na Libertadores. Isso não prejudicou a briga pelo Campeonato Brasileiro, e a equipe goleou o Fortaleza por 4 a 1, no Allianz Parque. A vitória deixa os paulistas com 49 pontos, um atrás do líder Flamengo, que ainda joga, no domingo, contra o Vasco. O Cruzeiro é terceiro, com 47, e também joga no domingo, contra o Red Bull Bragantino.

Abel Ferreira mandou a campo um time que, em relação ao que enfrentou o River Plate na última semana, repetiu apenas Weverton. Raphael Veiga pôde aliviar certa pressão por momentos difíceis na temporada. Sofrendo com lesões e marcado pelo pênalti perdido na final do Paulistão, o meia voltou a marcar após 115 dias.

As modificações deixaram o primeiro tempo equilibrado contra um Fortaleza próximo da lanterna na tabela de classificação. Lucas Crispim empatou. No segundo tempo, porém, os donos da casa foram dominantes e garantiram a vitória com os primeiros gols de Ramón Sosa e Andreas Pereira (2).

O Palmeiras agora se volta de fato para a Libertadores. Após bater o River por 2 a 1, na Argentina, o time recebe o adversário, no Allianz Parque, na quarta-feira. Já o Fortaleza só volta a atuar contra o Sport, pelo Brasileirão, no sábado.

Logo com seis minutos de jogo, Facundo Torres caiu na área, ao ser tocado por Lucas Sasha. O árbitro Alex Gomes Stefano mandou seguir, mas levou forte pressão dos palmeirenses, do campo e do banco.

Stefano foi, então, ao VAR, sob comando de Daniel Bins, e recuou da decisão anterior. Foram três minutos de jogo parado até que os jogadores do Fortaleza deixassem de pressionar o juiz.

Raphael Veiga converteu a cobrança e fez seu gol número 106 pelo Palmeiras. Fez também as pazes com a torcida, após momentos difíceis na temporada. Ele não ia às redes desde 28 de maio, na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal. O camisa 23 vestia, neste sábado, o número 188, em alusão ao Centro de Valorização da Vida (CVV), em campanha pelo Setembro Amarelo.

O Palmeiras, apesar de abrir o placar, estava longe de demonstrar domínio em campo. O Fortaleza até tentava avanços. Demorou, mas conseguiu aos 22 minutos.

Após cruzamento, Lucero girou sobre Micael e chutou para defesa de Weverton. A bola voltou para Mancuso, e o goleiro palmeirense salvou mais uma vez, rebatendo. Na terceira, Lucas Crispim conseguiu estufar as redes.

O Fortaleza surpreendeu e teve chance de virar, com contra-ataques. O time de Martín Palermo encontrava uma forma de jogar. O Palmeiras, com muito mais posse de bola, não deixou de jogar, mas sem brilhantismo para voltar à frente.

A situação mudou após o intervalo. O segundo tempo começou com uma blitz palmeirense. Facundo e Sosa inverteram lados, com o paraguaio mais pela direita.

Aos 10 minutos, fio ele que quase marcou, de cabeça. A bola não entrou completamente. Pouco depois, Micael fez belo lançamento, que Sosa completou com um chute cruzado de primeira, sem chances para Helton Leite.

Não cabia mais ao Fortaleza o jogo em contra-ataques. Palermo, então, abriu mais espaços, na tentativa de um novo empate.

Com muito mais tranquilidade, Abel Ferreira pôde dar ritmo a jogadores que devem ser titulares contra o River Plate. Em jogada dos que haviam recém entrado, Andreas Pereira tabelou com Felipe Anderson, já na frente da área. O camisa 8 chutou bonito de perna direita para ampliar ainda mais.

O camisa 8 mostra, inicialmente, ser um jogador que agrega o coletivo e também tem poder de decisão individual. Foi assim ainda nesta noite. Fuchs, Evangelista e Jefté trocaram passes até a bola chegar em Andreas, que fez o quarto do Palmeiras, e seu segundo no jogo.

Em três partidas pelo Palmeiras, ele soma uma assistência e dois gols. A partida também mostrou como Abel prefere tê-lo em campo: mais adiantado em relação a Lucas Evangelista, atrás da dupla Flaco López e Vitor Roque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 1 FORTALEZA

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista), Maurício (Vitor Roque) e Raphael Veiga (Flaco López); Facundo Torres (Andreas Pereira) e Ramón Sosa (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Avila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira (Barreiro), Lucas Sasha, Lucas Crispim (Rodrigo Santos) e Yago Pikachu (Marinho); Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Deyverson). Técnico: Martín Palermo.

GOLS - Raphael Veiga, aos 10, e Lucas Crispim, aos 22 minutos do primeiro tempo; Ramón Sosa, aos 12, e Andreas Pereira, aos 36 e aos 44 do segundo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Micael (Palmeiras) e Brítez (Fortaleza).

PÚBLICO - 35.324 presentes.

RENDA - R$ 2.678.628,00.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.

AMARGO

Santos busca empate heroico com Atlético-MG e times mantém situação dramática no Brasileirão

Com um a menos, o time paulista conseguiu o empate com gol de pênalti de Tiquinho Soares, que não marcava desde abril, enquanto Igor Gomes abriu o placar para os mandantes.

14/09/2025 23h00

Tiquinho Soares foi o autor do gol de empate do Santos

Tiquinho Soares foi o autor do gol de empate do Santos Foto: Reprodução/X

Em um jogo com o segundo tempo extremamente movimentado, Atlético-MG e Santos ficaram no 1 a 1 na Arena MRV neste domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão. Com um a menos, o time paulista conseguiu o empate com gol de pênalti de Tiquinho Soares, que não marcava desde abril. Igor Gomes abriu o placar para os mandantes.

A igualdade é ruim para os dois oponentes, que não mudam suas situações no Campeonato Brasileiro. Ambos ficam bem próximos à zona de rebaixamento, com o Santos estacionando nos 22 pontos, e o Atlético nos 24. O Vitória, que neste sábado (13) perdeu para o Fortaleza, abre o Z-4 com a mesma pontuação santista.

A primeira etapa foi claramente mais favorável ao Santos. Apesar de ter tido mais posse de bola, o Atlético pouco - ou nada - fez para ameaçar o goleiro Gabriel Brazão. O técnico Juan Pablo Vojvoda avançou as linhas santistas, o que dificultou consideravelmente a criação de jogadas dos mandantes.

Enquanto isso, do outro lado, Jorge Sampaoli recuou seu time, optando por defender antes da linha de meio-campo. Resultado: uma maior liberdade para o setor ofensivo do Santos. Nas poucas vezes que o Atlético chegou à frente, nada fez além de inflamar a torcida.

O bom primeiro tempo do Santos teve um protagonista: Neymar. O astro começou o jogo preocupando seu torcedor: com uma entorse de tornozelo no primeiro minuto, que o fez voltar a campo com expressão de dor. Aos 5 minutos, ele chutou sozinho para a defesa de Everson, mas tomou um carrinho de Scarpa e foi ao chão mais uma vez. O segundo lance de perigo também veio com camisa 10, mas novamente sem eficácia.

Os dois times foram aos vestiários mantendo um incômodo jejum de gols. A última vez que o Santos marcou foi em 10 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Para o Atlético, a última vez que balançou as redes foi em 21 de agosto, no 1 a 0 sobre o Godoy Cruz pela Sul-Americana.

Na volta do intervalo os papéis se inverteram. Sampaoli mexeu no seu time para melhorar a qualidade no meio-campo, enquanto Vojvoda voltou com a mesma equipe, visto que esteve melhor na primeira etapa. O segundo tempo começou mais movimentado, com os dois goleiros tendo de trabalhar com menos de 3 minutos de bola rolando.

O jogo foi paralisado pela primeira vez para atendimento de Gabriel Brazão, que teve um grande inchaço na testa após colisão com Igor Gomes dentro da área. O arqueiro continuou em campo com uma touca de proteção.

Alguns lances depois do atendimento médico, Zé Ivaldo foi expulso após falta em Hulk. Como ele já tinha cartão amarelo, acabou sendo punido com o vermelho e foi para os vestiários mais cedo. Vojvoda se viu então obrigado a mudar pela primeira vez, colocando o defensor Adonis Frías no lugar do atacante Guilherme

A ausência de um zagueiro não demorou para fragilizar o Santos, que não conseguiu balancear sua defesa a tempo. Igor Gomes arrancou após belo passe de Gustavo Scarpa e abriu o placar aos 14 minutos. Novamente cara a cara com Brazão, desta vez o meia atleticano não teve problemas para marcar e acabar com o incômodo jejum de gols da equipe mineira.

Aos 19 minutos, Brazão voltou a preocupar. A ambulância entrou em campo depois que os jogadores sinalizaram quando o goleiro santista foi ao chão mais uma vez. O arqueiro foi imediatamente atendido pela equipe médica, imobilizado e encaminhado para a unidade de saúde mais próxima ao estádio. O reserva Diógenes foi a campo, sendo uma substituição pelo protocolo de concussão da CBF.

Uma vez protagonista da primeira etapa, Neymar sumiu no segundo tempo. É bem verdade que, com um jogador a menos, Vojvoda recuou sua equipe, adotando uma postura completamente diferente à apresentada anteriormente. O camisa 10 saiu aos 35 minutos bastante vaiado pela torcida na Arena MRV.

Neymar, que é bastante crítico aos gramados sintéticos, teve sua primeira experiência com o campo artificial desde que retornou ao Brasil. Ele ainda não teve a oportunidade de encarar o Palmeiras no Allianz Parque, e nem o Botafogo no Nilton Santos, duas arenas com este tipo de solo.

Lyanco fez pênalti em Tiquinho Soares e deu ao Santos a oportunidade de empatar o marcador. O camisa 9 já tinha feito Everson trabalhar logo que saiu do banco de reservas. Desta vez, o goleiro do Atlético até acertou o canto, mas não conseguiu evitar a igualdade. O atacante encheu o pé para encerrar os dois tabus de gols: seu e do time paulista. Tiquinho não ia às redes desde 20 de abril.

Foram 16 minutos de acréscimos por conta dos dois atendimentos a Gabriel Brazão. Diógenes chegou a trabalhar mais de uma vez e conseguiu evitar o triunfo mineiro, que subiu pro ataque para o tudo ou nada. Porém, o apito final veio e nenhum dos dois treinadores argentinos conseguiu ainda vencer no segundo compromisso de ambos diante das suas respectivas equipes.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 1 SANTOS

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco (Júnior Santos) e Gustavo Scarpa (Reinier); Cuello (Dudu), Hulk e Rony (Igor Gomes). Técnico: Jorge Sampaoli.

SANTOS - Gabriel Brazão (Diógenes); Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Thaciano), Zé Rafael, Neymar (Robinho Jr) e Victor Hugo (Caballero); Guilherme (Adonis Frías) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Igor Gomes, aos 14 minutos, e Tiquinho Soares, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo 2x, Escobar e Igor Vinícius (Santos); Hulk, Alexsander (Atlético).

CARTÕES VERMELHOS - Zé Ivaldo (Santos).

JUIZ - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

PÚBLICO - 38.262 torcedores.

RENDA - R$ 2.039.408,79.

LOCAL - Arena MRV (MG).

LÍDER

Flamengo vence o Juventude em Caxias do Sul e mantém vantagem na liderança do Brasileiro

Os gols de Arrascaeta e de Emerson Royal garantiram os três pontos e colocaram a equipe carioca em situação confortável na ponta da tabela, agora com 50 pontos

14/09/2025 20h00

Emerson Royal e De Arrascaeta marcaram os gols flamenguistas contra o Juventude

Emerson Royal e De Arrascaeta marcaram os gols flamenguistas contra o Juventude Foto: Reprodução/X

O Flamengo voltou a isolar-se na liderança do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Juventude por 2 a 0 neste domingo (14), no estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada. Os gols de Arrascaeta, ainda no primeiro tempo, e de Emerson Royal, nos minutos finais, garantiram os três pontos e colocaram a equipe carioca em situação confortável na ponta da tabela, agora com 50 pontos, quatro a mais que o Palmeiras.

O triunfo carrega também um peso simbólico. O Flamengo não vencia em Caxias do Sul há 28 anos, e o resultado reforça a campanha histórica que a equipe constrói nesta edição do torneio No primeiro turno, havia goleado o Juventude por 6 a 0 no Rio de Janeiro, mas desta vez encontrou um adversário disposto a resistir em casa, o que transformou a partida em um duelo mais equilibrado e de nuances táticas.

O início foi favorável ao Juventude, que aproveitou a força da bola parada para tentar surpreender. Nenê, referência técnica do time gaúcho, criou perigo em escanteios e faltas nos primeiros minutos. A defesa flamenguista, no entanto, conseguiu neutralizar as investidas e, com o passar do tempo, ajustou o posicionamento para assumir o controle da posse de bola.

Esse domínio, contudo, não foi imediato em chances claras. O Flamengo trocava passes, mas encontrava dificuldade para infiltrar diante da linha baixa montada pelo Juventude. A primeira jogada efetiva surgiu apenas aos 22 minutos, em avanço de Samuel Lino pela esquerda. O gol saiu pouco depois, aos 31, com boa articulação pela faixa lateral que terminou no cruzamento para Arrascaeta completar de cabeça.

A vantagem trouxe tranquilidade aos visitantes, que passaram a ditar o ritmo do jogo. Emerson Royal ainda teve oportunidade de ampliar no fim da primeira etapa, mas preferiu buscar um companheiro em vez de arriscar o chute direto. O Juventude, por sua vez, tentou explorar contra-ataques, mas se mostrou ineficiente na tomada de decisão, desperdiçando as poucas brechas que encontrou.

Na etapa final, os gaúchos adiantaram suas linhas e buscaram maior intensidade. A equipe chegou a ocupar o campo ofensivo e levantou bolas para a área, mas sem a precisão necessária para transformar a estratégia em perigo real. O Flamengo, com maior qualidade técnica, controlou a situação, desacelerou o ritmo e priorizou a solidez defensiva.

Mesmo com as mudanças realizadas pelo técnico Thiago Carpini, o Juventude pouco evoluiu no aspecto criativo. O time insistiu nas jogadas aéreas, mas foi bloqueado por uma defesa segura. O Flamengo administrou a posse e ainda esteve próximo de ampliar em cobrança de falta de Arrascaeta, aos 36 minutos, na trave.

A confirmação da vitória veio aos 41 minutos, em jogada que sintetizou a superioridade flamenguista. Allan fez uma virada precisa e encontrou Emerson Royal livre; o lateral cabeceou com firmeza para marcar o segundo gol e dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Flamengo faz o clássico com o Vasco, no domingo, às 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 16h, o Juventude visita o Mirassol, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

O Flamengo, no entanto, tem um compromisso no meio de semana pela Libertadores. Na quinta-feira, às 21h30, o time rubro-negro enfrenta o Estudiantes, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 2 FLAMENGO

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel; Jadson (Lucas Fernandes), Caíque, Luis Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Rafael Bilu (Gabriel Verón) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Carrascal), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Arrascaeta, aos 31 minutos do primeiro tempo. Emerson Royal, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton Lucas (Flamengo); Gabriel Taliari e Ênio (Juventude)

RENDA - R$ 748.973,00

PÚBLICO - 15.204 torcedores

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

